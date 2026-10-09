Uusi sairaala ja tiivis HUS-yhteistyö vievät Itä-Uudenmaan palveluja eteenpäin
14.10.2026 11:23:05 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Tapani Eskola ja HUS-yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine ovat samaa mieltä siitä, että uuden sairaalan ja sote-keskuksen hanketta on vietävä eteenpäin määrätietoisesti. Hankkeen suunnittelu on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Hyvinvointialue ja HUS tekevät siinä tiivistä yhteistyötä.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit järjestivät tiistaina 13.10. keskustelutilaisuuden sote-palveluista. Keskustelijoina olivat Tapani Eskola ja palveluiden järjestämisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jenna Perokorpi. Vieraana oli HUSin yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine. Keskustelun aiheena oli HUSin ja hyvinvointialueen yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa. Myös palvelujen saatavuus herätti keskustelua.
Sairaala aikaisintaan vuonna 2032
Eskolan mukaan uuden sairaalan ja sote-keskuksen rakentaminen on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tärkein pitkän aikavälin päätös. Talousongelmat ovat siirtäneet hanketta useilla vuosilla ja nykyarvion mukaan se voi toteutua aikaisintaan vuonna 2032.
Tämä edellyttää, että alueen talous saadaan kuntoon valtion arviointimenettelyn vaatimalla tavalla. Esimerkiksi alijäämä on katettava vuoteen 2031 mennessä. Eskolan mukaan tämä vaatii, että kaikki puolueet sitoutuvat aluevaltuuston hyväksymään tuottavuusohjelmaan, jolla alueen menoja sopeutetaan tuloihin. Ohjelmasta on lipsuttu joka vuosi, jolloin säästöjä on jouduttu hakemaan jatkuvilla yt-neuvotteluilla ja palveluja heikentämällä. Pitkällä aikavälillä tämä ei ole kestävää.
Yhteistyötä tiukasta taloudesta huolimatta
- HUSin ja Itä-Uudenmaan yhteistyö on tiivistä. Tällä hetkellä yhteiskehittäminen painottuu tuottavuusohjelman edistämiseen. Hyvinvointialueen tiukka talous rajoittaa laajempaa yhteistä kehittämistä, mutta käynnissä on silti useita yhteishankkeita, kuten hoitopolkujen selkeyttämiseen ja tiedonkulun parantamiseen tähtäävää työskentelyä, Aino Laine kertoo.
Esimerkkinä hän mainitsee vuosina 2025–2027 toteutettavan Ajoissa yhdessä -hankkeen, jolla ehkäistään nuorten huumekuolemia. Nuorten päihdeongelmien hoito vaatii monen eri ammattilaisen työtä yli organisaatiorajojen, joten toimiva yhteistyö on välttämätöntä.
Porvoon sairaala on elintärkeä koko alueelle
- Alueemme on laaja, ja jokaisen pitää saada erikoissairaanhoitoa kohtuullisen matkan päästä. Porvoon sairaala on tärkeä myös turvallisuuden kannalta, sillä Kilpilahden teollisuusalue ja Loviisan ydinvoimala vaativat alueelta erityistä valmiutta. Siksi sairaalan toiminnasta ja yhteistyöstä HUSin kanssa on huolehdittava pitkäjänteisesti. Kyse on terveyspalvelujen lisäksi alueellisesta yhdenvertaisuudesta, huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta, Jenna Perokorpi sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jenna PerokorpiItä-Uudenmaan SDP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtajaPuh:044-2828667Puh:044-2828667jennaperokorpi@hotmail.com
Tapani EskolaItä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 1. varapuheenjohtajaPuh:+358 40 077 6717tapani.eskola@jhl.fi
Aino LaineHUS yhtymähallituksen SD-ryhmän puheenjohtajaPuh:+358 44 2942327Puh:+358 44 2942327aino@ainolaine.fi
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