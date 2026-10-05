KUTSU: Museot julkistavat vuoden 2027 näyttelynsä Tampereella
13.10.2026 13:51:09 EEST | Vapriikki | Tiedote
Museot kutsuvat median edustajia museonjohtajien tarjoamalle aamiaiselle Sara Hildénin taidemuseoon torstaina 29.10. klo 8.30–10.00.
Aterioinnin lomassa kuullaan, mitä Sara Hildénin taidemuseossa, Postimuseossa, Vapriikissa, Milavidassa, Tampereen taidemuseossa ja Muumimuseossa nähdään vuonna 2027. Samalla kuullaan muista museoiden ajankohtaisista asioista.
Näyttelyistä ja museoiden ajankohtaisista asioista kertovat Sara Hildénin taidemuseon johtaja Anna Hjorth-Röntynen, Postimuseon johtaja Anna Meronen ja Tampereen museoiden museopalvelujohtaja Heidi Gottskalk.
Ilmoitathan tulostasi ja mahdollisesta erityisruokavaliosta tai allergioista maanantaihin 26.10. klo 14 mennessä sähköpostilla osoitteeseen anne.kauramaki@tampere.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anne Kauramäki
Viestintäasiantuntija
Sara Hildénin taidemuseo
Puh: 040 837 0357
anne.kauramaki@tampere.fi
Kuvat
Tietoja julkaisijasta
Vapriikissa viihtyvät kaikenikäiset museovieraat. Voit tutustua kerralla yli kymmeneen näyttelyyn. Historiaa, luonnontieteitä ja tekniikkaa. Vapriikki kuuluu Tampereen historiallisiin museoihin, joita ovat myös Museo Milavida ja Amurin museokortteli.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vapriikki
Vietä syysloma Vapriikissa – Museossa ohjelmaa joka arkipäivä5.10.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Syyslomaviikolla 12.–16.10. Vapriikki on avoinna joka päivä kello 10–18, myös maanantaina. Viiden teemapäivän aikana luvassa on retropelejä, Tampereen historiaa, kiviaarteita, urheiluhuumaa, temppukoulua, askartelua ja seikkailuja. Syysloman kohokohta on uudistetun Suomen pelimuseon avautuminen lauantaina 10.10. Pelimuseon uudistukset näkyvät myös lomaviikon ohjelmassa, jossa pääsee tutustumaan uusiin pelipisteisiin ja vanhoihin suosikkeihin.
Tampereen päivän kunniaksi uutta Kummeli-sisältöä Amurin museokortteliin1.10.2026 10:54:58 EEST | Tiedote
Amurin museokorttelissa vietetään Tampereen päivää sunnuntaina 4.10., ja museoon on maksuton sisäänpääsy kello 10–17. Juhlan kunniaksi museokorttelin julkisivuilla on nähtävillä hyvin tamperelaista sisältöä. Kummeli-ryhmä on toteuttanut neljä lyhyttä, varsin kummelimaista videota, joissa perehdytään Amurin museokortteliin ja sen historiaan. Videot ovat katsottavissa omalla puhelimella seinäkylteissä olevien QR-koodien avulla.
Uudistettu Suomen pelimuseo avautuu yleisölle lauantaina 10.10.30.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen pelimuseon näyttely on kansainvälisessä mittakaavassa ainutlaatuinen kokonaisuus, joka kertoo suomalaisten pelien pitkästä historiasta ja niiden merkityksestä pelaajilleen. Kymmenen vuotta täyttävä museo saa uudistuksen myötä lisätilaa ja uuden visuaalisen ilmeen. Uudistettu Pelimuseo avautuu yleisölle syyslomaviikonloppuna lauantaina 10.10.
Laukauksia jäältä! – Jukka Raution 30-vuotisjuhlanäyttely avautuu Vapriikissa 7.10.24.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Vapriikissa 7.10. avautuva Laukauksia jäältä -näyttely juhlistaa jääkiekkovalokuvaaja Jukka Raution 30-vuotista uraa. Näyttely kokoaa yhteen Raution vaikuttavimpia kuvia Liigasta, MM-kisoista ja olympialaisista sekä kertoo suomalaisen jääkiekkokuvauksen muutoksesta vuosikymmenten ajalta.
Vaalimisen arvoiset -kulttuuriympäristöseminaari Vapriikissa 17.9.15.9.2026 10:00:00 EEST | Tiedote
Syyskuu tarjoaa runsaasti Euroopan kulttuuriympäristöpäivien tapahtumia. Pirkanmaan maakuntamuseo järjestää seminaarin Vaalimisen arvoiset – Yhteinen kulttuuriympäristö käsissämme museokeskus Vapriikissa torstaina 17.9.2026. Eri alojen asiantuntijat pureutuvat kulttuuriympäristön arvoihin ja niiden merkitykseen muuttuvassa yhteiskunnassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme