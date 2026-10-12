OYSin avohoitotalon sähkönjakelu on palautunut
13.10.2026 11:40:37 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
OYSin avohoitotalossa (G-talo) tapahtui tiistaina 13. lokakuuta asennustöistä johtuva ennalta-arvaamaton sähkökatko, johon liittyi lievää savunmuodostusta. Pelastuslaitos tuuletti osaa avohoitotalon tiloista.
Tilanteen vuoksi osa suunnitelluista hoitotoimenpiteistä jouduttiin siirtämään toiseen ajankohtaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati RomakkaniemiTurvallisuuspäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:0400 287 766kati.romakkaniemi@pohde.fi
Mikko VainionpääYlläpitopäällikköPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 523 9597mikko.vainionpaa@pohde.fi
Tietoja julkaisijasta
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on yhdistänyt 30 kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon, kolme sairaalaa ja kaksi pelastuslaitosta. Oulun yliopistollinen sairaala OYS on yksi Suomen viidestä yliopistollisesta sairaalasta, ja se vastaa lähes puolen miljoonan suomalaisen erikoissairaanhoidon palveluista. Tavoitteemme on vuoteen 2030 mennessä rakentaa maailman älykkäin sairaala.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohde etsii nyt ammatinharjoittajalääkäreitä – tarjouspyyntö on avoinna 2.11. saakka12.10.2026 14:15:58 EEST | Tiedote
Ammatinharjoittajalääkäri vastaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluista yrittäjänä joko omistamansa yhtiön tai toiminimen kautta. Lääkäreitä etsitään nyt Pohjois-Pohjanmaan eteläiselle alueelle.
Kestintuvan toiminta siirtyy Pohteelle 10. lokakuuta9.10.2026 15:33:01 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa vastuun Esperi Koti Kestintuvan toiminnasta Nivalassa 10.10.2026. Toiminnan siirron lähtökohtana on turvata asukkaiden arjen ja palvelujen jatkuminen ilman katkoksia.
Ylikiimingin koululaisten hammastarkastukset tehdään marraskuussa liikkuvassa hammashoitolassa8.10.2026 08:40:12 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen liikkuva hammashoitola Pohdent on Ylikiimingissä 2.–20.11.2026. Pohdentissa tehdään marraskuun aikana Ylikiimingin koululaisten hammastarkastuksia. Huoltaja saa tiedon lapsen tarkastusajasta tekstiviestillä.
Pohde käynnistää ammatinharjoittajalääkäripalvelun hankinnan6.10.2026 15:35:23 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 6.10.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankinnan.
Pohteen palvelujen aukioloajoissa on joitakin muutoksia syyslomaviikoilla lokakuussa5.10.2026 11:30:34 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen palveluissa on joitakin muutoksia syyslomaviikoilla 42–43 eli 12.–25.10.2026. Poikkeusaukioloajat löytyvät kunkin palvelumme yhteystiedoista. Digitaalinen sote-keskus palvelee normaalisti myös iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme