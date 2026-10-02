Nämä yritykset kisaavat Vuoden kasvuyritys -tittelistä 2026
15.10.2026 09:56:25 EEST | Kasvu Open | Tiedote
Finaaliin tiensä raivannut kymmenikkö erottuu kansainvälisellä markkinapotentiaalilla ja uskottavilla kasvusuunnitelmilla. Näytöt kasvavasta liiketoiminnasta sekä uudet innovaatiot tai perinteisen toimijan rohkea uudistuminen avasivat ovet finaaliin. Erilaiset toimialat ja maantieteelliset alueet ovat monipuolisesti edustettuina, ja mukana on niin B2B-yrityksiä kuin kuluttajabrändejäkin.
Vuosittain kymmenen Kasvu Openin valitsemaa yritystä kilpailee Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10 -joukko pitchaa ja esittäytyy yleisölle kaikille avoimessa Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026. Tittelin voittaja valitaan ja julkistetaan tapahtumassa.
VUODEN KASVUYRITYS -FINALISTIT
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Finnester Coatings, Lahti
Finnester Coatings on erikoistunut komposiittien palosuojaukseen. Tuomaristo vakuuttui teollisuustoimijan kasvunäytöistä: yritys kasvaa vahvan megatrendin mukana ja on pystynyt uudistumaan pitkän toimintahistoriansa aikana.
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Finspection, Seinäjoki
Finspection tarjoaa tarkastus- ja laadunvarmistuspalveluita turvallisuuskriittiselle teollisuuden alalle. Tuomaristo arvosti isojen alan toimijoiden haastamista, vakuuttavia näyttöjä ja kansainvälistä kasvupotentiaalia.
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GRM-services, Vantaa
GRM-services on urakointi- ja konsulttiyritys, joka tarjoaa geofysiikan ja kalliomekaniikan palveluita Suomessa ja ulkomailla. Tuomaristo piti erityisesti siitä, että yritys kehittää jatkuvasti toimintamallejaan, omaa vahvan aseman Suomessa ja etenee kansainvälisille markkinoille.
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inlisol, Uusikaupunki
inlisol tarjoaa tutkapohjaista seurantaa ikääntyneiden turvallisemman hoidon tueksi. Tuomaristo arvosti ajankohtaista innovaatiota, jolle on onnistuttu rakentamaan lyhyessä ajassa skaalautuva liiketoimintamalli ja näyttöjä.
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Jukolan Juusto, Joutsa
Jukolan Juusto valmistaa korkealaatuisia cheddar-tuotteita yhdistäen perinteisen juustonvalmistuksen ja innovatiivisen tuotekehityksen. Tuomaristo vakuuttui uudistuvan yrityksen kansainvälisestä kasvupotentiaalista ja myyntiputkessa olevista kokonaisuuksista.
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Kinnarin Tila, Hollola
Kinnarin Tila valmistaa ja kehittää kaurasta elintarvikkeita kuluttajille, ammattikeittiöille sekä teollisuudelle. Yrityksen vahvat kasvuluvut ja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaavat kestävät tuotelanseeraukset tekivät vaikutuksen tuomaristoon.
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Premeka, Muurame
Premeka on tarkkuusmekaanisten tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut sopimusvalmistaja. Tuomaristo uskoo yrityksen vahvoihin näyttöihin, systemaattiseen kasvustrategiaan ja kansainväliseen kasvupotentiaaliin.
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PRRolls, Pyhäjoki
PRRolls tarjoaa asiantuntijapalvelua sellu- ja paperitehtaille tehtävissä kenttäkoneistuksissa, -pinnoituksissa ja -mittauksissa. Tuomaristo kiinnitti huomiota erityisesti vahvan innovaation pohjalle rakentuvaan liiketoimintaan, jolla on selkeä suunta ja kansainvälinen kasvupotentiaali.
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Q3 Measuring Technology, Jämsä
Q3 Measuring Tehcnology kehittää ja valmistaa nesteiden mittaukseen tarkoitettuja mittalaitejärjestelmiä. Tuomaristo arvosti yrityksen vahvoja näyttöjä, voimakasta kasvutavoitetta ja uskottavaa toimintaa.
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RokoteNyt, Espoo
RokoteNyt on terveyspalvelu, joka tarjoaa rokotukset ilman ajanvarausta Rokotebusseissa ja Rokoteklinikoilla. Tuomariston mukaan perinteistä alaa uudistavalla yrityksellä on vakuuttavat kasvuluvut, kansainvälistä kasvupotentiaalia sekä palvelu, jolle on jatkuva ja kasvava kysyntä.
TUOMARISTO JA VALINTAKRITEERIT
Vuoden kasvuyritys -finalistit valitsi Kasvu Openin kokoama tuomaristo:
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Susanna Aaltonen: johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Suomen Teollisuussijoitus
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Reetta Ilo Gilbert: toimitusjohtaja, San Francisco Agency
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Simo Kajaste: yrittäjä, advisor, hasan & partners
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Unna Lehtipuu: tuomariston puheenjohtaja, viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja
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Janne Pöysti: toimittaja, Alma Media
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Vesa Riihimäki: Head of Startup & Growth, Nordea
TOP 10 on käynyt läpi tiukan valintaprosessin: paikka kymmenen parhaan joukossa on ansaittu 180 Kasvupolku-yrityksen ja 30 semifinalistin joukosta. Arvioinnissa painotettiin markkinapotentiaalia, tiimiä, kasvukykyä ja näyttöjä. Valinnat tehtiin yritysten taustatietojen, tapaamisten sekä tuomariston ja asiantuntijoiden antamien arvioiden pohjalta.
TAPAA FINALISTIT KASVU OPEN KARNEVAALISSA JA ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI
Kisa huipentuu 28.10.2026 Jyväskylässä Kasvu Open Karnevaalissa, jossa kärkikymmenikkö pitchaa ja pääsee vaikuttamaan tuomaristoon viimeisen kerran. Vuoden kasvuyritys -finalistit sekä muut kiinnostavimmat kasvuyritykset ovat tavattavissa maksuttomassa tapahtumassa.
Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!
Tutustu finalisteihin ja äänestä yritystä, jonka idea, ratkaisu tai kasvutarina vakuuttaa sinut. Eniten ääniä saanut kruunataan Yleisön suosikiksi Kasvu Open Karnevaalissa. Ennakkoäänestys on auki 15.-26.10.2026. Äänestä suosikkiasi!
LISÄTIEDOT JA MEDIAYHTEYDENOTOT
Malla Karhunen
+358 50 543 1400
malla.karhunen@kasvuopen.co
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jaana SeppäläToimitusjohtaja, Kasvu OpenPuh:050 304 6794jaana.seppala@kasvuopen.co
Malla KarhunenMarkkinointi ja viestintäPuh:050 543 1400malla.karhunen@kasvuopen.co
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