Eurojackpotista 120 miljoonan euron jättivoitto Saksaan - Suomeenkin miljoonapotti!

Tiistain Eurojackpotin (kierros 42/2026) oikea rivi on 11, 17, 20, 22 ja 35. Tähtinumerot 4 ja 8.



Kierroksella löytyi yksi täysosuma. Voittorivi on pelattu Saksassa ja sillä voitti pelin huiman maksimivoiton 120 miljoonaa euroa.



Suomeen osui tiistai illan arvonnassa yksi 5+1 -oikein tulos. Rivillä voitti 2 981 587 euroa ja se on pelattu Valtimon S-marketissa. Valtimon tämän illan voitto on kymmenenneksi suurin Suomeen osunut Eurojackpotin toisen luokan voitto pelin historiassa.



- Iso onnittelut tuoreelle suomalaismiljonäärille komeasta Eurojackpotin toisen voittoluokan tuloksesta! Veikkauksen Senior Communications Specialist Ilkka Nisula onnittelee.



Illan muista 5+1 -oikein riveistä kaksi osui Saksaan, yksi Tanskaan, yksi Ruotsiin, yksi Puolaan ja yksi Norjaan.



Suomesta löytyi myös yksi 5 oikein -rivi, jolla voitti 121 581 euroa. Voitto osui neljän osuuden nettiporukkapeliin, jonka porukkapelaajista kolme on Naantalista ja yksi Maskusta.



Lisäksi Saksaan osui tänään yhdeksän 5 oikein -tulosta, Tanskaan kaksi, Norjaan kaksi ja yksi Unkariin.



Perjantain arvonnassa Eurojackpotin potissa on 10 miljoonaa euroa.



Tiistain Jokeri-pelin voittorivi on 8 5 1 4 2 7 0. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Milli-pelin voittorivi on 2, 3, 22, 31, 32 ja 36. Lisänumero 10. Milli-pelistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Tiistain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Tokio 10. Lomatonneja meni jakoon kymmenen kappaletta.





Kymmenen suurinta Suomeen osunutta Eurojackpotin toisen voittoluokan (5+1) voittoa suuruusjärjestyksessä