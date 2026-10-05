KUTSU: Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Tampereella

Tampereen päivän kunniaksi uutta Kummeli-sisältöä Amurin museokortteliin 1.10.2026 10:54:58 EEST | Tiedote

Amurin museokorttelissa vietetään Tampereen päivää sunnuntaina 4.10., ja museoon on maksuton sisäänpääsy kello 10–17. Juhlan kunniaksi museokorttelin julkisivuilla on nähtävillä hyvin tamperelaista sisältöä. Kummeli-ryhmä on toteuttanut neljä lyhyttä, varsin kummelimaista videota, joissa perehdytään Amurin museokortteliin ja sen historiaan. Videot ovat katsottavissa omalla puhelimella seinäkylteissä olevien QR-koodien avulla.