Jämsän Terveyskauppa & Hyvinvointikeskus uudistui – yli 75-vuotias terveyskauppa laajensi palvelukonseptiaan

Jämsän Luontaistuote Oy:n juuret ulottuvat vuoteen 1949. Liikkeen ensimmäinen omistaja Aili Ilkka perusti Jämsään kemikalio- ja luontaistuotekaupan, joka on palvellut alueen asiakkaita jo usean sukupolven ajan. Nykyiset yrittäjät Karoliina ja Markus Litja jatkavat liikettä neljänsinä yrittäjinä. Sukupolvenvaihdos toteutui vuonna 2010.

Uudistuksessa terveyskaupan perinteinen tuotetarjonta on koottu entistä vahvemmin yhteen hyvinvointipalvelujen kanssa. Myymälässä on yli 1 000 tuotteen valikoima ravintolisiä, luomuelintarvikkeita, luonnonkosmetiikkaa sekä homeopaattisia ja solumineraalivalmisteita. Avaran myymälän värimaailmaa, valaistusta, opasteita ja tuotteiden sijoittelua on uudistettu asioinnin selkeyttämiseksi.

”Haluamme, että asiakkaamme voivat tulla meille rauhassa kysymään, keskustelemaan ja löytämään omaan arkeensa sopivia tuotteita ja palveluja. Uudistuksen lähtökohtana on ollut yhdistää henkilökohtainen terveyskauppapalvelu ja hyvinvointikeskuksen monipuolinen tarjonta saman katon alle”, kertoo yrittäjä ja fytonomi Karoliina Litja.

Hyvinvointikeskuksen palveluihin kuuluvat Cryo21-kylmähoidot, Galileo-vibraatioharjoittelu, mieto ylipainehappihoito, HCA-ravintoainemittaus, Hydrolymfa-jalkahoito ja fytonomin vastaanotto sekä Antlitz-analyysi. Kokonaisuutta täydentävät muun muassa liikkuvan laboratorion palvelut, hiusanalyysipäivät ja ulkopuolisten asiantuntijoiden vierailut.

Yritys on saanut Leader Vesuri -ryhmän kautta EU:n maaseuturahoitusta yritystoiminnan investointeihin ja palvelujen markkinoinnin kehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa yrityksen kilpailukykyä, turvata työpaikkoja sekä tuoda uusia hyvinvointipalveluja Jämsän seudulle. Uudistuksen yhteydessä yritykselle on luotu myös uusi visuaalinen ilme, verkkosivut ja markkinointimateriaaleja.

”Jämsän Terveyskauppa & Hyvinvointikeskus on hieno esimerkki siitä, miten pitkän historian omaava terveyskauppa voi uudistua oman alueensa tarpeista käsin. Asiantunteva henkilökohtainen palvelu, laaja tuotevalikoima ja uusia palveluja kehittävä yrittäjyys vahvistavat terveyskaupan merkitystä paikallisena hyvinvoinnin erikoiskauppana”, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.

Jämsän Terveyskauppa & Hyvinvointikeskus sijaitsee Keskuskadulla Jämsän keskustassa. Uudistuneeseen toimintaan voi tutustua osoitteessa www.terveysonasenne.fi.