Suomalainen menestysresepti alkaa MTV:llä uusin jaksoin 26.11. – ruokavaikuttaja Kia Arpia liittyy tuomaristoriviin Jyrki Sukulan, Suvi Luoman ja Antti Oksan rinnalle
29.10.2026 08:00:00 EET | MTV Oy | Tiedote
Suomalainen menestysresepti -ohjelmassa kisaajat hyppäävät elämänsä vuoristorataan uusien suosikkituotteiden kehitysmatkalla. Tällä kertaa maaliviivalla odottaa suurempi palkinto kuin koskaan aiemmin kisan historiassa.
Suomalainen menestysresepti tulee jälleen, suurempana kuin koskaan! Torstaina 26.11. alkava kausi tarjoilee aidon, tunteikkaan ja rehellisen näkymän suomalaisten uusien suosikkituotteiden tuotekehitysmatkalle, joka lopulta huipentuu konkreettisiksi tuotteiksi ruokakauppoihin ympäri Suomen.
Uudella kaudella tuomaristoriviin Jyrki Sukulan, Suvi Luoman ja Antti Oksan rinnalle nousee valovoimainen ruokavaikuttaja Kia Arpia. Kialla on vahva tausta brändi-, konseptointi- ja somemaailmasta ja hänet tunnetaan erityisesti Bella Table -podcastista ja ruokayhteisöstä.
Kausi tulee tarjoilemaan myös mielenkiintoisen kavalkadin vierailijoita, joukossa muun muassa yksityiskokki ja vuoden turkulainen 2025 Aram Behbodi, artisti, mediapersoona ja suuri ruoan ystävä Seksikäs Suklaa sekä vuoden 2026 ruokavaikuttaja Tommi Manninen.
Alkukarsinnat selvittäneet finalistit hyppäävät elämänsä vuoristorataan, kun aikaa on vain puoli vuotta vakuuttaa tuomaristo ja kehittää tuote valmiiksi. Kilpailussa tullaan näkemään ennennäkemättömiä yllätyskäänteitä, joista kuumimman kierrepallon tuo kesken kaiken kisaan mukaan hyppäävä musta hevonen. Lopussa yhdelle häämöttää voitto, ja tällä kertaa maaliviivalla odottaa suurempi palkinto kuin koskaan aiemmin kisan historiassa!
Finaalijaksossa torstaina 11.2.2027 selviää, kenet kruunataan Suomalainen menestysresepti -tittelin voittajaksi.
TUTUSTU TUOMAREIHIN:
KIA ARPIA
Kia Arpia on yrittäjä ja ruokavaikuttaja, joka tuo tuomaristoon tuoreen näkökulman ruokabrändien ja sosiaalisen median maailmasta. Viestinnän, konseptoinnin ja markkinoinnin ammattilaisena hänellä on vahva näkemys siitä, miten tuote saadaan puhuttelemaan ihmisiä. Kia on perustanut erittäin suositun Bella Table -ruokamedian ja työskentelee yrittäjänä laajasti eri ruokabrändien parissa. Tuomarina Kia katsoo tuotteita kuluttajan ja sisällöntuottajan silmin: miten ne puhuttelevat ihmisiä ja erottuvat somessa. Hän kertoo näkemyksensä rehellisesti, mutta inspiroivasti ja lempeästi.
SUVI LUOMA
Suvi Luoma toimii elintarvikealan asiantuntijayritys Foodwestin tutkimusjohtajana ja on kuulunut Menestysresepti-tuomaristoon sen alusta asti. Pitkä kokemus elintarvikekehityksestä ja vahva kuluttajaymmärrys tekevät hänestä todellisen reseptien ja tuoteideoiden asiantuntijan. Suvi tietää, mikä tekee reseptistä menestysreseptin ja mitä tarvitaan, jotta lupaava idea kasvaa toimivaksi tuotteeksi ja päätyy kauppojen hyllyille asti.
JYRKI SUKULA
Jyrki Sukula on huippukokki, yrittäjä, ravintoloitsija ja ruokatuotteiden kehittäjä, jonka vuosikymmenten kokemus ruoka-alalta on tuonut vahvan näkemyksen Suomalaisen menestysreseptin tuomaristoon jo kahdeksatta vuotta. Ohjelman päätuomarina alusta alkaen toiminut Jyrki ei päästä kilpailijoita helpolla, vaan haastaa heitä hiomaan ideoitaan, perustelemaan valintojaan ja näyttämään, mikä tekee tuotteesta aidosti kiinnostavan. Tavoitteena ei ole vain keksiä jotain uutta, vaan löytää tuotteita, joilla on todelliset mahdollisuudet lunastaa paikkansa suomalaisten uusina suosikkituotteina.
ANTTI OKSA
Antti Oksa toimii S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtajana ja tuo tuomaristoon 20 vuoden vähittäiskaupan kokemuksella näkemyksen siitä, mikä saa uuden tuotteen erottumaan ja lunastamaan paikkansa kaupan hyllyllä. Suomalainen menestysresepti on Antille tuttu jo entuudestaan, sillä hän on ollut mukana kilpailun taustavoimissa ja vierailevana asiantuntijana ennen nykyiseen rooliinsa siirtymistä. Tuomarina hän etsii tuotteista erityisesti rohkeutta, innovatiivisuutta ja potentiaalia kasvaa koko kansan suosikiksi. Hän haluaa nostaa esiin kotimaisen elintarvikealan osaamista ja auttaa alan yrityksiä viemään ideoitaan kohti kaupallista menestystä.
Ensimmäiset jaksot:
Jakso 1: Tiukat alkukarsinnat
Uusien ruokahittien metsästys on jälleen käynnissä. Uutena vahvistuksena tuomaristoon liittyy ruokavaikuttaja Kia Arpia. Vain parhaat reseptit jatkavat matkaansa kohti kauppojen hyllyjä.
Jakso 2: Semifinalistit selviävät
Viimeiset kymmenen ruokainnovaattoria pääsevät esittelemään ideansa alkukarsinnassa. Jatkoon päässeet semifinalistit astuvat askeleen lähemmäs suurta unelmaansa.
Jakso 3: Kauppamaistatuksesta kajahtaa
Semifinalistien tuotteita arvioi suuri joukko kuluttajia ja kaksiosaisen karsinnan jälkeen vain kuusi kilpailijaa jatkaa matkaansa kisan finaaliin.
Suomalainen menestysresepti MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla to 26.11. klo 20 alkaen.
MTV Katsomo+ -tilaajille seuraava jakso ennakkoon.
Suomalainen menestysresepti -ohjelman MTV:lle tuottaa Mediawan Finland.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mediawan Finland, tuottaja Susanna Lasarov, susanna.lasarov@mediawan.fi
MTV, vastaava tuottaja Mei Hari, mei.hari@mtv.fi
Virpi ValtonenCommunication SpecialistMTV Oyvirpi.valtonen@mtv.fi
Onni OjalaPhoto Editor & PhotographerMTV Oyonni.ojala@mtv.fi
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