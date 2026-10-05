Koiran ja omistajan suhde on luultua syvempi

”Koiran ja omistajan fysiologinen ja käyttäytymiseen liittyvä yhteys voi muistuttaa ihmisten kiintymyssuhteissa nähtävää tunneyhteyttä”, kertoo tutkimusta johtanut Jyväskylän yliopiston dosentti Miiamaaria V. Kujala.

Koiran ja omistajan reaktiot kulkevat rinnakkain

Tutkijat mittasivat samanaikaisesti 30 koiran ja niiden omistajien sykevälivaihtelua ja aktiivisuutta levon, leikin ja myönteisen vuorovaikutuksen aikana. Tutkimuksessa mukana olleet koirat edustivat yhteistyöhaluisina pidettyjä rotuja, kuten paimenkoiria ja noutajia.

Lepotilanteissa omistajan suurempi sykevälivaihtelu näkyi myös koirassa suurempana sykevälivaihteluna. Leikin ja vuorovaikutuksen aikana koiran ja omistajan aktiivisuustasot kulkivat yhtä lailla rinnakkain.

Sykevälivaihtelu eli HRV kuvaa muun muassa kehon kuormitusta ja palautumista. Korkea sykevälivaihtelu yhdistetään usein rauhalliseen tilaan ja palautumiseen, kun taas matala vaihtelu voi kertoa kehon kuormittumisesta tai aktivoitumisesta.

Tutkimus paljastaa kaksisuuntaisen yhteyden

Koiran sykevälivaihteluun vaikuttavat myös omistajan ominaisuudet. Herkästi huolestuvien ja kielteisiin tapahtumiin nopeasti reagoivien omistajien koirilla havaittiin suurempi sykevälivaihtelu. Tutkijoiden mukaan tämä voi viitata siihen, että koira kokee olonsa turvalliseksi tunneherkän omistajan seurassa. Myös koiran suurempi koko oli tutkimuksen mukaan yhteydessä korkeampaan sykevälivaihteluun.

Yksi tutkimuksen yllättävimmistä tuloksista oli, että omistajan sykevälivaihtelua selitti parhaiten koiran sykevälivaihtelu.

”Tulokset kertovat, että koira vaikuttaa omistajaansa yhtä lailla kuin omistaja koiraansa. Suhde on siis molemminpuolinen”, Kujala sanoo.

Tietoa molemmista osapuolista samanaikaisesti

Aiemmissa tutkimuksissa on yleensä tarkasteltu joko koiraa tai ihmistä. Kujalan johtamassa tutkimuksessa molempien lajien fysiologisia reaktioita mitattiin samanaikaisesti.

Kujalan mukaan tunteiden ja kehon reaktioiden yhteensovittaminen näyttää olevan olennainen osa koiran ja ihmisen suhdetta. Sen ymmärtäminen voi auttaa kehittämään vuorovaikutusta ja vahvistamaan molempien hyvinvointia.