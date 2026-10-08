Lapin lentoasemat valmiina talvikauteen: 5–10 prosentin kasvu ja 20 prosenttia enemmän kausityöntekijöitä
14.10.2026 11:30:11 EEST | Finavia Oyj | Tiedote
Finavia on valmistautunut Lapin lentoasemien talvikauteen keväästä alkaen investoinneilla ja ennätyksellisen suurella kausityön tekijöiden rekrytoinnilla. Talvikauden alkaessa tavoitteet ovat selkeät – toimiva lentoasema, hyvä asiakaskokemus ja täsmälliset prosessit.
Suomen lentoliikenteessä on ollut vahva alkuvuosi, joka on muodostunut eritysesti kansainvälisen liikenteen kasvusta. Kansainvälisen matkailun kasvu jakautuu Lapin osalta ulkomailta tuleviin suoriin lentoihin ja Helsinki-Vantaan kautta tapahtuvaan vaihtoliikenteeseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lentoyhtiöiden operaatiomäärät Lappiin nousevat 4–8 prosenttia, ja ennusteiden mukaan matkustajamäärä kasvaa 5–10 prosenttia.
Finavia uskoo Lapin matkailun kasvun jatkuvan myös tulevina vuosina ja on valmistautunut kasvavaan kysyntään pitkäjänteisesti. Yhtiö on investoinut tänä vuonna Lapin lentoasemien infrastruktuuriin, kehittänyt toimintaansa ja prosessejaan sekä rekrytoinut kausityöntekijöitä varmistamaan sujuvan palvelun vilkkaimpina matkailusesonkeina. Jatkuvalla kehitystyöllä varmistetaan, että Lapin lentoasemat pystyvät palvelemaan matkustajia, lentoyhtiöitä ja lentoasemilla toimivia yrityksiä tehokkaasti myös matkustajamäärien kasvaessa.
”Uskomme Lapin matkailun kasvun jatkuvan, ja siksi kehitämme lentoasemiamme ennakoivasti. Investointien, henkilöstöresurssien ja jatkuvan prosessien kehittämisen avulla varmistamme, että Lapin lentoasemat pystyvät vastaamaan kasvavaan kysyntään ja tarjoamaan sujuvan matkustuskokemuksen myös vilkkaan kysynnän aikana”, sanoo Finavian lentoasemaverkoston johtaja Henri Hansson.
Talvikauden rekrytoinnit onnistuneesti päätökseen
Finavia avasi kesäkuussa Rovaniemen, Kittilän, Ivalon ja Kuusamon lentoasemille yhteensä 120 työtehtävää, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Avoimiin tehtäviin oli hakijoita lähes 60 prosenttia enemmän kuin vuonna 2025. Rekrytointien myötä Finavian henkilöstömäärä näillä lentoasemilla kasvaa talvikaudeksi yli kaksinkertaiseksi. Tänäkin vuonna kausityöntekijöiden joukossa on useita henkilöitä, jotka ovat työskennelleet Finaviassa aiempinakin vuosina. Lisäksi talvityöntekijöiden joukossa on paljon uusia työntekijöitä, joille lentoasema on yksi työuran ensimmäisistä työpaikoista.
”Talvikauden kausityöntekijöiden rekrytoinnit saatiin toteutettua hyvin. Avoimet tehtävät herättivät runsaasti kiinnostusta, ja saimme yhteensä 460 hakemusta. Hakemusten joukosta löysimme tarvittavan määrän uusia osaajia vahvistamaan joukkoamme ja varmistamaan talvikauden sujuvan toiminnan”, sanoo Henri Hansson.
Investoinneissa ja kehitystyössä huomioitu matkustajien asiakaskokemus, sujuvuus ja lentoyhtiöasiakkaat
Tulevalle talvikaudelle ennustetaan yhteensä 5–10 prosentin kasvua Lapin lentoasemien matkustajamääriin. Kasvaneiden operaatiomäärien takia Rovaniemen ja Kittilän lentoasemilla siirryttiin talvikaudella 2025–2026 slot-koordinaatioon, jossa ulkopuolinen taho jakaa lentoyhtiöille saapumis- ja lähtöajat. Slot-koordinaation myötä lentojen saapumis- ja lähtöajat on nykyään määritelty niin, että lentoaseman kapasiteetti ja lentoasemalla toimivien yritysten resurssit riittävät palvelemaan jokaista lentoa.
"Slot-koordinaatio on toiminut hyvin. Se hajauttaa lentoliikennettä tasaisemmin vuorokauden eri tunneille, mikä estää lentoliikenteen ruuhkautumista. Kansainväliseen slot-koordinaatioon siirtyminen on saanut lentoyhtiöasiakkailta kiitosta", Henri Hansson toteaa.
Toimintojen kehittämisen lisäksi Finavia on vuoden aikana kehittänyt myös Lapin lentoasemien infrastruktuuria. Rovaniemen lentoasemalla saatiin syyskuussa valmiiksi maaliikenteen muutosprojekti. Maaliikennealueen laajennustöiden aikana lentoaseman edustalle rakennettiin kokonaan uusi, 4 000 neliömetrin kokoinen pysäköintialue 130 henkilöauton pitkäaikaispysäköinnin tarpeisiin. Lisäksi sopimustakseille varattua aluetta kehitettiin, jotta taksi-, bussi- ja yksityisautoliikenne mahtuvat toimimaan tehokkaasti vierekkäisillä alueilla lentoaseman edustalla. Muutostöiden tavoitteena on pysäköintipaikkojen lisäämisen lisäksi ajoneuvoliikenteen sujuvoittaminen lentoaseman edustalla.
Myös lentoliikenteelle varattuja alueita ja palveluja on kehitetty tämän vuoden aikana Rovaniemen lentoasemalla. Lisäksi Rovaniemen ja Kittilän lentoasemilla toteutettiin lähtöselvityksen itsepalveluautomaattien uudistus vuonna 2026. Itsepalveluautomaattien avulla matkustaja voi itse tehdä lähtöselvityksen ja tulostaa ruumamatkatavaroihin vaaditut matkatavaralaput. Ivalon lentoasemalle asennettiin puolestaan uudet matkatavara-automaatit, joita matkustajat voivat käyttää itsenäisesti ennen lennolle lähtöä. Itsepalveluautomaattien lisäksi matkustajat voivat käyttää lentoyhtiöiden lähtöselvitys- ja matkatavaranjättöpisteitä, joilla työskentelee asiakaspalvelijoita.
Tavoitteena ylläpitää lentoasematoimintojen täsmällisyys nykyisellä tasolla
Lentoasemat ympäri maailmaa mittaavan omaa täsmällisyyttään. Lisäksi lentoliikenteessä mitataan lentoliikenteen täsmällisyyttä. Finavian 2023–2026 välinen data osoittaa, että Finavian toimintojen täsmällisyys Lapin lentoasemilla on pysynyt vuositasolla erittäin korkealla tasolla, tyypillisesti 98–100 prosentissa. Luvuissa on huomioitu myös vilkas talvikausi ja haastavat sääolosuhteet. Tämä johdonmukaisesti vahva suorituskyky osoittaa, että runsaasta lumisateesta ja jatkuvista kiitoteiden kunnossapitotoimista huolimatta lentoasemien vaikutus lentoliikenteen viivästyksiin on erittäin vähäinen.
”Talvikaudella 2025–2026, jolloin matkustajamäärät saavuttivat Rovaniemen lentoasemalla uuden ennätyksen, lentoaseman täsmällisyys oli jopa korkeampi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi pystyimme ylläpitämään korkean asiakastyytyväisyyden tason, joka on tavoitteemme kasvusta huolimatta”, sanoo Finavian lentoasemaverkoston johtaja Henri Hansson.
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Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 477,4 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 919.
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