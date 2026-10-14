SDP:n Suhonen: Suomea jaetaan nyt kahtia – ja oikein virkapohjalta!
14.10.2026 10:49:23 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
SDP:n kansanedustaja Timo Suhonen ei sulata LVM:n virkakunnan ulostuloa maakuntalentojen lakkauttamiseksi.
– Nyt on Suomen virallinen kahtiajako lausuttu sitten oikein virkamiesten suilla. Kädet on nostettu pystyyn ja keinoksi valittu maakuntalentojen lakkauttaminen. Eikö koko maan elinvoiman ja saavutettavuuden ylläpito olekaan enää arvo, josta pidetään kiinni, kysyy Suhonen.
– Teollisuuden ja eri elinkeinojen kannalta nopeat ja sujuvat yhteydet ovat todella se viimeinen elämänlanka, kun yrityksissä uusien investointien sijainteja mietitään ja työpaikkojen syntyä edistetään. Koska selvää on, että kun loppuvat lennot, seuraavaksi suljetaan kenttä – siksi asiassa on myös huoltovarmuuden ulottuvuus, perustelee Suhonen.
– Jo nyt on arvioitu, että ambulanssilentojen määrä tulee jatkossa kasvamaan erittäin vaativassa erityissairaanhoidossa, koska sairaalaverkkoa on karsittu. Tästäkin tulee kuollut kirjain, kun karsitaan kenttiä, joilta voidaan operoida.
– Lisäksi asialla on yhteys myös aivan tavallisten lomaansa viettävien matkustamisen sujuvuuteen. Nyt kun kolmen tunnin rajan alittavat liityntäyhteydet Helsinki–Vantaalle ajetaan alas, kuluu monelta perheeltä kaksi päivää enemmän lomasta pelkkiin kotimaan yhteyksiin, ihmettelee Suhonen.
– Ja jostain kumman syystä maakunnista tulevien matkatavaroiden saamista jatkolennoille ei ole Orpo–Purran hallituksen aikana saatu ratkaistua. No nyt sitten tuostakin riesasta päästään: Ei lentoja, ei kenttiä – eikä tietenkään matkatavaroitakaan! Ja nyt Finaviankin ongelma on ratkaistu. Tosi näppärää, ei periferiasta tulevia matkustajia maamme pääkentälle, yhden sortin segregaatiota tämäkin, päättää eduskunnan työvoima- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Suhonen.
Yhteyshenkilöt
Timo SuhonenKansanedustajaPuh:040 356 6869timo.suhonen@eduskunta.fi
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