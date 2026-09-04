Kansallinen syöpästrategia korostaa ehkäisyä ja varhaista toteamista – myös Kanta-Hämeessä asukkaan omilla valinnoilla ja ajoissa toimimisella on merkitystä

Kansallinen syöpästrategia vuosille 2026–2035 tähtää syöpien ehkäisyyn, varhaisempaan toteamiseen sekä yhdenvertaiseen ja vaikuttavaan hoitoon kaikkialla Suomessa.

Kanta-Hämeessä tavoitteet näkyvät käytännössä muun muassa syöpäseulonnoissa, oireiden varhaisessa tunnistamisessa sekä syövän tutkimuksessa ja hoidossa.

Oma Hämeen ylilääkäri Petri Nokisalmen mukaan strategian toimenpidesuosituksia tarkastellaan jo Kanta-Hämeen näkökulmasta.

– Strategia sisältää lukuisia toimenpidesuosituksia ja siksi olemme jo aloittaneet työn painopistealueiden määrittelemiseksi Kanta-Hämeessä. Esimerkiksi keväällä 2026 alkanut yhteistyö perusterveydenhuollon geriatrien kanssa mahdollistaa jatkossa tarkemman arvion potilaan yksilöllisestä toimintakyvystä. Pelkkä ikä ja lista sairauksista sekä lääkityksistä ei kerro todellista toimintakykyä, vaan tarvitsemme tarkempia työkaluja, Nokisalmi kertoo.

Seulontakutsu kannattaa käyttää

Syöpäseulonnoilla pyritään löytämään syöpä tai sen esiaste mahdollisimman varhain, usein jo ennen oireiden ilmaantumista. Suomessa järjestetään kansallisia seulontoja rintasyövän, kohdunkaulan syövän ja suolistosyövän havaitsemiseksi.

Oma Häme kannustaa seulontakutsun saavia osallistumaan tutkimukseen.

– Rohkaisen kaikkia kutsun saaneita osallistumaan seulontoihin, vaikka mitään erityisiä oireita ei olisikaan. Varhaisessa vaiheessa todetun syövän hoitomahdollisuudet ovat usein paremmat ja hoitaminen yksinkertaisempaa kuin laajemmin levinneen. Esimerkiksi pienen paikallisen suolistosyövän hoidoksi riittää leikkaus ja tällöin voidaan välttää muita raskaita hoitoja kuten solunsalpaajia, Nokisalmi sanoo.

Pitkittynyt tai poikkeava oire kannattaa tutkia

Seulonnat koskevat vain tiettyjä syöpiä ja ikäryhmiä. Siksi myös oman kehon muutosten tunnistamisella on merkitystä.

Oireen taustalla on useimmiten jokin muu syy kuin syöpä, mutta uuden, pitkittyvän tai poikkeavan oireen syy kannattaa selvittää.

– Erilaiset vaihtelevat oireet ovat yleisiä ja osa ihmisten normaalia elämää. Suurin osa niistä on hyvänlaatuisia ja ohimeneviä, mutta toisaalta hyvänlaatuisten oireiden erottaminen vakavista on meille kaikille haasteellista. Itse kerron yleensä potilailleni, että jos oire on selvästi uusi ja jatkunut pitkään (käytännössä useamman viikon), oire on poikkeuksellisen voimakas (kuten kipu tai huimaus), oire pahentuu jatkuvasti tai uuteen oireeseen ei ole selkeää muuta selitystä, niin yhteydenotto terveydenhuoltoon on aiheellinen, Nokisalmi kertoo.

Syöpäriskiin voidaan vaikuttaa myös arjessa

Kaikkiin syövän riskitekijöihin ei voida vaikuttaa, mutta osa syövistä on ehkäistävissä elintapoihin liittyvillä valinnoilla. Tupakoimattomuus, alkoholin käytön vähentäminen, liikkuminen, monipuolinen ravinto, painonhallinta ja ihon suojaaminen liialliselta UV-säteilyltä vähentävät useiden syöpien riskiä.

Kansallinen syöpästrategia nostaa ehkäisyn vahvasti osaksi syöpätyötä.

– On jo vuosia tiedetty, että noin joka kolmas syöpä olisi ehkäistävissä puuttumalla edellä mainittuihin riskitekijöihin. Oleellista on painottaa yksilön omaa vastuuta terveydestään ja riskitekijöiden vähentämisessä. Samalla vähennetään riskiä sairastua myös moneen muuhunkin sairauteen kuten sydänsairauksiin, neurologisiin sairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Lisäksi kansallisessa rokotusohjelmassa olevilla HPV-rokotteilla voidaan merkittävästi estää tiettyjen syöpien ilmaantuvuutta, Nokisalmi sanoo.

Mitä asukas voi tehdä?

Seulontakutsun saadessasi osallistu tutkimukseen, vaikka sinulla ei olisi oireita. Jos huomaat uuden, pitkittyvän tai poikkeavan oireen, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Omassa arjessa voit puolestaan pienentää syöpäriskiä terveyttä tukevilla valinnoilla.

Lisätietoa syöpäseulonnoista, terveyspalveluihin hakeutumisesta ja hyvinvoinnin tueksi tarjolla olevista palveluista löydät Oma Hämeen verkkosivuilta.

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