Koiran ja omistajan suhde on luultua syvempi
14.10.2026 06:00:00 EEST | Agria Eläinvakuutus | Tiedote
Koiran ja ihmisen välinen side näkyy tunteiden lisäksi myös kehon reaktioissa. Jyväskylän yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että koiran ja omistajan sykevälivaihtelu mukautuu toisiinsa heidän ollessaan yhdessä. Tutkimusta rahoitti eläinvakuutusyhtiö Agrian tutkimusrahasto.
”Koiran ja omistajan fysiologinen ja käyttäytymiseen liittyvä yhteys voi muistuttaa ihmisten kiintymyssuhteissa nähtävää tunneyhteyttä”, kertoo tutkimusta johtanut Jyväskylän yliopiston dosentti Miiamaaria V. Kujala.
Koiran ja omistajan reaktiot kulkevat rinnakkain
Tutkijat mittasivat samanaikaisesti 30 koiran ja niiden omistajien sykevälivaihtelua ja aktiivisuutta levon, leikin ja myönteisen vuorovaikutuksen aikana. Tutkimuksessa mukana olleet koirat edustivat yhteistyöhaluisina pidettyjä rotuja, kuten paimenkoiria ja noutajia.
Lepotilanteissa omistajan suurempi sykevälivaihtelu näkyi myös koirassa suurempana sykevälivaihteluna. Leikin ja vuorovaikutuksen aikana koiran ja omistajan aktiivisuustasot kulkivat yhtä lailla rinnakkain.
Sykevälivaihtelu eli HRV kuvaa muun muassa kehon kuormitusta ja palautumista. Korkea sykevälivaihtelu yhdistetään usein rauhalliseen tilaan ja palautumiseen, kun taas matala vaihtelu voi kertoa kehon kuormittumisesta tai aktivoitumisesta.
Tutkimus paljastaa kaksisuuntaisen yhteyden
Koiran sykevälivaihteluun vaikuttavat myös omistajan ominaisuudet. Herkästi huolestuvien ja kielteisiin tapahtumiin nopeasti reagoivien omistajien koirilla havaittiin suurempi sykevälivaihtelu. Tutkijoiden mukaan tämä voi viitata siihen, että koira kokee olonsa turvalliseksi tunneherkän omistajan seurassa. Myös koiran suurempi koko oli tutkimuksen mukaan yhteydessä korkeampaan sykevälivaihteluun.
Yksi tutkimuksen yllättävimmistä tuloksista oli, että omistajan sykevälivaihtelua selitti parhaiten koiran sykevälivaihtelu.
”Tulokset kertovat, että koira vaikuttaa omistajaansa yhtä lailla kuin omistaja koiraansa. Suhde on siis molemminpuolinen”, Kujala sanoo.
Tietoa molemmista osapuolista samanaikaisesti
Aiemmissa tutkimuksissa on yleensä tarkasteltu joko koiraa tai ihmistä. Kujalan johtamassa tutkimuksessa molempien lajien fysiologisia reaktioita mitattiin samanaikaisesti.
Kujalan mukaan tunteiden ja kehon reaktioiden yhteensovittaminen näyttää olevan olennainen osa koiran ja ihmisen suhdetta. Sen ymmärtäminen voi auttaa kehittämään vuorovaikutusta ja vahvistamaan molempien hyvinvointia.
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Agria Eläinvakuutus on eläimiin erikoistunut vakuutusyhtiö, joka tarjoaa vakuutuksia koirille ja kissoille. Lemmikkivakuuttamisen lisäksi tuemme eläinlääketieteellistä tutkimustyötä ja edistämme lemmikkien hyvinvointia.
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