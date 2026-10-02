Nämä yritykset kisaavat Vuoden kasvuyritys -tittelistä 2026

Vuosittain kymmenen Kasvu Openin valitsemaa yritystä kilpailee Vuoden kasvuyritys -tittelistä. TOP 10 -joukko pitchaa ja esittäytyy yleisölle kaikille avoimessa Kasvu Open Karnevaalissa Jyväskylässä 28.10.2026. Tittelin voittaja valitaan ja julkistetaan tapahtumassa.

VUODEN KASVUYRITYS -FINALISTIT

Finnester Coatings, Lahti

Finnester Coatings on erikoistunut komposiittien palosuojaukseen. Tuomaristo vakuuttui teollisuustoimijan kasvunäytöistä: yritys kasvaa vahvan megatrendin mukana ja on pystynyt uudistumaan pitkän toimintahistoriansa aikana.

Finspection, Seinäjoki

Finspection tarjoaa tarkastus- ja laadunvarmistuspalveluita turvallisuuskriittiselle teollisuuden alalle. Tuomaristo arvosti isojen alan toimijoiden haastamista, vakuuttavia näyttöjä ja kansainvälistä kasvupotentiaalia.

GRM-services, Vantaa

GRM-services on urakointi- ja konsulttiyritys, joka tarjoaa geofysiikan ja kalliomekaniikan palveluita Suomessa ja ulkomailla. Tuomaristo piti erityisesti siitä, että yritys kehittää jatkuvasti toimintamallejaan, omaa vahvan aseman Suomessa ja etenee kansainvälisille markkinoille.

inlisol, Uusikaupunki

inlisol tarjoaa tutkapohjaista seurantaa ikääntyneiden turvallisemman hoidon tueksi. Tuomaristo arvosti ajankohtaista innovaatiota, jolle on onnistuttu rakentamaan lyhyessä ajassa skaalautuva liiketoimintamalli ja näyttöjä.

Jukolan Juusto, Joutsa

Jukolan Juusto valmistaa korkealaatuisia cheddar-tuotteita yhdistäen perinteisen juustonvalmistuksen ja innovatiivisen tuotekehityksen. Tuomaristo vakuuttui uudistuvan yrityksen kansainvälisestä kasvupotentiaalista ja myyntiputkessa olevista kokonaisuuksista.

Kinnarin Tila, Hollola

Kinnarin Tila valmistaa ja kehittää kaurasta elintarvikkeita kuluttajille, ammattikeittiöille sekä teollisuudelle. Yrityksen vahvat kasvuluvut ja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaavat kestävät tuotelanseeraukset tekivät vaikutuksen tuomaristoon.

Premeka, Muurame

Premeka on tarkkuusmekaanisten tuotteiden kehittämiseen ja valmistamiseen erikoistunut sopimusvalmistaja. Tuomaristo uskoo yrityksen vahvoihin näyttöihin, systemaattiseen kasvustrategiaan ja kansainväliseen kasvupotentiaaliin.

PRRolls, Pyhäjoki

PRRolls tarjoaa asiantuntijapalvelua sellu- ja paperitehtaille tehtävissä kenttäkoneistuksissa, -pinnoituksissa ja -mittauksissa. Tuomaristo kiinnitti huomiota erityisesti vahvan innovaation pohjalle rakentuvaan liiketoimintaan, jolla on selkeä suunta ja kansainvälinen kasvupotentiaali.

Q3 Measuring Technology, Jämsä

Q3 Measuring Tehcnology kehittää ja valmistaa nesteiden mittaukseen tarkoitettuja mittalaitejärjestelmiä. Tuomaristo arvosti yrityksen vahvoja näyttöjä, voimakasta kasvutavoitetta ja uskottavaa toimintaa.

RokoteNyt, Espoo

RokoteNyt on terveyspalvelu, joka tarjoaa rokotukset ilman ajanvarausta Rokotebusseissa ja Rokoteklinikoilla. Tuomariston mukaan perinteistä alaa uudistavalla yrityksellä on vakuuttavat kasvuluvut, kansainvälistä kasvupotentiaalia sekä palvelu, jolle on jatkuva ja kasvava kysyntä.

TUOMARISTO JA VALINTAKRITEERIT

Vuoden kasvuyritys -finalistit valitsi Kasvu Openin kokoama tuomaristo:

Susanna Aaltonen: johtaja, viestintä- ja yhteiskuntasuhteet, Suomen Teollisuussijoitus

Reetta Ilo Gilbert: toimitusjohtaja, San Francisco Agency

Simo Kajaste: yrittäjä, advisor, hasan & partners

Unna Lehtipuu: tuomariston puheenjohtaja, viestintäjohtaja, sijoituskirjailija, sijoittaja

Janne Pöysti: toimittaja, Alma Media

Vesa Riihimäki: Head of Startup & Growth, Nordea

TOP 10 on käynyt läpi tiukan valintaprosessin: paikka kymmenen parhaan joukossa on ansaittu 180 Kasvupolku-yrityksen ja 30 semifinalistin joukosta. Arvioinnissa painotettiin markkinapotentiaalia, tiimiä, kasvukykyä ja näyttöjä. Valinnat tehtiin yritysten taustatietojen, tapaamisten sekä tuomariston ja asiantuntijoiden antamien arvioiden pohjalta.

TAPAA FINALISTIT KASVU OPEN KARNEVAALISSA JA ÄÄNESTÄ SUOSIKKIASI

Kisa huipentuu 28.10.2026 Jyväskylässä Kasvu Open Karnevaalissa, jossa kärkikymmenikkö pitchaa ja pääsee vaikuttamaan tuomaristoon viimeisen kerran. Vuoden kasvuyritys -finalistit sekä muut kiinnostavimmat kasvuyritykset ovat tavattavissa maksuttomassa tapahtumassa.

Katso ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu finalisteihin ja äänestä yritystä, jonka idea, ratkaisu tai kasvutarina vakuuttaa sinut. Eniten ääniä saanut kruunataan Yleisön suosikiksi Kasvu Open Karnevaalissa. Ennakkoäänestys on auki 15.-26.10.2026. Äänestä suosikkiasi!







LISÄTIEDOT JA MEDIAYHTEYDENOTOT

Malla Karhunen

+358 50 543 1400

malla.karhunen@kasvuopen.co