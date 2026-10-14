Kokoomuksen Vestmanilta lakialoite: Rakentamislain porsaanreikä hakkuille YVA-hankkeissa on tukittava

– Ympäristö- ja rakentamislainsäädännön vaatimukset ja viranomaisvalvonta pitää kohdentaa ennen muuta hankkeisiin, joilla voi olla merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tarvitaan vähemmän tavallisten suomalaisten tavanomaisen rakentamisen ja muun toiminnan päsmäröintiä ja syynäämistä julkiselta vallalta, mutta parempaa sääntelyä ja valvontaa nimenomaan suurissa hankkeissa. Järjen käyttö on pääasia, Vestman sanoo.

Vestmanin mukaan rakentamislain mahdollisen porsaanreiän tukkiminen kuuluu lainsäätäjälle.

– Yksittäisten hankkeiden lainmukaisuuden arviointi kuuluu viranomaisille ja viime kädessä tuomioistuimille. Lainsäätäjän tehtävä on kuitenkin varmistaa, että laki on ajan tasalla eikä pykälissä ole mahdollisia porsaanreikiä eikä turhia tulkinnanvaraisuuksia. Näyttää siltä, että Marinin hallituksen jäljiltä rakentamislaissa on aukko, joka voi mahdollistaa ympäristöä merkittävästi muuttavien töiden aloittamisen rakentamislain nojalla ennen kuin hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu, Vestman sanoo.

Vestmanin lakialoitteessa ehdotetaan rakentamislain 109 §:ään uutta momenttia. Sen mukaan rakentamista valmistelevaan toimenpiteeseen ei saisi ryhtyä ennen ympäristövaikutusten arviointia, jos hankkeeseen sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annettua lakia eli YVA-lakia.

YVA-menettelyä edellyttävät hankkeet määritellään YVA-laissa. Arviointia edellyttää esimerkiksi yli 200 hehtaarin laajuisen, yhtenäiseksi katsottavan metsäluonnon pysyväisluonteinen muuttaminen poistamalla puusto pysyvästi.

YVA-lain 25 §:n mukaan viranomainen ei saa myöntää lupaa hankkeen toteuttamiseen, ennen kuin se on saanut käyttöönsä arviointiselostuksen ja perustellun päätelmän. Rakentamislain 109 § sallii kuitenkin tiettyjä rakentamista valmistelevia toimenpiteitä jo ennen rakentamisluvan saamista. Jos alueella ei vaadita rakentamislain nojalla maisematyölupaa, jonka tarve riippuu muun muassa kaavatilanteesta ja kaavan laatimiseksi asetetusta rakennuskiellosta, ympäristöä muuttavia valmistelutöitä voidaan voimassa olevan rakentamislain perusteella tehdä ennen kuin hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu.

– Ympäristövaikutusten arvioinnin tarkoituksena on selvittää hankkeen vaikutukset ennen sen toteuttamista. YVA-lain vaatimukset ovat sinänsä yksiselitteiset. Mutta ei voi olla niin, että sitten rakentamislain nojalla sallittaisiin muuttaa ympäristöä merkittävästi ennen kuin vaikutukset on arvioitu. Siksi lakialoitteellani varmistettaisiin, että YVA-hankkeiden toteuttaminen estetään rakentamislailla ennen asianmukaisten ympäristövaikutusten arviointia, Vestman toteaa.

Aloite täydentäisi YVA-lain 25 §:n sääntelyä kieltämällä YVA-hankkeissa myös rakentamista valmistelevat toimenpiteet ennen arviointia. Lakialoitteen mukaan muutos tulisi voimaan mahdollisimman pian.