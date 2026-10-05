Vapriikki

KUTSU: Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Tampereella

13.10.2026 13:51:09 EEST | Vapriikki | Tiedote

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Museot kutsuvat median edustajia museonjohtajien tarjoamalle aamiaiselle Sara Hildénin taidemuseoon torstaina 29.10. klo 8.30–10.00.

Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Sara Hildénin taidemuseossa 29.10.
Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Sara Hildénin taidemuseossa 29.10.

Aterioinnin lomassa kuullaan, mitä Sara Hildénin taidemuseossa, Postimuseossa, Vapriikissa, Milavidassa, Tampereen taidemuseossa ja Muumimuseossa nähdään vuonna 2027. Samalla kuullaan muista museoiden ajankohtaisista asioista.

Näyttelyistä ja museoiden ajankohtaisista asioista kertovat Sara Hildénin taidemuseon johtaja Anna Hjorth-Röntynen, Postimuseon johtaja Anna Meronen ja Tampereen museoiden museopalvelujohtaja Heidi Gottskalk.

Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisesta erityisruokavaliosta tai allergioista maanantaihin 26.10. klo 14 mennessä sähköpostilla osoitteeseen anne.kauramaki@tampere.fi

Avainsanat

museottamperenäyttelytaamiainen2027kutsu

Yhteyshenkilöt

Anne Kauramäki
Viestintäasiantuntija
Sara Hildénin taidemuseo

Puh: 040 837 0357
anne.kauramaki@tampere.fi

Kuvat

Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Sara Hildénin taidemuseossa 29.10.
Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Sara Hildénin taidemuseossa 29.10.
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Tietoja julkaisijasta

Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.

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