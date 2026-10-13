Varha-sovelluksen chat-palvelun tekninen häiriö koski noin 200 asiakasta
14.10.2026 13:33:14 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varha-sovelluksen chat-palveluissa oli tekninen häiriö, joka alkoi torstaina 8.10. klo 9.10 aamulla ja päättyi maanantaina 12.10. klo 15.
Häiriö aiheutti Sairastaminen ja terveydenhoito-, Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet -, sekä Tuki- ja liikuntaelinoireet -chateissa tilanteen, jossa osa asiakkaista jäi chatin jonoon, vaikka hoitaja oli jo poiminut asiakkaan jonosta ja alkanut hoitaa hänen asiaansa. Vian vuoksi useampi hoitaja on saattanut hoitaa saman asiakkaan asiaa yhtäaikaisesti. Häiriön aikana näissä chat-palveluissa asioi noin 900 henkilöä, mutta häiriö koski heistä vain osaa eli noin 200 asiakasta.
Jos olet asioinut Sairastaminen ja terveydenhoito-, Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet - tai Tuki- ja liikuntaelinoireet -chat-palvelussa edellä mainittuna aikana ja
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koet, että hoitamasi asia on jäänyt epäselväksi tai haluat kysyä lisätietoja saamistasi ohjeista, ole yhteydessä puhelimitse omalle terveysasemallesi
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havaitset epäselvyyttä Omakannan kirjauksissa, toimi Varhan olemassa olevan ohjeen mukaisesti Rekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen | Varha
Omakanta-palveluun tallennetut tiedot voit tarkistaa osoitteessa: omakanta.fi
Terveysasemien yhteystiedot löydät: Varhan terveysasemat | Varha
Jo päättyneen teknisen häiriön vuoksi Varha on tehnyt tietosuojavaltuutetulle ilmoituksen, vaikka tiedossa ei ole asiakkaiden henkilötietojen näkymistä chatin työntekijöiden ulkopuolisille työntekijöille. Lisäksi hyvinvointialue arvioi muiden mahdollisten toimenpiteiden tarvetta vikatilanteen vuoksi.
Pahoittelemme virheestä aiheutunutta harmia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Susanna Laivoranta-NymanYliopistollisen sote-keskuksen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 511 1734susanna.laivoranta-nyman@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
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