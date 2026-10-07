Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto selvittää yli 100-vuotiaiden henkilöiden elossaoloa

14.10.2026 10:05:41 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote

Jaa

Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen henkilöistä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa.

Kuulutuksessa mainittuja henkilöitä pyydetään ilmoittautumaan Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.1.2027 klo 16.15. Samassa määräajassa myös kaikkia henkilöiden omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä virastoon, jos heillä on tietoa kuulutetun elossaolosta tai kuolemasta.

Jos määräaikaan mennessä ei ilmene laillista estettä, henkilöt julistetaan kuolleiksi kuolleeksi julistamisesta annetun lain mukaisesti.

Miksi vanhoja ja puutteellisia väestötietoja selvitetään? 

Digi- ja väestötietovirasto julkaisee vastaavan kuulutuksen vuosittain osana väestötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuuden varmistamista. Menettely koskee henkilöitä, joiden osalta viranomaisilla ei ole tietoa esimerkiksi nykyisestä osoitteesta, omaisista tai edunvalvojasta.

–Väestötietojärjestelmän luotettavuus on suomalaisen yhteiskunnan perusta. Tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit. Siksi myös vanhojen ja puutteellisten tietojen selvittäminen on tärkeää, sanoo henkikirjoittaja Saija Lyytinen

Aiemmat kuulutukset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta erityisesti sukulaisten, paikallishistorian harrastajien ja sukututkijoiden keskuudessa.

Julkinen kuulutus on nähtävillä tammikuuhun asti

Kuulutus on julkaistu 14.10.2026 ja se on nähtävillä 22.1.2027 klo 16.15 saakka. Kuulutuksen kohteena olevien henkilöiden sekä heistä tietävien henkilöiden katsotaan saaneen tiedon kuulutuksesta seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta eli 21.10.2026.

Löydät julkisen kuulutuksen sekä toimintaohjeet täältä. 

Avainsanat

digi- ja väestötietovirastoväestötietojärjestelmäelossaolojulkinen kuulutus

Yhteyshenkilöt

Digi- ja väestötietovirasto

Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.

Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.

Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.

Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.

https://dvv.fi

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Digi- ja väestötietovirasto

Omankielinen Digikaveri wins the Digitukiteko 2026 award7.10.2026 15:39:26 EEST | Press release

The City of Helsinki’s Omankielinen Digikaveri (Digital Buddy who speaks your language) has been granted the Digitukiteko recognition award of the year 2026. The activity targeted at elderly immigrants provides digital support in the participants’ own language. The panel praises the model for strengthening not only the digital skills but also the opportunities to use services independently and participate in the digital society.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye