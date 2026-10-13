Kokoomuksen Vuornos: Nelipäiväinen työviikko samalla palkalla tarkoittaa 25 prosentin palkankorotusta

– Vasemmistoliitto kertoo haluavansa julkiselle sektorille 30 tuntisen työviikon ja sekä SDP:n että Vihreiden mukaan kaikkien suomalaisten työaikaa pitäisi lyhentää. Tänään Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut (Yka) esitti lyhyempää työviikkoa ja vastikkeetonta perustuloa. Vasemmistolla ei näytä olevan juurikaan käsitystä siitä, missä kunnossa Suomen julkinen talous on, Vuornos sanoo.

– Työajan lyhentäminen nelipäiväiseksi työviikoksi samalla palkalla tarkoittaa samaa kuin 25 prosentin palkankorotus. Kukapa työntekijä sellaista vastustaisi. Mutta mikäli tuottavuus aidosti nousisi vastaavasti, olisi mallia markkinataloudessa jo kokeiltu, jatkaa Vuornos.

Kokoomusedustaja huomauttaa, että Suomen taloudellisessa huoltosuhteessa riittää haasteita ilman työajan lyhentämistäkin. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä suhteessa työssäkäyviin kasvaa jatkuvasti etunenässä eläkeläisten määrän kasvaessa ja syntyvyyden heikentyessä.

Vuornoksen mukaan ei ole realismia ajatella, että hyvinvointivaltiota kannattelevat suomalaiset vielä vähentäisivät työntekoaan.

– Tänään YKA vaati, että perustulosta olisi järjestettävä uusi kokeilu. Perustulo ei sovi yhteen pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan kanssa, jonka yhteiskuntasopimukseen kuuluu, että kaikki työikäiset ja -kykyiset käyvät töissä. Suomesta ei pidä rakentaa köllöttely-yhteiskuntaa, vaan on pidettävä kiinni kaikkien osallistumisesta, sanoo Vuornos.