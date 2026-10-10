Eurojackpotista 120 miljoonan euron jättivoitto Saksaan - Suomeenkin miljoonapotti!
13.10.2026 22:27:25 EEST | Veikkaus Oy | Tiedote
Eurojackpotin tiistai-illan arvonnassa löytyi yksi ainoa täysosuma, jolla Saksaan matkasi 120 miljoonan euron megavoitto. Suomeenkin osui lähes kolmen miljoonan euron potti.
Tiistain Eurojackpotin (kierros 42/2026) oikea rivi on 11, 17, 20, 22 ja 35. Tähtinumerot 4 ja 8.
Kierroksella löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Saksassa ja sillä voitti pelin huiman maksimivoiton 120 miljoonaa euroa.
Suomeen osui tiistai illan arvonnassa yksi 5+1 -oikein tulos. Rivillä voitti 2 981 587 euroa ja se on pelattu Valtimon S-marketissa. Valtimon tämän illan voitto on kymmenenneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin toisen luokan voitto pelin historiassa.
- Iso onnittelut tuoreelle suomalaismiljonäärille komeasta Eurojackpotin toisen voittoluokan tuloksesta! Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.
Illan muista 5+1 -oikein riveistä kaksi osui Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Ruotsiin, yksi Puolaan ja yksi Norjaan.
Suomesta löytyi myös yksi 5 oikein -rivi, jolla voitti 121 581 euroa. Voitto osui neljän osuuden nettiporukkapeliin, jonka porukkapelaajista kolme on Naantalista ja yksi Maskusta.
Lisäksi Saksaan osui tänään yhdeksän 5 oikein -tulosta, Tanskaan kaksi, Norjaan kaksi ja yksi Unkariin.
Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.
Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 8 5 1 4 2 7 0. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistain Milli-pelin voittorivi on 2, 3, 22, 31, 32 ja 36. Lisänumero 10. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Tokio 10. Lomatonneja meni jakoon kymmenen kappaletta.
Kymmenen suurinta Suomeen osunutta Eurojackpotin toisen voittoluokan (5+1) voittoa suuruusjärjestyksessä
- 11,5 M€, Vaasa, kierros 41/2026, 7 osuuden porukka
- 7,3 M€ Nastola, kierros 16/2020
- 5,9 M€ Helsinki, kierros 38/2025
- 5,2 M€ Juva, kierros 15/2020
- 5,1 M€ Karstula, kierros 2/2024
- 4,9 M€ Helsinki, kierros 14/2020
- 4,8 M€ Lahti, kierros 19/2025
- 4 M€ Hamina, kierros 40/2016
- 3,9 M€ Oulu, kierros 17/2020
- 2,98 M€ Valtimo, kierros 42/2026
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