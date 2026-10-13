Pohde käynnistää Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen
13.10.2026 15:44:52 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 13.10.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen. Lisäksi päätettiin psykiatrian väistötilojen hankinnasta. Moduulirakennukseen sijoittuu nykyisistä tiloista sisäilmaongelmien vuoksi pois siirrettäviä toimintoja.
Aluehallitus päätti käynnistää Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen
Aluehallitus hyväksyi Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja Esko-asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamisen käynnistämisen yhtenä kokonaisuutena.
Kilpailutuksen kohteena ovat Esko Systems Oy:n osakkeet sekä järjestelmän toimittamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät palvelut. Kilpailutuksen voittaja hankkii Esko Systems Oy:n osakekannan ja sitoutuu toimittamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä siihen liittyviä palveluja hankintarenkaan hyvinvointialueille. Pohteen lisäksi hankintarenkaaseen kuuluvat Lapin, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet.
Osana palvelusopimusta tuleva omistaja sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään Esko‑asiakas- ja potilastietojärjestelmää vähintään kymmenen vuoden ajan. Tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä säilyy toimintavarmana ja kehittyy vaatimusten mukaisesti.
− Pohde on sitoutunut käyttämään ja kehittämään Eskoa. Tunnistamme myyntiin ja kilpailutukseen liittyvät riskit. Olemme arvioineet, että riskit ovat pienemmät kuin mitä ne olisivat nykyisellä yhtiömuodolla jatkettaessa. Arviomme mukaan kauppa ja siihen liittyvä kilpailutus mahdollistavat Eskon kehityksen pitkällä aikavälillä, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.
Kilpailutus toteutetaan kaksivaiheisena rajoitettuna menettelynä. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan ehdokkaiden soveltuvuus ennalta määriteltyjen vähimmäisvaatimusten perusteella. Toiseen vaiheeseen etenevät vaatimukset täyttävät ehdokkaat. Tämän jälkeen tarjoajat voivat perehtyä Esko Systems Oy:tä koskeviin tietoihin ja jättää tarjouksensa.
Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevien palvelusopimusten ehdot on määritelty etukäteen tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kilpailutuksen voittaja valitaan osakkeista tarjotun hinnan sekä laadullisten arviointikriteerien perusteella. Hinnan painoarvo on 70 prosenttia ja laadun 30 prosenttia. Kilpailutuksen voittajaksi valitaan yksi toimittaja.
Kilpailutuksen valmistelussa on hyödynnetty markkinavuoropuhelua, jota käytiin hankinnasta kiinnostuneiden toimittajien kanssa kevään ja kesän 2026 aikana. Vuoropuhelun perusteella hankinta-asiakirjoja on päivitetty ennen kilpailutuksen käynnistämistä.
Aluehallitus päätti käynnistää kilpailutuksen ja hyväksyi osallistumispyynnön liitteineen julkaistavaksi. Kilpailutuksen on tarkoitus käynnistyä marraskuun alussa. Aluehallitus päättää myöhemmin hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaiden hyväksymisestä ja hylkäämisestä.
Lue lisää aluehallituksen kokoustiedotteesta 24.2.2026: https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/pohde-kaynnistaa-kilpailutuksen-esko-systemsin-osakkeiden-myynnista-ja-asiakas-ja-potilastietojarjestelman-hankinnasta/
Psykiatrialle rakennetaan väistötilat Peltolaan
Pohde rakennuttaa Oulun Peltolaan moduulirakennuksen OYS Psykiatrian mielialahäiriöyksikön ja lastenpsykiatrian osaston väistötiloiksi.
Hanke toteutetaan kiireellisenä, koska toiminta joudutaan siirtämään nykyisestä PS1-rakennuksesta sisäilmaongelmien vuoksi. Hankinta toteutetaan suorahankintana, ja tarjoukset on pyydetty kahdelta markkinavuoropuhelun perusteella valitulta toimijalta.
Tilat toteutetaan moduulirakenteisina, jolloin ne ovat siirrettävissä pois väistötilatarpeen päättyessä. Hankinta rahoitetaan leasing-mallilla, jossa Pohde vuokraa rakennuksen rahoitusyhtiöltä 10 vuoden vuokra-ajalla. Kaikkiaan psykiatrian väistötilojen kustannukset ovat noin 6,7 miljoonaa euroa.
OYS Psykiatrian PS1-rakennuksessa todettiin aiemmin tänä vuonna vakavia sisäilmaongelmia. Suurimmalle osalle rakennuksessa toimivista yksiköistä on löydetty väistötilat Peltolan sairaala-alueen PS2- ja PS3-rakennuksista. Uusi moduulirakennus sijoitetaan alueelle siten, että psykiatrian palvelut voivat jatkaa toimintaansa mahdollisimman yhtenäisesti ja lähellä muita yksiköitä.
Muut kokousasiat
Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:
- Vuoden 2027 talousarvion suunnittelukehysten tarkentaminen
- Täydentävien ja rinnakkaisten kilpailutusten käynnistäminen, luokka 1: henkilökuljetukset ja luokka 2: kiireettömät potilassiirrot
- Vuokrasopimus, Vanhatie 30 Pyhäjoen hoiva Pyhäjoki
- Oikaisuvaatimus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimialuejohtajan päätökseen 11.9.2026 koskien Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttamista
- Aluehallitus äänesti oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä. Pohjaesitys jäi äänestyksen jälkeen voimaan äänin 10–3.
- Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta
- Virkojen perustaminen Kotiin annettavien palvelujen palvelualueella
- Tiedoksiantoasiat
- Lisäasiana päätös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hakemukseen alijäämän kattamiskauden jatkamisesta vuoteen 2027
- Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 27.10.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mirja VehkaperäAluehallituksen puheenjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 512 1949mirja.vehkapera@pohde.fi
Ilkka LuomaHyvinvointialuejohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 767 1609ilkka.luoma@pohde.fi
Jouko LuukkonenKonsernipalvelujen johtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 564 6947jouko.luukkonen@pohde.fi
Kari-Pekka TampioOhjelmajohtaja, OYS 2030 -uudistamisohjelma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:040 151 4005kari-pekka.tampio@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
OYSin avohoitotalon sähkönjakelu on palautunut13.10.2026 11:40:37 EEST | Tiedote
OYSin avohoitotalossa (G-talo) tapahtui tiistaina 13. lokakuuta asennustöistä johtuva ennalta-arvaamaton sähkökatko, johon liittyi lievää savunmuodostusta. Pelastuslaitos tuuletti osaa avohoitotalon tiloista. Tilanteen vuoksi osa suunnitelluista hoitotoimenpiteistä jouduttiin siirtämään toiseen ajankohtaan.
Pohde etsii nyt ammatinharjoittajalääkäreitä – tarjouspyyntö on avoinna 2.11. saakka12.10.2026 14:15:58 EEST | Tiedote
Ammatinharjoittajalääkäri vastaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluista yrittäjänä joko omistamansa yhtiön tai toiminimen kautta. Lääkäreitä etsitään nyt Pohjois-Pohjanmaan eteläiselle alueelle.
Kestintuvan toiminta siirtyy Pohteelle 10. lokakuuta9.10.2026 15:33:01 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa vastuun Esperi Koti Kestintuvan toiminnasta Nivalassa 10.10.2026. Toiminnan siirron lähtökohtana on turvata asukkaiden arjen ja palvelujen jatkuminen ilman katkoksia.
Ylikiimingin koululaisten hammastarkastukset tehdään marraskuussa liikkuvassa hammashoitolassa8.10.2026 08:40:12 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen liikkuva hammashoitola Pohdent on Ylikiimingissä 2.–20.11.2026. Pohdentissa tehdään marraskuun aikana Ylikiimingin koululaisten hammastarkastuksia. Huoltaja saa tiedon lapsen tarkastusajasta tekstiviestillä.
Pohde käynnistää ammatinharjoittajalääkäripalvelun hankinnan6.10.2026 15:35:23 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 6.10.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankinnan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme