Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

Suuronnettomuusharjoitus Vaasassa Wärtsilä Finland Oy:n alueella 20.10.2026

13.10.2026 13:24:34 EEST | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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Pohjanmaan pelastuslaitos järjestää lakisääteisen suuronnettomuusharjoituksen Vaasassa yhdessä Wärtsilä Finland Oy:n ja muiden viranomaisten kanssa tiistaina 20.10.2026 klo 09.30-13.00.

Pohjanmaan hyvinvointialue

Harjoituksen aikana Vaskiluodon ja Wärtsilä Finland Oy:n alueella (Teollisuuskatu 1) ja sen läheisyydessä liikkuu eri viranomaisia ja hälytysajoneuvoja. Sivullisille ei aiheudu vaaraa toiminnasta.

Lisätiedot
- Harjoituksen johtaja, palomestari Sakari Innanen 040 688 54 47 perjantaihin 16.10.2026 klo 15.00 asti ja uudelleen alkaen tiistaina 20.10.2026 klo 14.00
- Wärtsilä Finland Oy:n toiminnasta harjoituksessa tiedottaa Karolina Bergvik, puh +358 10 7095433

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Pohjanmaan hyvinvointialue
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Välkommen till Österbottens välfärdsområde! Vi anordnar social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster i Österbotten. I Vårt område bor cirka 176 000 invånare och vi har över 8000 anställda. Vi jobbar från människa till människa.

Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

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