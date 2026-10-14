Kutsu medialle: Suomen Pankin julkinen kuuleminen eduskunnan talousvaliokunnassa 20.10. klo 12.00
14.10.2026 14:00:00 EEST | Suomen Pankki | Kutsu
Talousvaliokunta järjestää kansanedustajille ja medialle avoimen, Eduskunnan pankkivaltuuston kertomuksen 2025 käsittelyyn liittyvän julkisen kuulemisen tiistaina 20.10.2026 klo 12.00 Pikkuparlamentin auditoriossa (Arkadiankatu 3).
Tilaisuus näytetään myös suorana lähetyksenä verkossa osoitteessa https://verkkolahetys.eduskunta.fi/
Ohjelma
klo 12.00 Tilaisuuden avaus, talousvaliokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila
klo 12.05 Suomen Pankin puheenvuoro ”Euroalueen ja Suomen talouden näkymät valtapolitiikan ja teknologisen murroksen maailmassa”, pääjohtaja Olli Rehn
klo 12.40 Valiokunnan kysymykset ja keskustelu
klo 13.15 Finanssivalvonnan kommenttipuheenvuoro, johtaja Tero Kurenmaa
klo 13.30 Valiokunnan kysymykset ja keskustelu
klo 13.50 Tilaisuuden päätös, talousvaliokunnan puheenjohtaja Vilhelm Junnila
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Medialla on mahdollisuus haastatella Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehniä ja Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaata heidän puheenvuorojensa jälkeen.
Ilmoittautumiset tilaisuuteen (ei-akkreditoidut median edustajat) viimeistään perjantaina 16.10.2026 sähköpostitse tav@eduskunta.fi tai puhelimitse valiokuntakanslian sihteeri Nina Moisiolle puh. (09) 432 2028
Median edustajia pyydetään huomioimaan, että Pikkuparlamentin F-ovella turvatarkastuksen yhteydessä on varauduttava todistamaan henkilöllisyys. Katso sisäänkäyntejä, tunnistautumista ja turvatarkastuksia koskevat ohjeet eduskunnan sivuilta.
Lisätiedot:
- Viestintäpäällikkö Iina Lario, Suomen Pankki, p. 09 183 2689 (mediatapaaminen)
- Viestintäpäällikkö Milka Lahnalammi-Vesivalo, Finanssivalvonta, p. 09 183 5222 (mediatapaaminen)
- Viestintäasiantuntija Erik Ståhl, p. 050 473 95 97 (mediajärjestelyt eduskunnassa)
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Suomen Pankki
Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä.
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