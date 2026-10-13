Lupa- ja valvontavirasto selvittää lapsen katoamista päiväkodin metsäretkellä
14.10.2026 08:00:00 EEST | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Lupa- ja valvontavirasto käynnisti valvonnan tapauksesta, jossa alle kolmevuotias katosi päiväkodin metsäretken aikana. Lapsi löytyi retkikohteen lähellä sijaitsevan koulun piha-alueelta. Tapaus sattui Helsingin Pukinmäessä sijaitsevassa Nuotti-päiväkodissa 8.10.2026.
Tapauksesta vakavan tekee se, ettei lapsen poissaoloa havaittu ennen kuin sivullinen palautti hänet päiväkotiin. Lapselle ei aiheutunut tapahtumasta fyysistä vahinkoa.
Lupa- ja valvontavirasto selvittää onko varhaiskasvatuksen järjestäjä huolehtinut päiväkodin ja sen toiminnan turvallisuudesta varhaiskasvatuslain edellyttämällä tavalla. Valvonnassa arvioidaan, miten lasten turvallisuus oli järjestetty retken aikana, noudatettiinko retkellä päiväkodin omia turvallisuuteen liittyviä ohjeita ja menettelyjä ja millaisiin korjaaviin toimiin varhaiskasvatuksen järjestäjä on ryhtynyt tapahtuman jälkeen.
Tilanteet, joissa lapsi joutuu varhaiskasvatuksessa erilleen ryhmästä, ovat aina vakavia riippumatta siitä, aiheutuuko niistä vahinkoa.
“Lupa- ja valvontavirastossa on ollut vireillä tämän vuoden aikana useita vastaavia valvontoja, joissa päiväkodeista on karannut tai kadonnut lapsia. Lasten valvonta varhaiskasvatuksessa tulee järjestää siten, että lasten turvallisuus voidaan varmistaa kaikissa tilanteissa ja toimintaympäristöissä", toteaa varhaiskasvatuksen ryhmäpäällikkö Tanja Tiainen.
Lupa- ja valvontavirasto tiedottaa asian ratkaisusta sen valmistuttua. Kerromme samalla aiempien vastaavien valvonta-asioiden havainnoista ja ratkaisuista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja Tiainen, ryhmäpäällikkö, tanja.tiainen@lvv.fi, 029 525 4688
Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
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lvv.fi
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