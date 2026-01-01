Globaalin havupuun markkina kiristyy – kysyntä kasvaa tarjontaa nopeammin

Miksi tämä on hyvä uutinen suomalaiselle metsäsijoittajalle?

1. Kysyntä kasvaa. Maailma tarvitsee vuoteen 2030 mennessä noin 22 miljoonaa kuutiometriä lisää havusahatavaraa. Raakapuuna se on noin 40–45 miljoonaa kuutiometriä havutukkia.

2. Tarjonta ei jousta. Uutta tukkia saadaan merkittävästi lähinnä Yhdysvaltain eteläosista, ja sielläkin lisäys vaatii vuosien investoinnit sahoihin, kalustoon ja osaavaan työvoimaan. Kanadassa ja Keski-Euroopassa tarjonta supistuu.

3. Pula koskee laatua. Maailmalta puuttuu nimenomaan järeää ja laadukasta havutukkia – juuri sitä, mitä Suomessa kasvaa.

Havutukin tarjonta kiristyy

Maailman havusahatavaramarkkinoilla on edessä asteittaisen elpymisen jakso. O’Kelly Acumenin Glen O’Kelly ja Global Wood Trendsin Håkan Ekström arvioivat havusahatavaran kysynnän kasvavan vuosina 2025–2030 noin 1,2 prosenttia vuodessa ja saavuttavan vuosikymmenen lopussa 335 miljoonaa kuutiometriä. Myös useat muut markkina-analyysit viittaavat vastaavan suuntaiseen kehitykseen [2].

Kysynnän kasvu ei ole historiallisesti voimakasta, mutta sillä on suuri merkitys tilanteessa, jossa sahatukin tarjontaa on vaikea lisätä. Kysyntää tukevat Euroopan ja Kiinan talouksien vähittäinen elpyminen, Yhdysvaltain asuntorakentaminen sekä sahatavaran kulutuksen kasvu Aasian, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan keskituloisissa maissa.

Samalla Kanadan tuotanto supistuu, Keski-Euroopan tuhopuuvirta vähenee ja metsien käyttöä rajoittavat yhä enemmän ilmastotuhot, suojelu ja metsäpolitiikka. Markkinoiden keskeiseksi kysymykseksi nouseekin, mistä kysynnän tarvitsema uusi puu saadaan.

Metsää on paljon, mutta hyödynnettävää havupuuta niukasti

Maailmassa korjataan vuosittain noin 1,1 miljardia kuutiometriä teollista havupuuta. Määrä sisältää sahatukin lisäksi kuitupuun ja muun teollisuudessa käytettävän havupuun.

Sahatavaran tuotanto kasvoi FAOSTAT-tilastojen mukaan vuosina 2000–2024 keskimäärin noin 0,6 prosenttia vuodessa ja on ajoittunut rakentamisen noususuhdanteisiin. Kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan samansuuruisena, mutta keskipitkällä aikavälillä tuotannon lisääminen ilman uusia investointeja voi olla haastavaa. Tarjonnan jäykkyys tarkoittaa, että seuraavassa noususyklissä sahatavaran kysynnän kasvu ei välttämättä johda nopeasti vastaavaan tuotannon lisäykseen. Se näkyy todennäköisesti ennen kaikkea hintojen nopeana ja epätasaisena nousuna. [5,6]

Maailman metsävarat eivät siis ole loppumassa. Niukkuus kohdistuu puuhun, joka on oikeaa puulajia ja laatua, riittävän järeää, taloudellisesti korjattavissa ja kilpailukykyisen teollisuuden saavutettavissa.

Juuri sahatukin tarjonta kiristyy ensimmäisenä. Nuoret metsät ja kuitupuu eivät korvaa järeää tukkia, eivätkä pohjoismainen kuusi, kanadalainen SPF, Southern Yellow Pine ja radiatamänty sovellu täysin samoihin tuotteisiin. Oheinen kuva osoittaa Pohjois-Amerikan ja Euroopan merkityksen havupuun tuotannossa. Investoinnit Etelä-Amerikassa ja Aasiassa keskittyvät pääosin lehtipuun käyttöön.

Yhdysvaltain eteläosissa mahdollisuus lisätä tuotantoa

Yhdysvallat vastaa noin 27 prosentista maailman havusahatavaran kysynnästä, mutta vain noin 20 prosentista tuotannosta. Ero katetaan pääasiassa tuonnilla Kanadasta ja Euroopasta.

Selvästi suurin kasvupotentiaali on US Southissa. Alueen mäntymetsien hakkuut hyödyntävät arviolta vain noin 65 prosenttia metsien biologisesta kasvusta, joten puustopääoma lisääntyy edelleen. Alueella on myös yksityinen maanomistusrakenne ja mahdollisuus rakentaa uutta sahakapasiteettia.

Biologinen kasvuylijäämä ei silti siirry automaattisesti markkinoille. Uuden tarjonnan tuottaminen vaatii kuitenkin sahoja, korjuukalustoa, kuljetuskapasiteettia ja työvoimaa. Päätökset tehdasinvestoinneista vaativat raaka-aineen saatavuuden varmistamisen, mikä edellyttää investointeja tieverkostoon, korjuukalustoon ja työvoimaan. Erityisesti osaavasta työvoimasta on niukkuus Yhdysvaltain eteläosissa.

Fastmarketsin mukaan US South ohitti Kanadan havusahatavaran tuotantokapasiteetissa vuonna 2022. Alueesta on tullut myös kanadalaisten metsäyhtiöiden tärkein investointikohde.

Kanada jää rakennemuutoksen häviäjäksi

Pohjois-Amerikan havupuun tarjonta on laskenut vuodesta 2000 lähes 20 prosenttia. Supistuminen on keskittynyt Kanadaan ja erityisesti Brittiläiseen Kolumbiaan. [1]

Kanadan ongelma ei johdu yksin Yhdysvaltain tulleista. Brittiläisen Kolumbian taloudellisesti hakattavissa oleva puuvaranto on vähentynyt hyönteistuhojen, metsäpalojen ja aikaisempien korkeiden hakkuiden seurauksena. Samalla puun hankintakustannukset ovat nousseet.

Brittiläisen Kolumbian sahatavaran tuotanto on Fastmarketsin mukaan laskenut noin puoleen vuoden 2017 tasosta. Sahoja on suljettu, tuotantoa rajoitettu ja investointeja siirretty Yhdysvaltain eteläosiin. [2]

Kanada pyrkii suuntaamaan vientiä Eurooppaan ja Aasiaan, mutta pitkät kuljetusetäisyydet sekä erilaiset tuotemitat ja laatuvaatimukset tekevät muutoksesta hitaan ja kalliin. Tuotannon arvioidaan supistuvan tai parhaimmillaan vakautuvan aikaisempaa alemmalle tasolle.

Kuva 1.

Eurooppa lähestyy tarjontansa rajoja

Eurooppa on havupuun globaalissa tuotannossa tärkein markkina-alue ja tuottaa noin kolmanneksen maailman havusahatavarasta. Rakentamisen elpyminen antaisi sahoille mahdollisuuden kasvattaa tuotantoa, mutta raaka-aineen saatavuus muodostuu yhä suuremmaksi rajoitteeksi.

Keski-Euroopan viime vuosien puuntarjonta oli osittain poikkeuksellista. Kuivuus ja kaarnakuoriaiset nostivat alueen hakkuut keskimäärin noin 158 miljoonasta kuutiometristä vuosina 2010–2017 noin 183 miljoonaan kuutiometriin vuosina 2018–2021. Tuhopuu lisäsi tarjontaa noin 25 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. [3]

Kun vaurioituneet kuusikot on korjattu, Keski-Euroopan hakkuumahdollisuudet jäävät aikaisempaa pienemmiksi. Myös Baltian tarjonnan odotetaan supistuvan. Pohjoismaiden lisätarjonta voi korvata osan vähenevästä puusta, mutta ei koko vajetta.

Euroopan kokonaistarjonnan arvioidaankin pysyvän vuoteen 2035 suunnilleen ennallaan. Keski-Euroopan ja Baltian laskua tasapainottaa lähinnä Pohjoismaiden maltillinen kasvu. [1]

Venäjällä on puuta, mutta huono saavutettavuus

Venäjällä on valtavat havumetsävarat, mutta huomattava osa niistä sijaitsee kaukana teollisuudesta, tieverkosta ja vientisatamista. Tarjonnan kasvattaminen edellyttäisi mittavia investointeja metsäteihin, rautateihin, korjuukalustoon ja tuotantolaitoksiin.

Tarjontaa rajoittavat myös teknologian ja rahoituksen saatavuus, kauppapakotteet, Venäjän havutukin vientikielto ja poliittinen riski. Ennen vuoden 2022 rajoituksia Kiina toi Venäjältä noin 2,6 miljoonaa kuutiometriä havutukkia vuodessa. [3]

Venäjä säilyy Kiinan tärkeimpänä sahatavaran toimittajana, mutta sen kyky tuoda nopeasti suuria lisämääriä maailmanmarkkinoille on rajallinen.

Kasvu siirtyy tuonnista riippuvaisiin maihin

Kiinan havusahatavaran kysyntä on laskenut vuodesta 2017 kiinteistömarkkinakuplan puhkeamisen seurauksena. Kiinteistömarkkinoiden vakautuessa kulutus voi kääntyä maltilliseen kasvuun vuoden 2027 jälkeen, mutta nopeaa paluuta aikaisemmille huipputasoille ei odoteta.

Nopeampi rakenteellinen kasvu löytyy Intiasta, Vietnamista, Lähi-idästä ja Pohjois-Afrikasta. Sahatavaran kulutus asukasta kohti jää näillä markkinoilla selvästi alle kypsien talouksien 0,2–0,4 kuutiometrin tason. Koska omat havumetsävarat ovat rajallisia, kysynnän kasvu perustuu pääasiassa tuontiin.

Eteläiseltä pallonpuoliskolta lisää ei ole nopeasti tulossa. Havupuuviljelmien ala on vuodesta 2000 kasvanut Brasiliassa ja Uudessa-Seelannissa vain noin prosentin ja supistunut Chilessä noin 13 prosenttia, ja Etelä-Amerikan ja Aasian investoinnit ovat keskittyneet lehtipuuhun. Uusista istutuksista saadaan sahatukkia vasta vuosikymmenten kuluttua. [3]

Kysynnän kasvu vaatii 22 miljoonaa kuutiometriä uutta tarjontaa

Havusahatavaran kysynnän nousu 335 miljoonaan kuutiometriin edellyttää vuoteen 2030 mennessä noin 22 miljoonaa kuutiometriä uutta tarjontaa. Kysynnän kasvusta noin 70 prosenttia tulee Yhdysvalloista, Euroopasta ja Kiinasta.

Suurimman osan lisätuotannosta odotetaan tulevan US Southista. Pienempiä määriä voidaan saada Pohjoismaista ja Itä-Euroopasta. Päätökset tehdasinvestoinneista vaativat kuitenkin raaka-aineen saatavuuden varmistamisen, mikä edellyttää investointeja tieverkostoon, korjuukalustoon ja työvoimaan. Erityisesti osaavasta työvoimasta on niukkuus Yhdysvaltain eteläosissa.

Vuosikymmenen loppupuoliskolla havusahatavaran kysyntä kasvaa nopeammin kuin tuotantokapasiteettia pystytään lisäämään, ja tarjonnan kasvua rajoittaa ennen kaikkea taloudellisesti korjattavissa olevan, hyvälaatuisen havutukin saatavuus. Tuotannon pullonkaulaksi muodostuu yhä selvemmin hyvälaatuinen ja taloudellisesti saavutettava havutukki.

Kuva 2.

Mitä kehitys tarkoittaa suomalaiselle metsänomistajalle

Suomalaisen metsänomistajan lähtökohta on globaalissa vertailussa vahva. Suomessa kasvaa juuri sellaista kuusi- ja mäntytukkia, jonka saatavuus on monilla kilpailevilla tuotantoalueilla kiristymässä. Hitaasti kasvanut pohjoismainen havupuu tarjoaa lujuutta, mittapysyvyyttä ja käyttöominaisuuksia, joita tarvitaan rakentamisessa, puusepänteollisuudessa ja pitkälle jalostetuissa sahatavaroissa.

Metsänomistajan kannalta tärkein mahdollisuus on tukkiosuuden kasvattaminen. Oikea-aikaiset harvennukset, metsän hyvä terveydentila, laadukas taimikonhoito ja puuston järeyttä tukeva kasvatus lisäävät sitä osuutta hakkuukertymästä, josta maksetaan korkein hinta. Markkina palkitsee tulevaisuudessa entistä selvemmin puun laadun, ei pelkästään kuutiomäärää.

Myös hakkuun ajoituksen arvo kasvaa. Metsäomaisuus tarjoaa mahdollisuuden siirtää päätehakkuuta, jos sahatavaramarkkina tai paikallinen kilpailutilanne on heikko. Kun hyvälaatuisen tukin tarjonta kiristyy, tämä biologinen ja taloudellinen valinnanvara muodostuu entistä arvokkaammaksi.

Neljä keskeistä johtopäätöstä

Kasvata laadukasta puuvarantoa. Metsänhoidossa korostuvat tukkiosuuden kasvattaminen, puuston laatu ja pitkän aikavälin arvokasvu.

Säilytä hakkuujousto. Riittävä puuvaranto ja suunnitelmallinen metsänhoito mahdollistavat hakkuiden ajoittamisen parhaaseen markkinatilanteeseen.

Optimoi puukaupan arvo. Kilpailutus, katkonta ja erikoispuutavaralajien hyödyntäminen voivat vaikuttaa myyntituloihin merkittävästi.

Varmista puuvarannon saavutettavuus. Hyvä tieverkosto ja ympärivuotinen korjuukelpoisuus vahvistavat puun kilpailuasemaa ja sen taloudellista arvoa.





Globaalin havutukkitarjonnan kiristyessä laadukas ja hyvin saavutettava puuvaranto muodostuu yhä arvokkaammaksi strategiseksi resurssiksi. Suomen kilpailuetu perustuu laadukkaaseen havupuuhun, toimivaan infrastruktuuriin ja luotettavaan puunhankintaan. Metsänomistajalle tämä vahvistaa pitkäjänteisen metsänomistuksen arvoa sekä mahdollisuuksia hyötyä tulevasta kysynnän kasvusta ja puun hinnannoususta.

Lähteet

[1] O’Kelly Acumen ja Global Wood Trends. Global Softwood Roundwood Supply Outlook, julkinen yhteenveto ja raporttiesite, 2025–2026.

[2] Fastmarketsin markkina-arviot, joita Reuters siteeraa Kanadan ja US Southin sahakapasiteetin kehityksestä, 2025.

[3] O’Kelly Acumen. Softwood Log Market Outlook, Wood From Finland -esitys, 6.2.2025.

[4] FAO. Global Forest Products Facts and Figures 2024, julkaistu 2025.

[5] Majumdar, S., Zhang, D. & Zhang, Y. (2010). Estimating Regional Softwood Lumber Supply in the United States Using Seemingly Unrelated Regression. Forest Products Journal 60(7/8), 709–714.

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