Outshine ostaa Ykkösmedian ja laajentaa mediaverkostonsa 16 lentoasemalle ja Finnairin lennoille

Outshine on 100 % kotimainen ja henkilöstön omistama urbaanin ulkomainonnan suunnannäyttäjä, joka tuo brändit kaduille ja kuluttajien luokse näyttävästi, viimeisintä teknologiaa hyödyntäen. Digitaalinen verkostomme levittäytyy Helsingistä Ivaloon ja pitää huolen, että mainostaja-asiakkaiden viesti näkyy siellä, missä ihmiset liikkuvat: urbaanien kaupunkiympäristöjen sykkeessä ja liikennevirtojen keskellä.