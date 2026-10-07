25-vuotias Mylly kasvoi Raision tiet ruuhkauttaneesta tulokkaasta Suomen kauppakeskusten kärkijoukkoon

Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula tuntee kauppakeskuksen historian omakohtaisesti. Kun Mylly avattiin vuonna 2001, hän työskenteli siellä Dressmannin myymäläpäällikkönä.

– Myllyn avaus oli aikamoinen tapaus. Lähitiet ruuhkautuivat, kun ihmiset etsivät reittiään uuteen kauppakeskukseen. Ensimmäinen vuosi oli etsikkoaikaa, kun Mylly haki paikkaansa, Hantula muistelee.

25 vuodessa Mylly on noussut myynniltään Suomen seitsemänneksi ja pinta-alaltaan kahdeksanneksi suurimmaksi kauppakeskukseksi. Sen merkittävimpiä käännekohtia ovat olleet vuonna 2015 avautunut 20 000 neliömetrin laajennus, vuonna 2019 uudistettu strategia sekä Finnkinon elokuvateatterin avautuminen 2022.

– Laajennus nosti Myllyn aivan uudelle tasolle. Vuodesta 2019 lähtien myyntimme on kasvanut joka vuosi pandemiavuotta 2020 lukuun ottamatta. Olemme kasvattaneet markkinaosuuttamme, ja myös asiakkaiden keskiostos on noussut merkittävästi. Kehitys on ollut poikkeuksellisen hyvää suomalaisten kauppakeskusten joukossa, Hantula kertoo.

Myllyn palkittu brändiuudistus ja sen onnistunut jalkauttaminen ovat luoneet pohjan kaikelle toiminnalle.

– Brändi on viety todella syvälle toimintaamme. Myllyn strategian keskiössä on olla maailman ihmeellisen raisiolainen kauppakeskus, ja se on suodatin kaikelle, mitä teemme.

Myllyssä luodaan kasvun kehä

Mari Hantulan mielestä yksi Myllyn keskeisimmistä kilpailutekijöistä on keskittyminen asiakasarvon luomiseen. Myllyä ei johdeta kuin kauppakeskusta vaan kuin yritystä, asiakas edellä.

– Kauppakeskuksen liiketoimintaa on liiketilojen vuokraaminen ja siitä saatavat tulot. Se on meillekin erittäin tärkeä asia, mutta johdamme ja kehitämme kauppakeskusta ennen kaikkea asiakkaiden ja heidän tyytyväisyytensä kautta. Asiakas on se, joka päättää, miten onnistumme. Näemme, että se johtaa myös vuokralaisten onnistumiseen ja luo kasvun kehän.

Paikallinen omistus ja 2 000 työntekijän yhteisö ovat Myllyn vahvuuksia

Mylly on poikkeuksellinen myös omistukseltaan ja toimintamalliltaan. Kauppakeskus on paikallisessa omistuksessa, ja sen johtamisesta ja kehittämisestä vastaa oma in-house-henkilöstö.

– Paikallinen omistus mahdollistaa ripeän päätöksenteon ja pitkäjänteisen kehittämisen. Myllyä on aina kehitetty kunnianhimoisesti, mutta menestyksen takana on ennen kaikkea koko yhteisö. Täällä työskentelee yli 2 000 ihmistä, joiden yhteinen tekeminen ratkaisee, millaisen kokemuksen asiakas saa, Hantula sanoo.

Hantulan mukaan kauppakeskusten tulevaisuus ei ratkea pelkästään sillä, mitä ihmiset ostavat, vaan myös sillä, miksi he haluavat tulla paikalle.

– Verkkokaupalla on oma tärkeä roolinsa, mutta ihmiset haluavat edelleen kohdata toisiaan, viettää aikaa yhdessä ja kokea asioita. Uskon, että kauppakeskuksilla on vahva tulevaisuus, kun ne pystyvät vastaamaan näihin tarpeisiin. Myllyä kehitetään kohti entistä vahvempaa kohtaamisten keskustaa sekä kaupallista alustaa ja ekosysteemiä, jossa kuluttuja-asiakas tulee palvelluksi mahdollisimman hyvin.

Arnolds alusta asti Myllyssä, nyt jo toisen polven yrittäjän voimin

Yksi Myllyssä alusta asti toimineista liikkeistä on Arnolds-kahvila. Sen perusti nykyisen yrittäjän Tuomo Iljinin äiti Irmeli Iljin. Tuomo on ollut vetovastuussa yrityksestä hieman yli kymmenen vuotta.

– Kun Myllyä rakennettiin, ihmeteltiin, että miten tuonne kauas tyhjien peltojen keskelle kukaan löytää. Alku olikin hankalaa, mutta aika pian kävijät löysivät kauppakeskuksen. Äidin mukaan yhteishenki oli todella hyvää, ja sitä se on edelleen, kertoo Tuomo Iljin.

Tuomo Iljin kiittelee kauppakeskuksen johdon rohkeaa visiota ja aktiivisuutta.

– Luvutkin sen kertovat, että oikeita asioita on tehty. Olen hyvin tyytyväinen toimintaan Myllyssä, ja hehkutan sitä myös jutellessani muiden suomalaisten kauppakeskusten ihmisten kanssa. Tulkaa Myllyyn katsomaan, miten asioita hoidetaan.

Kauppakeskus Mylly

perustettu 2001

yli 150 liikettä ja palvelua, työllistää yli 2 000 henkilöä

keskiostos yli 45 € (suomalaisissa kauppakeskuksissa alle 20 €)

kokonaispinta-ala 91 000 m 2 , vuokrattava pinta-ala 63 000 m 2 (Gross Leasable Area)

, vuokrattava pinta-ala 63 000 m (Gross Leasable Area) käyttöaste 100 %

omistaja Turun Osuuskauppa

kansainvälisen SHORE-turvallisuussertifikaatin Platinum-taso sekä LEED GOLD -ympäristösertifikaatti

Kutsu medialle: tervetuloa tutustumaan Myllyyn

Toimitusjohtaja Mari Hantula esittelee median edustajille Kauppakeskus Myllyn nykypäivää ja 25-vuotista historiaa erikseen sovittuina vierailuina. Hän on tavattavissa torstaina klo 15–16 sekä perjantaina klo 14–16. Jos haluat sopia vierailun Myllyyn, otathan yhteyttä Mari Hantulaan, puh. 050 441 9394, mari.hantula@kauppakeskusmylly.fi. Tapaamispaikkana on Myllyntori.