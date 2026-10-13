Postikatu on Vaasan ensimmäinen kylätie – tunnetko liikennesäännöt?
13.10.2026 15:28:55 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Postikadun peruskorjaus on valmistunut, ja Kauppiaankadun ja Yrittäjänkadun välinen osuus on muutettu Vaasan ensimmäiseksi kylätieksi. Noin kilometrin pituinen kylätie parantaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta sekä rauhoittaa liikennettä alueella. Katu avautui syyskuun lopussa.
Kylätien keskellä on yksi ajokaista autoille, ja molemmilla reunoilla on tavallista leveämmät pientareet kävelijöille ja pyöräilijöille. Autoilijat ajavat tien keskellä ja väistävät kohtaamistilanteissa osittain pientareelle.
Kylätie on Suomessa melko uusi tietyyppi. Suomen ensimmäinen kylätie otettiin käyttöön vuonna 2018.
Kylätie sopii kapealle kadulle
Kylätien tavoitteena on parantaa kadun turvallisuutta. Lähialueen asukkaat ovat toivoneet kadulle kävely- ja pyörätietä sekä liikenteen rauhoittamista.
– Postikadulle ei ollut mahdollista rakentaa erillistä kävely- ja pyörätietä katualueen kapeuden vuoksi. Kylätie on toimiva ratkaisu tällaisiin kohteisiin, joissa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita halutaan parantaa, mutta tilaa erilliselle väylälle ei ole. Se on myös nopea toteuttaa ja kustannuksiltaan kohtuullinen vaihtoehto, projekti-insinööri Samuli Huusko kertoo.
Vältä läpiajoa
Postikatu on ensisijaisesti alueen asukkaita varten, joten läpiajoa ajoneuvoilla ja erityisesti raskaalla kalustolla tulee välttää. Virallinen ajoreitti Vanhasta Vaasasta Höstveden suuntaan kulkee Kråklundinkadun kautta.
Näin liikut kylätiellä
Muistilista autoilijalle:
- Aja keskikaistalla, mutta mahdollisimman lähellä sen oikeaa reunaa.
- Jos toinen auto tulee vastaan, väistä oikealle pientareelle. Jos pientareella on samaan aikaan kävelijöitä ja pyöräilijöitä, odota kohtaamiseen sopivaa hetkeä.
- Pysäköinti pientareelle on kielletty, mutta tarvittaessa voit pysähtyä.
- Vältä läpiajoa.
Muistilista pyöräilijälle:
- Käytä kulkusuuntaasi nähden oikeanpuoleista piennarta.
- Ohita kävelijä tarvittaessa keskikaistan puolelta. Väistä kuitenkin autoliikennettä.
Muistilista kävelijälle:
- Voit käyttää kumpaa tahansa piennarta.
- Kävele mahdollisimman lähellä tien reunaa, jotta muille liikkujille jää riittävästi tilaa.
Muut uudistukset Postikadulla
Postikatu peruskorjattiin kesän aikana, jolloin kadun rakenne ja katuvalaistus uusittiin kokonaan. Katu on tällä hetkellä valmis katuvalaistusta lukuun ottamatta. Uusi valaistus asennetaan vielä tämän syksyn aikana.
Nopeusrajoitus Postikadulla on nyt 30 kilometriä tunnissa. Kadun talvihoitoluokitus nousi korkeimmalle tasolle, eli kävelijät ja pyöräilijät huomioidaan aiempaa paremmin myös lumenaurauksessa ja liukkaudentorjunnassa.
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Yhteyshenkilöt
Samuli HuuskoKävelyn ja pyöräilyn projekti-insinööriPuh:0403545778samuli.huusko@vaasa.fi
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