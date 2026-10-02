Kasvu Open

Nämä yritykset kisaavat Vuoden kasvuyritys -tittelistä 2026

15.10.2026 09:56:25 EEST | Kasvu Open | Tiedote

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Finaaliin tiensä raivannut kymmenikkö erottuu kansainvälisellä markkinapotentiaalilla ja uskottavilla kasvusuunnitelmilla. Näytöt kasvavasta liiketoiminnasta sekä uudet innovaatiot tai perinteisen toimijan rohkea uudistuminen avasivat ovet finaaliin. Erilaiset toimialat ja maantieteelliset alueet ovat monipuolisesti edustettuina, ja mukana on niin B2B-yrityksiä kuin kuluttajabrändejäkin.

Vuoden kasvuyritys -tunnustus jaetaan jo 16. kerran.
Vuoden kasvuyritys -tunnustus jaetaan jo 16. kerran. Kasvu Open

Vuosittain kymmenen Kasvu Openin valitsemaa yritystä kilpailee Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10 -joukko pitchaa ja esittäytyy yleisölle kaikille avoimessa Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026. Tittelin voittaja valitaan ja julkistetaan tapahtumassa.

VUODEN KASVUYRITYS -FINALISTIT

  1. Finnester Coatings, Lahti

Finnester Coatings on erikoistunut komposiittien palosuojaukseen. Tuomaristo vakuuttui teollisuustoimijan kasvunäytöistä: yritys kasvaa vahvan megatrendin mukana ja on pystynyt uudistumaan pitkän toimintahistoriansa aikana.

  1. Finspection, Seinäjoki

Finspection tarjoaa tarkastus- ja laadunvarmistuspalveluita turvallisuuskriittiselle teollisuuden alalle. Tuomaristo arvosti isojen alan toimijoiden haastamista, vakuuttavia näyttöjä ja kansainvälistä kasvupotentiaalia.

  1. GRM-services, Vantaa

GRM-services on urakointi- ja konsulttiyritys, joka tarjoaa geofysiikan ja kalliomekaniikan palveluita Suomessa ja ulkomailla. Tuomaristo piti erityisesti siitä, että yritys kehittää jatkuvasti toimintamallejaan, omaa vahvan aseman Suomessa ja etenee kansainvälisille markkinoille.

  1. inlisol, Uusikaupunki

inlisol tarjoaa tutkapohjaista seurantaa ikääntyneiden turvallisemman hoidon tueksi. Tuomaristo arvosti ajankohtaista innovaatiota, jolle on onnistuttu rakentamaan lyhyessä ajassa skaalautuva liiketoimintamalli ja näyttöjä.

  1. Jukolan Juusto, Joutsa

Jukolan Juusto valmistaa korkealaatuisia cheddar-tuotteita yhdistäen perinteisen juustonvalmistuksen ja innovatiivisen tuotekehityksen. Tuomaristo vakuuttui uudistuvan yrityksen kansainvälisestä kasvupotentiaalista ja myyntiputkessa olevista kokonaisuuksista. 

  1. Kinnarin Tila, Hollola

Kinnarin Tila valmistaa ja kehittää kaurasta elintarvikkeita kuluttajille, ammattikeittiöille sekä teollisuudelle. Yrityksen vahvat kasvuluvut ja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaavat kestävät tuotelanseeraukset tekivät vaikutuksen tuomaristoon.

  1. Premeka, Muurame

Premeka on tarkkuusmekaanisten tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut sopimusvalmistaja. Tuomaristo uskoo yrityksen vahvoihin näyttöihin, systemaattiseen kasvustrategiaan ja kansainväliseen kasvupotentiaaliin.

  1. PRRolls, Pyhäjoki

PRRolls tarjoaa asiantuntijapalvelua sellu- ja paperitehtaille tehtävissä kenttäkoneistuksissa, -pinnoituksissa ja -mittauksissa. Tuomaristo kiinnitti huomiota erityisesti vahvan innovaation pohjalle rakentuvaan liiketoimintaan, jolla on selkeä suunta ja kansainvälinen kasvupotentiaali.

  1. Q3 Measuring Technology, Jämsä

Q3 Measuring Tehcnology kehittää ja valmistaa nesteiden mittaukseen tarkoitettuja mittalaitejärjestelmiä. Tuomaristo arvosti yrityksen vahvoja näyttöjä, voimakasta kasvutavoitetta ja uskottavaa toimintaa.

  1. RokoteNyt, Espoo

RokoteNyt on terveyspalvelu, joka tarjoaa rokotukset ilman ajanvarausta Rokotebusseissa ja Rokoteklinikoilla. Tuomariston mukaan perinteistä alaa uudistavalla yrityksellä on vakuuttavat kasvuluvut, kansainvälistä kasvupotentiaalia sekä palvelu, jolle on jatkuva ja kasvava kysyntä.

TUOMARISTO JA VALINTAKRITEERIT

Vuoden kasvuyritys -finalistit valitsi Kasvu Openin kokoama tuomaristo: 

  • Susanna Aaltonen: johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Suomen Teollisuussijoitus

  • Reetta Ilo Gilbert: toimitusjohtaja, San Francisco Agency

  • Simo Kajaste: yrittäjä, advisor, hasan & partners

  • Unna Lehtipuu: tuomariston puheenjohtaja, viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja

  • Janne Pöysti: toimittaja, Alma Media

  • Vesa Riihimäki: Head of Startup & Growth, Nordea

TOP 10 on käynyt läpi tiukan valintaprosessin: paikka kymmenen parhaan joukossa on ansaittu 180 Kasvupolku-yrityksen ja 30 semifinalistin joukosta. Arvioinnissa painotettiin markkinapotentiaalia, tiimiä, kasvukykyä ja näyttöjä. Valinnat tehtiin yritysten taustatietojen, tapaamisten sekä tuomariston ja asiantuntijoiden antamien arvioiden pohjalta.

TAPAA FINALISTIT KASVU OPEN KARNEVAALISSA JA ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI

Kisa huipentuu 28.10.2026 Jyväskylässä Kasvu Open Karnevaalissa, jossa kärkikymmenikkö pitchaa ja pääsee vaikuttamaan tuomaristoon viimeisen kerran. Vuoden kasvuyritys -finalistit sekä muut kiinnostavimmat kasvuyritykset ovat tavattavissa maksuttomassa tapahtumassa. 

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu finalisteihin ja äänestä yritystä, jonka idea, ratkaisu tai kasvutarina vakuuttaa sinut. Eniten ääniä saanut kruunataan Yleisön suosikiksi Kasvu Open Karnevaalissa. Ennakkoäänestys on auki 15.-26.10.2026. Äänestä suosikkiasi!



LISÄTIEDOT JA MEDIAYHTEYDENOTOT
Malla Karhunen
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co

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Yhteyshenkilöt

Kuvat

Vuoden kasvuyritys -tunnustus jaetaan jo 16. kerran.
Vuoden kasvuyritys -tunnustus jaetaan jo 16. kerran.
Kasvu Open
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Jukolan Juusto, Markku Liias
Jukolan Juusto, Markku Liias
Kasvu Open
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Q3 Measuring Technologies, Petteri Tahvanainen
Q3 Measuring Technologies, Petteri Tahvanainen
Kasvu Open
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Kinnarin Tila, Terhi Kinnari
Kinnarin Tila, Terhi Kinnari
Kasvu Open
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GRM-Services, Antti Kivinen
GRM-Services, Antti Kivinen
Kasvu Open
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RokoteNyt, Otto Silventola
RokoteNyt, Otto Silventola
Kasvu Open
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Finspection, Timo Ojanperä
Finspection, Timo Ojanperä
Kasvu Open
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Finnester Coatings, Ari Hokkanen
Finnester Coatings, Ari Hokkanen
Kasvu Open
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inlisol, Aki Nummela
inlisol, Aki Nummela
Kasvu Open
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PRRolls, Göran Antila
PRRolls, Göran Antila
Kasvu Open
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Premeka, Juha Keto-Tokoi
Premeka, Juha Keto-Tokoi
Kasvu Open
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Kasvu Open yhdistää kasvuhaluiset yritykset ja kasvun sparraajat

Kasvu Open on suomalaisen kasvun ykköskehittäjä. Meidän työtämme on auttaa yrityksiä toteuttamaan unelmansa. Me tunnemme kasvuyritykset paremmin kuin kukaan muu. Olemme sparranneet vuodesta 2011 lähtien yli 3700 yritystä, ja tunnistamme tuhansien pk-yritysten kasvusuunnitelmat. Me tiedämme, mihin yritykset haluavat kasvaa, ja mitä ne tarvitsevat kasvun toteuttamiseen.  Lue lisää

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