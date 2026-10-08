Suomen Salibandyliitto ry

Suomalainen Kirjakauppa ja Suomen Salibandyliitto haastavat koululaiset lukemaan ja liikkumaan MM-kisoissa

13.10.2026 14:01:24 EEST | Suomen Salibandyliitto ry | Tiedote

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Yhteistyö käynnistyy vauhdikkaasti, sillä Mauri Kunnaksen suunnitteleman kisamaskotin nimikilpailu starttaa jo huomenna keskiviikkona 14.10.

 Suomalainen Kirjakauppa ja Suomen Salibandyliitto aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on yhdistää koululaisten hyvinvoinnin kannalta kaksi tärkeää teemaa: lukeminen ja liikkuminen.

Yhteistyön huipentaa joulukuussa salibandyn MM-kisojen yhteydessä pelattava ottelu, jossa jopa tuhannet koululaiset pääsevät osallistumaan ennätykselliseen Lue 15 & liiku 15 -haasteeseen ja kokemaan ainutlaatuisen elämyksen yhdessä.

Ottelu on B- ja C-lohkojen välinen puolivälieräottelu. Se pelataan Tampereen Hakametsässä keskiviikkona 9. joulukuuta klo 10. Ottelun pääsylippuna toimii lapsen oma lempikirja.

Ensimmäisellä erätauolla lapset pääsevät yrittämään eräänlaista lukemisen maailmanennätystä, kun koko kisakatsomo lukee mukanaan tuomia kirjoja samanaikaisesti. Toisella erätauolla koko areena osallistuu yhteiseen liikuntahetkeen omilta paikoiltaan. Tapahtuma on avoin kaikille Suomen kouluille. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa marraskuun alussa.

– Haluamme, että salibandyn MM-kisat tarjoavat katsojilleen paljon enemmän kuin vain huippu-urheilua. Suomalaisen Kirjakaupan kanssa voimme nostaa esille yhteiskunnallisesti tärkeitä teemoja ja tarjota tuhansille koululaisille elämyksen, jossa yhdistyvät urheilu, lukeminen ja yhdessä tekeminen. On hienoa, että voimme kisojen avulla innostaa lapsia sekä liikkumaan että lukemaan, MM-kisojen pääsihteeri Kati Voutilainen iloitsee.

– Huomasimme, että jaamme samoja huolia lasten ja nuorten liikkumisen ja lukemisen vähenemisestä. Myös arvomaailmamme salibandyn kanssa sopi hyvin yhteen. Tavoitteenamme onkin rakentaa valtakunnallisesti vaikuttavaa yhteistyötä, joka innostaa lapsia ja nuoria lukemaan, liikkumaan ja vähentämään ruutuaikaa sekä löytämään uusia elämyksiä harrastusten sekä kirjojen parista, kommentoi Suomalaisen Kirjakaupan markkinointipäällikkö Marianne Welling.

MM-kisamaskotin nimikilpailu starttaa keskiviikkona 14.10.

Yhteistyö alkaa vauhdikkaasti MM-kisojen virallisen maskotin nimikilpailulla. Salibandyn MM-kisojen maskotin, kettuhahmon, on suunnitellut rakastettu kirjailija ja kuvittaja Mauri Kunnas.

– Suomalaisen maskotti Sulo-pöllö on onnellisesti saanut nimensä jo muutama vuosi sitten ja nyt yhteisvoimin etsimme pöllön uudelle ystävälle maskottiketulle sopivaa nimeä, kommentoi Welling.

Yhteistyössä: Kirjakauppavierailuita, lukuvinkkejä ja maajoukkuejulkistus

Osana yhteistyötä Suomen miesten MM-kisajoukkue julkistetaan Suomalaisen Kirjakaupan lippulaivamyymälässä Helsingin Aleksanterinkadulla tiistaina 3. marraskuuta klo 13.

MM-kisayhteistyön aikana maajoukkueen pelaajat jättävät kirjavinkkejään Suomalaisen Kirjakaupan myymälöihin eri puolilla Suomea. Ensimmäiset lukuvinkkinsä maajoukkuepelaajat tuovat tulevana viikonloppuna Kokkolan Suomalaiseen Kirjakauppaan, kun edessä on maajoukkueen viimeinen turnaus ennen joulukuun MM-kisoja.

Lisäksi MM-kisojen kettumaskotin ja salibandymaajoukkueen pelaajia voi bongata Helsingin Kirjamessujen Suomalaisen Kirjakaupan osastolta torstaina 22.10. klo 12.30.

– Lasten lukutaidon ja liikunnallisen elämäntavan edistäminen on meille molemmille yhteinen tavoite. Haluamme innostaa lapsia löytämään iloa niin kirjoista kuin liikunnastakin – siinä maajoukkuepelaajiemme esimerkki on avainasemassa. Toivomme, että MM-kisoista käynnistyvä yhteistyö Suomalaisen Kirjakaupan kanssa kasvaa pitkäaikaiseksi ja vaikuttavaksi kumppanuudeksi, Salibandyliiton toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tietoja julkaisijasta

Salibandy on yksi Suomen suurimmista urheilulajeista. Haluamme luoda liikettä, joka synnyttää elämyksiä, hyvinvointia ja menestystä. Salibandyllä ja sählyllä on Suomessa yhteensä noin 400 000 harrastajaa. Rekisteröityneitä pelaajia ja harrastajia on yli 50 000.

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