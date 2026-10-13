Espoo on alentanut katualueilla perittäviä pysäköintimaksuja väliaikaisesti 13.10.2026 alkaen

Paluu alentuneisiin pysäköintimaksuihin tulee voimaan väliaikaisesti, kunnes asukaspysäköinnin järjestäminen ehditään valmistella ja päättää. Asukaspysäköintijärjestelmän valmistelu on käynnissä ja sen käyttöönotosta, hinnoista ja alueista päätetään vuoden 2027 alussa.

”Pysäköintipaikkojen saatavuus on maksullisuuden myötä parantunut, mutta asukaspysäköinnin osalta tilanne edellyttää vielä jatkovalmistelua”, kaupunginjohtaja Kai Mykkänen sanoo.

”Monen arjessa pysäköinnillä on suora vaikutus. Toisaalta kyse on yhteisesti rakennetun katutilan kulujen kohdentamisesta oikein, eri liikkumismuotojen oikeasuhtaisesta kohtelusta ja kaupungin talouskuurin vaatimien hankalien keinojen välisestä tasapainostakin.”

Pysäköintimaksut ovat osa kaupungin talouden tasapainotusta

Maksullisen kadunvarsipysäköinnin merkittävästä laajentamisesta päätettiin kaupunginvaltuustossa vuoden 2025 lopulla osana talousarviokäsittelyä. Samalla korotettiin pysäköintimaksuja vuoden 2026 alusta. Pysäköintimaksut ovat kokonaisuutena osa laajaa talouden tasapainotusta ja tavoite on kerätä pysäköintimaksuilla reilut 5 miljoonaa euroa vuodessa aiempaa enemmän vuodesta 2027 lähtien.

Tarkemmin maksullisen pysäköinnin aluerajauksista juna- ja metroradan asemien ympärillä sekä pysäköintivyöhykkeistä päätettiin kaupunginhallituksessa 16.3.2026. Samalla kehotettiin kiinnittämään erityistä huomiota pysäköinnin järjestelyihin niillä alueilla, joilla tonteilla ei ole riittävästi pysäköintipaikkoja asukkaiden ja alueella työssäkäyvien tarpeisiin.

”Oikeudenmukaisuus pysäköinnin hinnoittelussa on monimutkainen vyyhti ja nyt otamme kokonaisuuden vielä uudelleen tarkasteluun”, kaupunginjohtaja Mykkänen toteaa.

Asukaspysäköintijärjestelmä valmistellaan kaupunginhallituksen linjattavaksi tammikuussa.

Tämä tiedote julkaistaan espoo.fi-sivustolla myöhemmin myös ruotsiksi ja englanniksi.