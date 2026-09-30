Uudenmaan elinvoimakeskus

Mäyräojan silta Järvenpäässä uusitaan, liikenne kiertotielle perjantaina 23.10. klo 20.00

15.10.2026 08:03:00 EEST | Uudenmaan elinvoimakeskus | Tiedote

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Vanhankyläntie (tie 11591) Järvenpäässä katkaistaan liikenteeltä Mäyräojan sillan uusimisen ajaksi. Työn ajaksi liikenne ohjataan kiertotielle.

Kartta Mäyräojan sillan kiertotiestä Monsantien (tie 11595), Vanhan Hämeentien (tie 11505), Vanhankylän koulutien (tie 11507) ja Jokelantien (tie 1421) kautta.
Mäyräojan sillan kiertotie.

Mäyräojan sillan uusiminen Järvenpäässä aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin Vanhankyläntiellä. Vanhankyläntie (tie 11591) katkaistaan liikenteeltä Mäyräojantien ja Vähäjärvenkadun välillä sijaitsevan Mäyräojan sillan kohdalta perjantaina 23.10.2026 klo 20.00 ja avataan liikenteelle viimeistään maanantaina 26.10.2026 kello 05.00. Työn valmistuessa tie voidaan avata aikaisemminkin.

Liikenne ohjataan kiertotielle Monsantien (tie 11595), Vanhan Hämeentien (tie 11505), Vanhankylän koulutien (tie 11507) ja Jokelantien (tie 1421) kautta. Kiertotien pituus on noin 16,2 km.

Kevyt liikenne pääsee työn aikana kulkemaan normaalisti kevyen liikenteen väylää pitkin.

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Mäyräojan silta. Taitorakennerekisteri.

Avainsanat

siltatyöjärvenpääkiertotieliikennehaitta

Yhteyshenkilöt

Urakoitsija: M. Huhtakallio Oy, Marko Huhtakallio, puh. 040 557 3888
Valvontakonsultti: Siltainsinöörit TH Oy, Henry Niemi, puh 045 126 9960
Projektipäällikkö: Elinvoimakeskus, Mikael Sonck, puh. 0295 029 073.

Kuvat

Kartta Mäyräojan sillan kiertotiestä Monsantien (tie 11595), Vanhan Hämeentien (tie 11505), Vanhankylän koulutien (tie 11507) ja Jokelantien (tie 1421) kautta.
Mäyräojan sillan kiertotie.
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Mäyräojan silta: maantien alittava rumpu ojan yllä metsäisessä maisemassa.
Mäyräojan silta.
Taitorakennerekisteri.
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Tietoja julkaisijasta

Uudenmaan elinvoimakeskus hoitaa maaseutuun, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä. Uudenmaan elinvoimakeskus toimii Uudenmaan maakunnan alueella, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

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