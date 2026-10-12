Classic karkasi, suli ja voitti Bläk Boksin tiistaitrillerissä

Classic näytti jo ratkaisevan pelin seitsemän minuuttia ennen loppua Vilja Kuutniemen kiepauttaessa vanhanaikaisella tilanteeksi 4-2, mutta sitten nähtiin SB-Prolta melkoinen runsas kaksiminuuttinen. Laura Hietamäki kruunasi laitanousunsa kavennuksella, pelaajien kautta verkkoon kääntynyt Saana Kurvisen kaukolaukaus tasoitti pelin ja sitten nähtiin jo vahva ehdokas kauden maaliksi. Yksin neljää vastaan hyökännyt Henna Piironen huijasi kaksi vastustajaa, nosti pallon Julia Saarisen verkkoon ja vieraat 5–4-johtoon.

Classic veti epäröimättä maalivahtinsa penkille jo kolme minuuttia ennen loppua ja näytti, miksi se pelaa keväästä toiseen mestaruudesta. Paine kuudella viittä vastaan kantoi hedelmää 20 sekuntia ennen loppua, kun Pro-vahti Sara-Sofia Rapo torjui Natalia Pitkäkankaan matalan laukauksen eteensä ja Eerika Koski lapioi pelin tasoihin. Lopullisesti SB-Pron unelma voitosta suli jo jatkoajan 40 sekunnin kohdalla: Natalia Pitkäkangas levitti vasempaan laitaan ja Veera Vileniuksen nopea jatkolaukaus päätti pelin.

Sarja jatkuu perjantaina otteluilla Pirkat–SB-Pro, PSS–Classic ja EräViikingit–TPS.