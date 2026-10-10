Veikkaus Oy

Eurojackpotista 120 miljoonan euron jättivoitto Saksaan - Suomeenkin miljoonapotti!

13.10.2026 22:27:25 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote

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Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, jolla Saksaan matkasi 120 miljoonan euron megavoitto. Suomeenkin osui lähes kolmen miljoonan euron potti.

Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.
Eurojackpot-studio Helsingin Pasilassa.

Tiistain Eurojackpotin (kierros 42/2026) oikea rivi on 11, 17, 20, 22 ja 35. Tähtinumerot 4 ja 8.

Kierroksella löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Saksassa ja sillä voitti pelin huiman maksimivoiton 120 miljoonaa euroa.

Suomeen osui tiistai illan arvonnassa yksi 5+1 -oikein tulos. Rivillä voitti 2 981 587 euroa ja se on pelattu Valtimon S-marketissa. Valtimon tämän illan voitto on kymmenenneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin toisen luokan voitto pelin historiassa.

- Iso onnittelut tuoreelle suomalaismiljonäärille komeasta Eurojackpotin toisen voittoluokan tuloksesta! Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.

Illan muista 5+1 -oikein riveistä kaksi osui Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Ruotsiin, yksi Puolaan ja yksi Norjaan.

Suomesta löytyi myös yksi 5 oikein -rivi, jolla voitti 121 581 euroa. Voitto osui neljän osuuden nettiporukkapeliin, jonka porukkapelaajista kolme on Naantalista ja yksi Maskusta.

Lisäksi Saksaan osui tänään yhdeksän 5 oikein -tulosta, Tanskaan kaksi, Norjaan kaksi ja yksi Unkariin.

Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.

Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 8 5 1 4 2 7 0. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Milli-pelin voittorivi on 2, 3, 22, 31, 32 ja 36. Lisänumero 10. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Tokio 10. Lomatonneja meni jakoon kymmenen kappaletta.

Kymmenen suurinta Suomeen osunutta Eurojackpotin toisen voittoluokan (5+1) voittoa suuruusjärjestyksessä

  1. 11,5 M€, Vaasa, kierros 41/2026, 7 osuuden porukka
  2. 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020
  3. 5,9 M€ Helsinki, kierros 38/2025
  4. 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020
  5. 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024
  6. 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020
  7. 4,8 M€ Lahti, kierros 19/2025
  8. 4 M€ Hamina, kierros 40/2016
  9. 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020
  10. 2,98 M€ Valtimo, kierros 42/2026

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