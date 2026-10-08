Ruotsalainen dreampopyhtye Genom Natten saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen ja esiintyy Helsingin Korjaamolla 1.4.2027
14.10.2026 11:00:00 EEST | Sunborn Live | Tiedote
Sunborn Live tuo ruotsalaisen indieduo Genom Nattenin ensimmäiselle Suomen keikalleen Helsingin Korjaamolle torstaina 1.4.2027. Alessandra Günthardt ja Joel Sjöö eli Genom Natten ovat nousseet nopeasti yhdeksi skandinaavisen indieskenen kiinnostavimmista nimistä.
Alessandra Günthardt ja Joel Sjöö eli Genom Natten ovat nousseet nopeasti yhdeksi skandinaavisen indieskenen kiinnostavimmista nimistä. Genom Natten tekee ajatonta ja romanttista dream poppia, jossa ruotsalainen melankolia yhdistyy hohtaviin ja unenomaisiin äänimaisemiin. Yhtyeen vaikutteina mainitaan muun muassa amerikkalaiset indieyhtyeet Beach House ja Mazzy Star.
Genom Nattenissa yhdistyvät suuret kertosäkeet särkyneille sydämille ja ruotsinkieliset sanoitukset, jotka jäävät kuulijan mieleen. Duon jäsenet ovat työskennelleet vuosia lauluntekijöinä ja tuottajina muille artisteille ja voittaneet Grammis- ja Denniz Pop -palkinnot. Genom Natten on heidän ensimmäinen oma yhtyeensä ja samalla ensimmäinen projekti, jossa he laulavat ruotsiksi.
Genom Nattenin ura on käynnistynyt nopeasti, sillä debyyttisingle “I ett annat liv” pääsi heti Ruotsin radion P3-soittolistalle ja sitä seurannut “Förloraren” nousi suoraan Spotifyn Indie Highlights -soittolistan kärkeen. Duon nimeä kantava esikoisalbumi sai kolme ehdokkuutta ruotsalaisessa Manifest-gaalassa. Ehdolla olivat vuoden pop, vuoden tulokas ja vuoden sanoittaja. Keikoilla duo kasvaa täydeksi yhtyeeksi, jossa soittavat muusikot ovat esiintyneet myös Amanda Bergmanin ja Thomas Stenströmin kanssa. Genom Nattenin talvikiertueen käynnistävä Tukholman keikka Nalenissa on jo loppuunmyyty.
GENOM NATTEN (SE)TO 1.4.2027
Kulmasali, Korjaamo, Helsinki
Liput alk. 22,50e Lippu.fi
K-18
instagram.com/genomnatten
https://www.youtube.com/watch?v=hukTzUW2yUU
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Yhteyshenkilöt
Pietu Sepponen / HaastattelupyynnötFestivaaljohtajaSunborn LivePuh:0445566113pietu.sepponen@sunbornlive.fi
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