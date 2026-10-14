Kansaneläkeindeksi tuo 2,3 prosentin korotuksen osaan Kelan etuuksista – moni etuus pysyy vuoden 2026 tasolla

Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Näin etuuksien ostovoima pyritään säilyttämään hintojen muuttuessa.

Lain mukaan Kelan täytyy vahvistaa lokakuun loppuun mennessä seuraavan kalenterivuoden kansaneläkeindeksin pisteluku. Nyt pisteluku on vahvistettu, ja vuonna 2027 se on 1983. Tänä vuonna pisteluku oli 1939. Pisteluku siis kasvaa 2,3 %, ja pistelukuun sidottujen etuuksien euromääriä korotetaan vastaavasti. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024–2027.

Kansaneläkeindeksin perusteella seuraavia Kelan etuuksia korotetaan 2,3 prosenttia 1.1.2027 alkaen: kansaneläke, takuueläke, rintamalisät, perhe-eläkkeet, vammaisetuudet, sotilasavustuksen perusavustus, toimeentulotuen perusosa ja lääkkeiden alku- sekä vuosiomavastuu. Korotusten suuruus ja euromäärät etuuksittain esitetään taulukossa tiedotteen lopussa.

Indeksitarkistusta ei tehdä vuonna 2027 seuraaviin Kelan etuuksiin: yleistuki työttömyyden perusteella, lastenhoidon tuet ja opintoraha sekä sairauspäivärahan, osasairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, erityishoitorahan, luovutuspäivärahan ja kuntoutusrahan vähimmäismäärät. Näiden euromäärät pysyvät samoina kuin vuonna 2026. Myöskään yleisen asumistuen ja eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteisiin ei tehdä indeksitarkistuksia vuonna 2027.

Etuuksien euromäärät ja tulorajat 1.1.2027 alkaen

Oheisessa taulukossa on esitetty etuuksien ja tulorajojen euromääriä 1.1.2027 alkaen: Etuuksien-euromaaria-ja-tulorajoja-1-1-2027-fi-pdf

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