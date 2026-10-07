Children of Bodomin yli 30-vuotinen ura ikuistetaan näyttäväksi Hate Crew -juhlakirjaksi

Timo Isoahon Children of Bodom Hate Crew – The Visual History juhlistaa näyttävästi yhden Suomen menestyneimmän metalliyhtyeen yli 30-vuotista uraa. Erittäin runsaasti kuvitettu teos tallentaa yhtyeen tärkeät vaiheet, kiertue-elämän, levytykset, esiintymiset ja henkilökohtaiset muistot. Mukana on sekä ikonisia hetkiä että ennen julkaisemattomia kuvia ja tarinoita, jotka avaavat Children of Bodomin maailmaa ja jäsenten välistä ystävyyttä ja huumoria uudesta näkökulmasta.

Timo Isoaho kirjoitti myös vuonna 2025 julkaistun bestseller-historiikin Children of Bodom, jossa yhtye kertoi ensimmäistä kertaa bändin koko tarinan sen synnystä, maailmanvalloituksesta ja sisäisistä ristiriidoista vuonna 2019 tapahtuneeseen hajoamiseen. Children of Bodom Hate Crew – The Visual History toimii itsenäisenä juhlakirjana, mutta on samalla historiikin visuaalinen sisarteos. Se näyttää läheltä, millaista oli kuulua bändiin, joka ponnisti Espoosta maailman metallilavoille ja rakensi ympärilleen sitoutuneen, kansainvälisen Hate Crew -yhteisön.

Children of Bodom loi metalliin täysin oman, tunnistettavan tyylinsä, jossa yhdistyvät raskas soitto, vahvat melodiat, tekninen taituruus ja tarttuvat kitarasoolot. Bändi julkaisi 10 studioalbumia, joita on myyty miljoonia kappaleita, voitti kolme Emma-palkintoa ja sai lukuisia kulta- ja platinalevyjä. Bändin tunnetuimman kokoonpanon muodostivat kitaristi-laulaja Alexi Laiho, kitaristi Alexander Kuoppala, basisti Henkka Seppälä, kosketinsoittaja Janne Wirman ja rumpali Jaska Raatikainen.

Children of Bodom palaa ensi keväänä myös festivaalilavoille. Yhtyeen laulaja-kitaristina toimii Lost Societysta tuttu Samy Elbanna. Hän vakuutti jo viime helmikuussa Helsingin Tavastiaklubin loppuunmyydyissä konserteissa, joissa kunnioitettiin vuonna 2020 menehtyneen Alexi Laihon musiikillista perintöä. Tuleva kiertue ulottuu Suomesta eri puolille Eurooppaa. Suomessa yhtye nähdään Provinssissa ja Tuskassa.

Children of Bodom Hate Crew – The Visual History julkaistaan huhtikuussa 2027.