Pohde käynnistää Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen

Aluehallitus päätti käynnistää Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen

Aluehallitus hyväksyi Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja Esko-asiakas-​ ja potilastietojärjestelmän kilpailuttamisen käynnistämisen yhtenä kokonaisuutena.

Kilpailutuksen kohteena ovat Esko Systems Oy:n osakkeet sekä järjestelmän toimittamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen liittyvät palvelut. Kilpailutuksen voittaja hankkii Esko Systems Oy:n osakekannan ja sitoutuu toimittamaan asiakas- ja potilastietojärjestelmän sekä siihen liittyviä palveluja hankintarenkaan hyvinvointialueille. Pohteen lisäksi hankintarenkaaseen kuuluvat Lapin, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueet.

Osana palvelusopimusta tuleva omistaja sitoutuu ylläpitämään ja kehittämään Esko‑asiakas-​ ja potilastietojärjestelmää vähintään kymmenen vuoden ajan. Tarkoituksena on varmistaa, että järjestelmä säilyy toimintavarmana ja kehittyy vaatimusten mukaisesti.

− Pohde on sitoutunut käyttämään ja kehittämään Eskoa. Tunnistamme myyntiin ja kilpailutukseen liittyvät riskit. Olemme arvioineet, että riskit ovat pienemmät kuin mitä ne olisivat nykyisellä yhtiömuodolla jatkettaessa. Arviomme mukaan kauppa ja siihen liittyvä kilpailutus mahdollistavat Eskon kehityksen pitkällä aikavälillä, toteaa hyvinvointialuejohtaja Ilkka Luoma.

Kilpailutus toteutetaan kaksivaiheisena rajoitettuna menettelynä. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan ehdokkaiden soveltuvuus ennalta määriteltyjen vähimmäisvaatimusten perusteella. Toiseen vaiheeseen etenevät vaatimukset täyttävät ehdokkaat. Tämän jälkeen tarjoajat voivat perehtyä Esko Systems Oy:tä koskeviin tietoihin ja jättää tarjouksensa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmää koskevien palvelusopimusten ehdot on määritelty etukäteen tarjouspyyntöasiakirjoissa. Kilpailutuksen voittaja valitaan osakkeista tarjotun hinnan sekä laadullisten arviointikriteerien perusteella. Hinnan painoarvo on 70 prosenttia ja laadun 30 prosenttia. Kilpailutuksen voittajaksi valitaan yksi toimittaja.

Kilpailutuksen valmistelussa on hyödynnetty markkinavuoropuhelua, jota käytiin hankinnasta kiinnostuneiden toimittajien kanssa kevään ja kesän 2026 aikana. Vuoropuhelun perusteella hankinta-asiakirjoja on päivitetty ennen kilpailutuksen käynnistämistä.

Aluehallitus päätti käynnistää kilpailutuksen ja hyväksyi osallistumispyynnön liitteineen julkaistavaksi. Kilpailutuksen on tarkoitus käynnistyä marraskuun alussa. Aluehallitus päättää myöhemmin hankintamenettelyn ensimmäisessä vaiheessa ehdokkaiden hyväksymisestä ja hylkäämisestä.

Lue lisää aluehallituksen kokoustiedotteesta 24.2.2026: https://pohde.fi/ajankohtaista/uutiset/pohde-kaynnistaa-kilpailutuksen-esko-systemsin-osakkeiden-myynnista-ja-asiakas-ja-potilastietojarjestelman-hankinnasta/

Psykiatrialle rakennetaan väistötilat Peltolaan

Pohde rakennuttaa Oulun Peltolaan moduulirakennuksen OYS Psykiatrian mielialahäiriöyksikön ja lastenpsykiatrian osaston väistötiloiksi.

Hanke toteutetaan kiireellisenä, koska toiminta joudutaan siirtämään nykyisestä PS1-rakennuksesta sisäilmaongelmien vuoksi. Hankinta toteutetaan suorahankintana, ja tarjoukset on pyydetty kahdelta markkinavuoropuhelun perusteella valitulta toimijalta.

Tilat toteutetaan moduulirakenteisina, jolloin ne ovat siirrettävissä pois väistötilatarpeen päättyessä. Hankinta rahoitetaan leasing-mallilla, jossa Pohde vuokraa rakennuksen rahoitusyhtiöltä 10 vuoden vuokra-ajalla. Kaikkiaan psykiatrian väistötilojen kustannukset ovat noin 6,7 miljoonaa euroa.

OYS Psykiatrian PS1-rakennuksessa todettiin aiemmin tänä vuonna vakavia sisäilmaongelmia. Suurimmalle osalle rakennuksessa toimivista yksiköistä on löydetty väistötilat Peltolan sairaala-alueen PS2- ja PS3-rakennuksista. Uusi moduulirakennus sijoitetaan alueelle siten, että psykiatrian palvelut voivat jatkaa toimintaansa mahdollisimman yhtenäisesti ja lähellä muita yksiköitä.

Muut kokousasiat

Lisäksi aluehallitus käsitteli muun muassa seuraavia asioita ja hyväksyi ne esityslistan mukaisesti:

Vuoden 2027 talousarvion suunnittelukehysten tarkentaminen

Täydentävien ja rinnakkaisten kilpailutusten käynnistäminen, luokka 1: henkilökuljetukset ja luokka 2: kiireettömät potilassiirrot

Vuokrasopimus, Vanhatie 30 Pyhäjoen hoiva Pyhäjoki

Oikaisuvaatimus Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimialuejohtajan päätökseen 11.9.2026 koskien Lumijoen palvelukoti Lumilyhdyn lakkauttamista Aluehallitus äänesti oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä. Pohjaesitys jäi äänestyksen jälkeen voimaan äänin 10–3.

Virkojen perustaminen ja lakkauttaminen yhteistoimintamenettelyn johdosta

Virkojen perustaminen Kotiin annettavien palvelujen palvelualueella

Tiedoksiantoasiat Lisäasiana päätös Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hakemukseen alijäämän kattamiskauden jatkamisesta vuoteen 2027

Aluehallituksen otto-oikeuden käyttäminen

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Aluehallitus kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 27.10.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löydät Pohteen verkkosivuilta aluehallituksen sivulta.