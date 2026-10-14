Outshine ostaa Ykkösmedian ja laajentaa mediaverkostonsa 16 lentoasemalle ja Finnairin lennoille
14.10.2026 08:00:00 EEST | Outshine Oy | Tiedote
Kotimainen Outshine Oy ostaa Ykkösmedia Oy:n koko osakekannan.
Yrityskauppa vahvistaa Outshinen asemaa Suomen kolmanneksi suurimpana ulkomainosyhtiönä ja laajentaa yhtiön mainosinventaaria merkittävästi. Kaupan myötä Outshinen tarjontaan tulevat muun muassa Suomen 16 maakuntalentoaseman mainosympäristöt sekä Finnair Media.
Outshine jatkaa vahvaa kasvuaan yrityskaupalla, jossa yhtiö ostaa valtakunnalliseen mediamyyntiin erikoistuneen Ykkösmedia Oy:n. Ykkösmedia jatkaa toistaiseksi toimintaansa Outshinen tytäryhtiönä nykyisellä henkilöstöllään.
Ykkösmedia vastaa Suomen 16 maakuntalentoaseman mediamyynnistä. Lentoasemaverkostossa on noin 1300 mainospintaa. Verkoston kautta kulkee vuosittain noin neljä miljoonaa matkustajaa. Finnair Media puolestaan tarjoaa mainostajille näkyvyyttä Helsinki-Vantaan lentoaseman Finnairin Schengen- ja non-Schengen-alueiden loungeissa sekä lentojen aikana 7 000 henkilökohtaisella viihdejärjestelmän näytöllä. Ykkösmedian mediatarjontaan kuuluvat myös VR:n lähiliikenteen 72 junan mainospinnat. Kokonaisuus tuo Outshinen tarjontaan uuden kansainvälisen ulottuvuuden ja mahdollisuuden tavoittaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä matkustajia.
”Yrityskauppa laajentaa tarjontaamme aivan uudenlaisiin liikenne- ja matkustusympäristöihin. Saamme nykyisen vahvan kaupunkiverkostomme rinnalle kattavan lentoasemaverkoston sekä Finnair Median.
Mainostajille tämä avaa uusia mahdollisuuksia tavoittaa yleisöjä niin suomalaisissa kaupungeissa kuin kansainvälisen matkustamisen ympäristöissä”, sanoo Outshinen toimitusjohtaja Jani Lepistö.
Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto noin 14 miljoonaa euroa
Outshinen liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2026 noin 11–12 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 perustettu Ykkösmedia on valtakunnalliseen mediamyyntiin ja tapahtumamarkkinointiin keskittynyt yhtiö, jonka liikevaihto on vuonna 2026 noin 2 miljoonaa euroa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on siten noin 14 miljoonaa euroa.
”Outshine on kasvanut viime vuosina voimakkaasti sekä verkostonsa että liiketoimintansa osalta. Ykkösmedian hankinta on meille seuraava merkittävä askel. Kauppa laajentaa mediatarjontaamme ja tuo samalla taloon vahvaa osaamista valtakunnallisesta mediamyynnistä”, Lepistö sanoo.
Outshinen digitaaliseen verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 1 250 digipintaa 70 paikkakunnalla. Ykkösmedian lentoasema- ja Finnair-mediat täydentävät verkostoa ympäristöillä, joissa mainostaja voi tavoittaa liikkuvia yleisöjä Suomessa ja kansainvälisesti.
Yrityskaupan myötä Outshinen toimitusjohtaja Jani Lepistö aloittaa myös Ykkösmedian toimitusjohtajana. Ykkösmedian operatiivisesta toiminnasta vastaa toistaiseksi Jarkko Hakala.
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Yhteyshenkilöt
Jani LepistöToimitusjohtajaOutshine OyPuh:050 560 8425jani.lepisto@outshine.fi
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Outshine Oy
Outshine on 100 % kotimainen ja henkilöstön omistama urbaanin ulkomainonnan suunnannäyttäjä, joka tuo brändit kaduille ja kuluttajien luokse näyttävästi, viimeisintä teknologiaa hyödyntäen. Digitaalinen verkostomme levittäytyy Helsingistä Ivaloon ja pitää huolen, että mainostaja-asiakkaiden viesti näkyy siellä, missä ihmiset liikkuvat: urbaanien kaupunkiympäristöjen sykkeessä ja liikennevirtojen keskellä.
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