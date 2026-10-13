Kiertotalous ja hyvä teko samalle kuitille: Gigantin vaihtohyvityksen voi nyt lahjoittaa nuorten keskusteluapuun

Varapuhelimeksi jätetty vanha kännykkä, kuulokkeet, joista toinen puoli hiljeni jo aikoja sitten, ja kahvinkeitin, jonka tilalle ostettiin uusi: lähes jokaisesta kodista löytyy laatikko tai kaapin nurkka, johon elektroniikka jää odottamaan päätöstä, jota ei koskaan tehdä.

Sama näkyy tilastoissa. Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajayhteisöjen mukaan Suomessa saadaan talteen vain 46 prosenttia sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta, kun EU:n tavoite on 65 prosenttia. Gigantti kerää vuosittain kierrätykseen noin 8 miljoonaa kiloa elektroniikkaa ja kodinkoneita, mutta etenkin pienet laitteet jäävät yhä helposti kotiin: esimerkiksi Eurostatin vuoden 2024 tilaston mukaan vain joka kymmenes eurooppalainen on vienyt edellisen puhelimensa kierrätykseen.

Gigantin uudistus tarttuu juuri tähän. Kun rikkinäisestäkin laitteesta saa hyvityksen, laatikon tyhjentämiselle on aiempaa parempi syy. Laite pääsee siis takaisin kiertoon kunnostuksen lisäksi kierrätyksen kautta, ja sen arvo voi rahoittaa tärkeää tarkoitusta: nuorille verkossa annettavaa, valtakunnallista keskusteluapua.

Laitteet kiertoon ja hyvitys hyvään – kumppanuus laajenee asiakkaille

”On hienoa päästä uudistamaan vaihtohyvitystämme pitkäaikaisen kumppanimme, Pelastakaa Lasten kanssa. Yhdessä teemme hyvän tekemisestä entistä helpompaa. Vaihtohyvitys on yksi Gigantin keinoista kohti vuoden 2028 tavoitetta, jolloin 5 prosenttia tuotteistamme ja palveluistamme tukee suoraan kiertotaloutta. Haluamme tehdä laitteiden kiertoon laittamisesta niin sujuvaa ja palkitsevaa, ettei sitä tarvitse enää lykätä”, kertoo Gigantin kiertotaloustoiminnoista vastaava yritysmyynnin johtaja Raul Friman.

Lahjoitus syntyy laitteesta saadusta hyvityksestä, joten se ei maksa asiakkaalle mitään ylimääräistä. Se on aina vapaaehtoinen, ja hyvityksen voi lahjoittaa kokonaan, osan tai antaa omasta lompakosta vielä lisää.

“Olemme todella iloisia, että Gigantti halusi rakentaa tämän vaihtohyvityslahjoitus-konseptin kanssamme. Suurin osa Netarin toiminnasta rahoitetaan lahjoitusvaroin, ja tästä syystä jokainen lahjoitus on tärkeä. Moni nuori kokee turvattomuutta ja yksinäisyyttä, eikä arjesta välttämättä löydy turvallista aikuista. Netarissa häntä kuunnellaan. Vanhan laitteen arvosta lahjoittaminen on asiakkaalle helppo tapa olla mukana tekemässä hyvää”, sanoo Pelastakaa Lasten yritysyhteistyön tiiminvetäjä Johanna Mäkelä.

Gigantti ja Pelastakaa Lapset ovat tehneet työtä lasten ja nuorten turvallisemman digiarjen puolesta jo vuodesta 2021. Vaihtohyvityslahjoituksen myötä mukaan pääsee nyt ensimmäistä kertaa jokainen Gigantin asiakas.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Näin vaihtohyvitys toimii myymälässä

Valmistele laite. Tallenna kuvat ja ota tiedostot talteen, poista Etsi-toiminto ja muut lukitukset ja lataa toimivan laitteen akku. Myymälässä autetaan tarvittaessa. Tuo laite ensin kassalle tai palvelupisteeseen, ei suoraan kierrätyspisteeseen. Myyjä tarkistaa laitteen ja kertoo hyvityksen. Hyvitykset tuoteryhmittäin löytyvät alempaa faktaboksista. Lopullinen summa selviää, kun myyjä on tarkistanut laitteen. Päätä, mihin hyvitys menee: ostokseen, lahjakortille tai lahjoitukseksi Pelastakaa Lasten Netariin. Hyvityksen voi myös jakaa näiden kesken. Lahjoitus näkyy kuitissa, eikä vaadi asiakastietoja. Lahjoittaa voi myös ilman vaihtohyvitystä





Mihin lahjoitus menee?



Pelastakaa Lasten Netari tarjoaa nuorille matalan kynnyksen keskustelutukea netissä. Netari on mahdollistanut turvallisia kohtaamisia ja yhteisöllistä toimintaa eri digialustoilla jo vuodesta 2004. Mukana on nuorisotyöntekijöitä ja koulutettuja vapaaehtoisia eri puolilta Suomea. Vuonna 2025 Netarissa oli ennätykselliset 41 333 kohtaamista nuorten kanssa, ja lähes puolet keskusteluista liittyi mielenterveyden haasteisiin.

Hyvä tietää

• Gigantin vaihtohyvitykseen kuuluu 28 tuotetta:

Vähintään 5 €: matkapuhelimet, tabletit, kannettavat tietokoneet, pöytätietokoneet sekä puettavat laitteet ja älykellot.

2 €: kuulokkeet, kaiuttimet, soundbarit, HiFi-komponentit, radiot, mediasoittimet, pelikonsolit, kamerat, näytöt, tulostimet, tallennuslaitteet, GPS-navigaattorit, mikroaaltouunit, liesituulettimet, imurit, silitysraudat, kahvinkeittimet, vedenkeittimet, vohveliraudat, mikserit, sähköhammasharjat sekä lämmitys- ja viilennyslaitteet.

• Toimivat laitteet kunnostetaan uusille käyttäjille pohjoismaisen Elcare-yhteisön kautta. Rikkinäisistä otetaan talteen ehjät osat, ja loput kierrätetään kotimaisen Kuusakoski Recyclingin kanssa. Sekä kunnostuksessa että kierrätyksessä noudatetaan tiukkoja vastuullisuuskäytäntöjä.

• Lahjoitukset tilitetään täysimääräisinä, ja ne tulevat Gigantin oman vuosittaisen tuen lisäksi. Rahankeräyksen järjestäjä on Pelastakaa Lapset ry (rahankeräyslupa RA/2022/1401, Poliisihallitus). Lahjoituksista tiedotetaan vuosittain yhdessä Pelastakaa Lasten kanssa.