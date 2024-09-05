Payward ostaa Saldo Bankin, tavoitteena laajentaa Payward Bankingia Euroopassa
14.10.2026 13:00:23 EEST | Saldo Bank UAB | Tiedote
Suomalaistaustaisen pankin hankinta tuo Paywardille EU-pankkitoimiluvan, mikä mahdollistaa talletusten ottamisen, luotto- ja lainatuotteiden myöntämisen ja maksukorttien liikkeeseenlaskun sekä SEPA-maksut eri puolilla Eurooppaa.
Payward, Inc. (”Payward”), joka toimii yhtenäisenä finanssi-infrastruktuurialustana, ilmoitti tänään allekirjoittaneensa sitovan sopimuksen suomalaisen holdingyhtiön Saldo Finance Oy:n ostamisesta. Sen tytäryhtiö Saldo Bank UAB (”Saldo Bank”) on digitaalisesti toimiva pankki, jolla on Liettuassa myönnetty erityispankkitoimilupa, joka on notifioitu viiteen maahan Euroopassa.
Yrityskauppa on seuraava merkittävä askel Payward Bankingin rakentamisessa. Payward Banking muodostaa Paywardin finanssi-infrastruktuurialustan rahaan ja rahan liikkeisiin liittyvät palvelut. Payward Banking on myöntänyt yli kahden miljardin dollarin arvosta lainoja, ja sillä on sääntelyn alaista finanssi-infrastruktuuria keskeisillä markkinoilla eri puolilla maailmaa. Tähän kuuluvat Yhdysvaltain keskuspankin rajatun käyttötarkoituksen päätili (Federal Reserve limited-purpose master account) ja Irlannin keskuspankin myöntämä sähkörahayhteisön toimilupa (EMI-toimilupa). EU-pankkitoimilupa laajentaa tätä kokonaisuutta Euroopan suurimmille säännellyille markkinoille.
”Payward Banking ei ole uusi ambitio, vaan liiketoimintaa, jota olemme rakentaneet toimilupa ja markkina kerrallaan”, sanoo Paywardin Co-CEO Arjun Sethi.
”Säännelty EU-pankki on se osa kokonaisuutta, jonka avulla voimme palvella eurooppalaisia asiakkaita tavalla, jolla ensisijaisen rahoituslaitoksen kuuluukin: yksi paikka, jossa varoja voi säilyttää, siirtää vapaasti ja saada ne tuottamaan. Uskomme, että se, joka hallitsee tätä asiakassuhdetta, ansaitsee asiakkaan luottamuksen tarjota kaikki siihen liittyvät palvelut. Aloitamme EU:sta, mutta tavoitteemme on maailmanlaajuinen.”
Saldo Bank palvelee asiakkaita Liettuassa, Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, ja sen toimilupa on lisäksi notifioitu Alankomaihin. Henkilöasiakkaiden määräaikaistalletuksia on saatavilla kaikilla aktiivisilla markkinoilla, kun taas luotonanto on kohdennetumpaa: kulutusluottoja tarjotaan Liettuassa, Suomessa ja Ruotsissa sekä vakuudellisia ja vakuudettomia pk-yrityslainoja Liettuassa ja Suomessa. Saldo Bankin luottokortti on jo käytössä Suomessa, ja sen odotetaan tulevan Ruotsin markkinoille vuonna 2027.
Omien suorien tuotteidensa lisäksi Saldo Bankilla on oma pääsy SEPA-maksujärjestelmään, mikä tukee Euroopan finanssi-infrastruktuurin rakentamista. Lisäksi pankki tarjoaa embedded lending -palveluja muille fintech-yhtiöille Suomessa ja Saksassa.
Yhdessä Paywardin nykyisen infrastruktuurin kanssa yrityskaupan odotetaan mahdollistavan sen, että Payward Banking voi tarjota eurooppalaisille asiakkaille korkoa tuottavia talletuksia, luotto- ja lainatuotteita sekä laajat Banking-as-a-Service-valmiudet, joihin kuuluvat toimilupaan perustuva notifikaatiomahdollisuus, korttien liikkeeseenlasku ja pk-yrityslainoitus. Nämä kaikki ovat viranomaishyväksynnän alaisia palveluita.
”Pankkitoimilupa on vain niin arvokas kuin mitä sen päälle rakentaa”, sanoo Saldo Bankin presidentti Jarkko Mäensivu.
”Payward on rakentanut vuosien aikana sääntelyn alaisen finanssi-infrastruktuurin Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Saldo Bankin infrastruktuuri puolestaan on alusta alkaen rakennettu koko Euroopan kattavaksi, ja se mahdollistaa innovatiiviset pankkiratkaisut sekä embedded lending- ja muut palvelut fintech-yhtiöille. Näiden kyvykkyyksien yhdistäminen toimintaamme viidellä markkinalla tarkoittaa, että huomattavasti useammat asiakkaat voivat saada käyttöönsä molempien yritysten koko palveluvalikoiman – pankkipalvelut, maksut ja luotonannon yhdestä paikasta.”
Yrityskaupan ehtoja ei julkistettu. Kaupan toteutuminen edellyttää tavanomaisten toteutumisehtojen täyttymistä, mukaan lukien viranomaishyväksynnät, ja kaupan odotetaan toteutuvan vuonna 2027.
Tietoa Paywardista
Payward, Inc. on yhtenäinen finanssi-infrastruktuurialusta, joka ylläpitää avointa ja globaalia rahoitusjärjestelmää edistävää tuoteperhettä. Yhteen yhteiseen arkkitehtuuriin perustuva Payward mahdollistaa asiakkaille varojen säilyttämisen, kaupankäynnin, tuoton ansaitsemisen, maksamisen ja sijoittamisen eri omaisuusluokissa ilman kitkaa tai pirstaleisuutta.
Paywardin ydintehtävä on tarjota infrastruktuuri Krakenille ja kasvavalle joukolle muita tuotteita, kuten NinjaTraderille, Breakoutille, xStocksille ja CF Benchmarksille. Paywardin infrastruktuuri ja sen varaan rakennettavat tuotteet muodostavat erilliset kokonaisuudet. Kukin tuote on suunniteltu tietylle asiakassegmentille, sääntely-ympäristölle ja käyttötarkoitukselle, mutta kaikki toimivat samalla maailmanlaajuisella perustalla:
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Yksi maailmanlaajuinen likviditeettipooli
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Yksi yhtenäinen riskien ja vakuusvaatimusten laskenta
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Yksi vakuus- ja selvitysjärjestelmä
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Yksi sääntelyn noudattamista ja toimilupia koskeva kehys
Tämän yhteisen arkkitehtuurin ansiosta Payward voi skaalata toimintaansa tehokkaasti, lanseerata uusia tuotteita pienin kustannuksin ja palvella erilaisia markkinoita eri puolilla maailmaa. Samalla se edistää johdonmukaista riskienhallintaa, sääntelyn noudattamista ja operatiivista resilienssiä.
Lisätietoja Paywardista: www.payward.com.
Tietoa Saldo Bankista
Saldo Bank UAB on erikoistunut pankki, jolla on Euroopan keskuspankin myöntämä toimilupa ja jota valvoo Liettuan keskuspankki. Se toimii Liettuassa, Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Saldo Bank tarjoaa kuluttajille täysin automatisoituja lainaratkaisuja, talletuspalveluja, luotonantoa pk-yritysasiakkaille sekä infrastruktuuripalveluja muille fintech-yhtiöille. Syyskuun 2026 lopussa Saldo Bankissa työskenteli yli 90 henkilöä.
Lisätietoja Saldo Bankista: www.saldo.com.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lauri Pitkänen, maajohtaja Saldo Bank UAB
+358 40 827 2127
lauri.pitkanen@saldo.com
Jarkko MäensivuToimitusjohtaja, Saldo Bank UABPuh:+358 50 4000 580jarkko.maensivu@saldo.com
Lauri PitkänenMaajohtaja, Saldo Bank UAB Suomen Sivuliike ja markkinointijohtaja, Saldo Bank UABPuh:+358 40 827 2127lauri.pitkanen@saldo.com
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