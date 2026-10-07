Digi- ja väestötietovirasto selvittää yli 100-vuotiaiden henkilöiden elossaoloa
14.10.2026 10:05:41 EEST | Digi- ja väestötietovirasto | Tiedote
Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen henkilöistä, joiden voidaan olettaa olevan kuolleita, mutta joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelevista henkilöistä, joiden myöhemmistä elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa.
Kuulutuksessa mainittuja henkilöitä pyydetään ilmoittautumaan Digi- ja väestötietovirastolle viimeistään 22.1.2027 klo 16.15. Samassa määräajassa myös kaikkia henkilöiden omaisia pyydetään ottamaan yhteyttä virastoon, jos heillä on tietoa kuulutetun elossaolosta tai kuolemasta.
Jos määräaikaan mennessä ei ilmene laillista estettä, henkilöt julistetaan kuolleiksi kuolleeksi julistamisesta annetun lain mukaisesti.
Miksi vanhoja ja puutteellisia väestötietoja selvitetään?
Digi- ja väestötietovirasto julkaisee vastaavan kuulutuksen vuosittain osana väestötietojärjestelmän tietojen ajantasaisuuden varmistamista. Menettely koskee henkilöitä, joiden osalta viranomaisilla ei ole tietoa esimerkiksi nykyisestä osoitteesta, omaisista tai edunvalvojasta.
–Väestötietojärjestelmän luotettavuus on suomalaisen yhteiskunnan perusta. Tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit. Siksi myös vanhojen ja puutteellisten tietojen selvittäminen on tärkeää, sanoo henkikirjoittaja Saija Lyytinen.
Aiemmat kuulutukset ovat herättäneet laajaa kiinnostusta erityisesti sukulaisten, paikallishistorian harrastajien ja sukututkijoiden keskuudessa.
Julkinen kuulutus on nähtävillä tammikuuhun asti
Kuulutus on julkaistu 14.10.2026 ja se on nähtävillä 22.1.2027 klo 16.15 saakka. Kuulutuksen kohteena olevien henkilöiden sekä heistä tietävien henkilöiden katsotaan saaneen tiedon kuulutuksesta seitsemäntenä päivänä sen julkaisemisesta eli 21.10.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Saija LyytinenHenkikirjoittajaPuh:+358 295 538 140saija.lyytinen@dvv.fi
Digi- ja väestötietovirasto
Digi- ja väestötietovirasto palvelee ihmisiä elämän eri vaiheissa, edistää yhteiskunnan toimivuutta ja vakautta sekä turvaa luotettavien tietojen saatavuutta.
Digi- ja väestötietovirasto huolehtii yhteiskunnan perustana olevan väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja yhteiskunnan digitalisaatiosta.
Viraston tehtäviä ovat mm. siviilivihkimiset, nimen- ja osoitteenmuutokset, holhous- ja edunvalvonta-asiat, väestötietojärjestelmän ylläpito, sähköisen identiteetin ratkaisujen kehittäminen sekä keskitettyjen sähköisen asioinnin tukipalvelujen kehittäminen ja ylläpito. Tällaisia sähköisen asioinnin tukipalveluja ovat mm. Suomi.fi-verkkopalvelu, sähköiset viranomaisviestit (Suomi.fi-viestit) sekä valtuuttaminen toisen puolesta asiointiin (Suomi.fi-valtuudet). Virasto myös vastaa kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutuksesta.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa. Tavoitteenamme on tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta. Tässä digitalisaatio on yksi keskeinen keino.
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