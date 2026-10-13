Suuronnettomuusharjoitus Vaasassa Wärtsilä Finland Oy:n alueella 20.10.2026

Harjoituksen aikana Vaskiluodon ja Wärtsilä Finland Oy:n alueella (Teollisuuskatu 1) ja sen läheisyydessä liikkuu eri viranomaisia ja hälytysajoneuvoja. Sivullisille ei aiheudu vaaraa toiminnasta.

Lisätiedot

- Harjoituksen johtaja, palomestari Sakari Innanen 040 688 54 47 perjantaihin 16.10.2026 klo 15.00 asti ja uudelleen alkaen tiistaina 20.10.2026 klo 14.00

- Wärtsilä Finland Oy:n toiminnasta harjoituksessa tiedottaa Karolina Bergvik, puh +358 10 7095433