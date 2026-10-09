SDP Uusimaa

Uusi sairaala ja tiivis HUS-yhteistyö vievät Itä-Uudenmaan palveluja eteenpäin

14.10.2026 11:23:05 EEST | SDP Uusimaa | Tiedote

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Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen 1. varapuheenjohtaja Tapani Eskola ja HUS-yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine ovat samaa mieltä siitä, että uuden sairaalan ja sote-keskuksen hanketta on vietävä eteenpäin määrätietoisesti. Hankkeen suunnittelu on tarkoitus aloittaa ensi vuonna. Hyvinvointialue ja HUS tekevät siinä tiivistä yhteistyötä.

Jenna Perokorpi, Aino Laine ja Tapani Eskola keskustelivat Itä-Uudenmaan sote-palveluista ja HUS-yhteistyöstä.
Jenna Perokorpi, Aino Laine ja Tapani Eskola keskustelivat Itä-Uudenmaan sote-palveluista ja HUS-yhteistyöstä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen demarit järjestivät tiistaina 13.10. keskustelutilaisuuden sote-palveluista. Keskustelijoina olivat Tapani Eskola ja palveluiden järjestämisen lautakunnan varapuheenjohtaja Jenna Perokorpi. Vieraana oli HUSin yhtymähallituksen varapuheenjohtaja Aino Laine. Keskustelun aiheena oli HUSin ja hyvinvointialueen yhteistyö nyt ja tulevaisuudessa. Myös palvelujen saatavuus herätti keskustelua.

Sairaala aikaisintaan vuonna 2032

Eskolan mukaan uuden sairaalan ja sote-keskuksen rakentaminen on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tärkein pitkän aikavälin päätös. Talousongelmat ovat siirtäneet hanketta useilla vuosilla ja nykyarvion mukaan se voi toteutua aikaisintaan vuonna 2032.

Tämä edellyttää, että alueen talous saadaan kuntoon valtion arviointimenettelyn vaatimalla tavalla. Esimerkiksi alijäämä on katettava vuoteen 2031 mennessä. Eskolan mukaan tämä vaatii, että kaikki puolueet sitoutuvat aluevaltuuston hyväksymään tuottavuusohjelmaan, jolla alueen menoja sopeutetaan tuloihin. Ohjelmasta on lipsuttu joka vuosi, jolloin säästöjä on jouduttu hakemaan jatkuvilla yt-neuvotteluilla ja palveluja heikentämällä. Pitkällä aikavälillä tämä ei ole kestävää.

Yhteistyötä tiukasta taloudesta huolimatta

  • HUSin ja Itä-Uudenmaan yhteistyö on tiivistä. Tällä hetkellä yhteiskehittäminen painottuu tuottavuusohjelman edistämiseen. Hyvinvointialueen tiukka talous rajoittaa laajempaa yhteistä kehittämistä, mutta käynnissä on silti useita yhteishankkeita, kuten hoitopolkujen selkeyttämiseen ja tiedonkulun parantamiseen tähtäävää työskentelyä, Aino Laine kertoo.

Esimerkkinä hän mainitsee vuosina 2025–2027 toteutettavan Ajoissa yhdessä -hankkeen, jolla ehkäistään nuorten huumekuolemia. Nuorten päihdeongelmien hoito vaatii monen eri ammattilaisen työtä yli organisaatiorajojen, joten toimiva yhteistyö on välttämätöntä.

Porvoon sairaala on elintärkeä koko alueelle

  • Alueemme on laaja, ja jokaisen pitää saada erikoissairaanhoitoa kohtuullisen matkan päästä. Porvoon sairaala on tärkeä myös turvallisuuden kannalta, sillä Kilpilahden teollisuusalue ja Loviisan ydinvoimala vaativat alueelta erityistä valmiutta. Siksi sairaalan toiminnasta ja yhteistyöstä HUSin kanssa on huolehdittava pitkäjänteisesti. Kyse on terveyspalvelujen lisäksi alueellisesta yhdenvertaisuudesta, huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta, Jenna Perokorpi sanoo.

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