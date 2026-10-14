Outshine Oy

Outshine ostaa Ykkösmedian ja laajentaa mediaverkostonsa 16 lentoasemalle ja Finnairin lennoille

14.10.2026 08:00:00 EEST | Outshine Oy | Tiedote

Jaa

Kotimainen Outshine Oy ostaa Ykkösmedia Oy:n koko osakekannan. 
Yrityskauppa vahvistaa Outshinen asemaa Suomen kolmanneksi suurimpana ulkomainosyhtiönä ja laajentaa yhtiön mainosinventaaria merkittävästi. Kaupan myötä Outshinen tarjontaan tulevat muun muassa Suomen 16 maakuntalentoaseman mainosympäristöt sekä Finnair Media.

Mainonta näkyy henkilökohtaisilla viihdejärjestelmän näytöillä.
Mainonta näkyy henkilökohtaisilla viihdejärjestelmän näytöillä. Finnair Media

Outshine jatkaa vahvaa kasvuaan yrityskaupalla, jossa yhtiö ostaa valtakunnalliseen mediamyyntiin erikoistuneen Ykkösmedia Oy:n. Ykkösmedia jatkaa toistaiseksi toimintaansa Outshinen tytäryhtiönä nykyisellä henkilöstöllään.

Ykkösmedia vastaa Suomen 16 maakuntalentoaseman mediamyynnistä. Lentoasemaverkostossa on noin 1300 mainospintaa. Verkoston kautta kulkee vuosittain noin neljä miljoonaa matkustajaa. Finnair Media puolestaan tarjoaa mainostajille näkyvyyttä Helsinki-Vantaan lentoaseman Finnairin Schengen- ja non-Schengen-alueiden loungeissa sekä lentojen aikana 7 000 henkilökohtaisella viihdejärjestelmän näytöllä. Ykkösmedian mediatarjontaan kuuluvat myös VR:n lähiliikenteen 72 junan mainospinnat. Kokonaisuus tuo Outshinen tarjontaan uuden kansainvälisen ulottuvuuden ja mahdollisuuden tavoittaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä matkustajia.

”Yrityskauppa laajentaa tarjontaamme aivan uudenlaisiin liikenne- ja matkustusympäristöihin. Saamme nykyisen vahvan kaupunkiverkostomme rinnalle kattavan lentoasemaverkoston sekä Finnair Median.

Mainostajille tämä avaa uusia mahdollisuuksia tavoittaa yleisöjä niin suomalaisissa kaupungeissa kuin kansainvälisen matkustamisen ympäristöissä”, sanoo Outshinen toimitusjohtaja Jani Lepistö.

Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto noin 14 miljoonaa euroa

Outshinen liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2026 noin 11–12 miljoonaa euroa. Vuonna 2003 perustettu Ykkösmedia on valtakunnalliseen mediamyyntiin ja tapahtumamarkkinointiin keskittynyt yhtiö, jonka liikevaihto on vuonna 2026 noin 2 miljoonaa euroa. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto on siten noin 14 miljoonaa euroa.

”Outshine on kasvanut viime vuosina voimakkaasti sekä verkostonsa että liiketoimintansa osalta. Ykkösmedian hankinta on meille seuraava merkittävä askel. Kauppa laajentaa mediatarjontaamme ja tuo samalla taloon vahvaa osaamista valtakunnallisesta mediamyynnistä”, Lepistö sanoo.

Outshinen digitaaliseen verkostoon kuuluu tällä hetkellä yli 1 250 digipintaa 70 paikkakunnalla. Ykkösmedian lentoasema- ja Finnair-mediat täydentävät verkostoa ympäristöillä, joissa mainostaja voi tavoittaa liikkuvia yleisöjä Suomessa ja kansainvälisesti.

Yrityskaupan myötä Outshinen toimitusjohtaja Jani Lepistö aloittaa myös Ykkösmedian toimitusjohtajana. Ykkösmedian operatiivisesta toiminnasta vastaa toistaiseksi Jarkko Hakala.

Avainsanat

outshineykkösmediayrityskauppadooh

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Outshine
Outshine Oy:n yritystunnus
Outshine Oy
Lataa
Lentoasemamainontaa
Lentokenttämainonnan rinnalle promootioalueet sijaitsevat lentoasemien vilkkailla alueilla tai matkustaja-alueilla, joissa ihmisillä on todennäköisimmin aikaa pysähtyä.
Ykkösmedia Ykkösmedia Oy
Lataa
Lentokenttämainonta
Lentoasema poikkeaa luonteeltaan muista mediaympäristöistä. Se koetaan kansainvälisenä, laadukkaana ja modernina ympäristönä. Matkustajat viettävät asemilla noin 2 tuntia ennen lentoa ja kohtaavat viestisi monella tapaa.
Ykkösmedia Ykkösmedia Oy
Lataa
Ykkösmedia
Ykkösmedian yritystunnus
Ykkösmedia Oy
Lataa

Liitteet

Linkit

Outshine Oy

Outshine on 100 % kotimainen ja henkilöstön omistama urbaanin ulkomainonnan suunnannäyttäjä, joka tuo brändit kaduille ja kuluttajien luokse näyttävästi, viimeisintä teknologiaa hyödyntäen. Digitaalinen verkostomme levittäytyy Helsingistä Ivaloon ja pitää huolen, että mainostaja-asiakkaiden viesti näkyy siellä, missä ihmiset liikkuvat: urbaanien kaupunkiympäristöjen sykkeessä ja liikennevirtojen keskellä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Outshine Oy

World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye