Fingrid sai lunastusluvan Lakeuslinjan osuudelle – lunastuslupaprosessien sujuvoittamista tarvitaan

Lakeuslinjan valmistuminen edellyttää vielä lunastuslupia kolmelle voimajohto-osuudelle: Ullava–Halsua, Ullava–Laurinneva ja Toivila–Hikiä. Rakentamishankkeet on jo kilpailutettu, ja rakentaminen voidaan aloittaa, kun luvat on myönnetty.

Lakeuslinja on yksi Fingridin tärkeimmistä kantaverkkoinvestoinneista. Valmistuttuaan se vahvistaa pohjois–eteläsuuntaista sähkönsiirtokapasiteettia, mahdollistaa uusia teollisuuden ja sähkönkulutuksen liityntöjä sekä tukee sähköistyvää yhteiskuntaa.

”Lunastusluvan saaminen on tärkeä välivaihe Lakeuslinjan etenemisessä. Kolme puuttuvaa lunastuslupaa tarvitaan ripeästi, jotta sähköntuotannon liityntäkapasiteettia Pohjanmaalla ja sähkönkulutuksen liityntäkapasiteettia Etelä-Suomessa voidaan lisätä suunnitellusti ja vahvistuksista riippuvat asiakasinvestoinnit voivat lähteä liikkeelle”, sanoo Fingridin johtaja Timo Kiiveri.

Fingrid ehdottaa lunastuslupakäsittelyn nopeuttamista

Lunastuslupien käsittelyajat ovat pidentyneet merkittävästi. Vielä vuonna 2019 Fingridin lunastuslupa voitiin parhaimmillaan ratkaista kuudessa kuukaudessa, mutta nykyisin käsittely kestää keskimäärin noin kaksi vuotta. Lupakäsittelyn nopeuttaminen on merkittävin yksittäinen keino lyhentää kantaverkon rakentamisaikaa ja varmistaa, että sähköverkko pystyy mahdollistamaan nopeammin uusia teollisia investointeja Suomeen.

Suomeen suunnitellaan ennätysmäärä sähköverkkoa tarvitsevia investointeja, mikä kasvattaa samanaikaisesti viranomaisten käsiteltäväksi tulevien infrastruktuuri-, energia- ja teollisuushankkeiden määrää. Fingrid esittää, että yhteiskunnan kannalta erityisen merkittävät kantaverkon lunastuslupahakemukset asetetaan käsittelyssä etusijalle ja niiden käsittelylle säädetään kuuden kuukauden määräaika.

Lisäksi Fingrid pitää tärkeänä, että lunastuslain uudistuksessa säädetään selkeistä määräajoista ja menettelyistä, jotka ehkäisevät tarpeettomia viivästyksiä. Fingrid tukee lunastuslupakäsittelyn maksullisuutta edellyttäen, että maksut ohjataan suoraan käsittelyn resursointiin ja käsittelyaikojen lyhentämiseen.

”Suomi tarvitsee lähivuosina ennätysmäärän uusia verkkoinvestointeja. Tarvitsemme lupajärjestelmän, joka on ennakoitava ja tehokas ja joka pystyy vastaamaan kasvavaan hankemäärään hyvästä hallinnosta ja ympäristövaatimuksista tinkimättä”, Kiiveri sanoo.

Fingrid pitää myönteisenä, että lunastuslupakäsittelyä pyritään sujuvoittamaan. Ensimmäinen askel on lupakäsittelyn maksullisuutta koskeva asetusmuutos, joka on parhaillaan lausunnoilla. Akuuttiin aikataulupaineeseen rakentaa nopeammin kantaverkkoa vastaisi kuitenkin tehokkaimmin kantaverkon kannalta välttämättömien lunastuslupien asettaminen etusijalle.

Lakeuslinja:

400 + 110 kilovoltin voimajohtoyhteys Kalajoen Jylkän sähköasemalta Alajärven kautta Jämsään Toivilan sähköasemalle.

Kokonaispituus on noin 420 kilometriä. Kokonaisuus muodostuu seitsemästä osasta.

Lakeuslinja mahdollistaa, että Suomen sähköjärjestelmään voidaan liittää yhteensä noin 1 000–2 000 megawattia uutta sähköntuotantoa ja noin 1 000 megawattia uutta sähkönkulutusta.

Lisätietoja:

Timo Kiiveri, varatoimitusjohtaja, Fingrid Oyj, puh. 030 395 5136

sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fingrid.fi