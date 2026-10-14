Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt ja Skanska esisopimukseen Mariankadun kiinteistökokonaisuudesta

14.10.2026 13:22:46 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote

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Senaatti-kiinteistöt ja Skanska ovat allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen Helsingin Kruununhaassa osoitteissa Mariankatu 9 ja 11 sijaitsevasta kiinteistökokonaisuudesta. Esisopimus mahdollistaa kokonaisuuden kehittämisen yhteistyössä tulevan ostajan, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin kanssa.

Julikisivukuva kiinteistökokonaisuudesta Helsingin Kruununhaassa osoitteissa Mariankatu 9 ja 11
Rakennukset sijaitsevat arvostetulla Kruununhaan alueella Helsingin kantakaupungissa. Kokonaisuuteen kuuluu kaksi eri aikakausien rakennusta vuosilta 1877 ja 1960.

Edellytyksenä lopulliselle kiinteistökaupalle on asemakaavamuutoksen vahvistuminen ja valtioneuvoston päätös kiinteistön luovuttamisesta. Asemakaavamuutosta valmistellaan parhaillaan kumppanuuskaavoituksena sopimusosapuolten kesken. Lopullinen kauppahinta määräytyy uuden asemakaavan mahdollistaman asuinrakennusoikeuden perusteella.

”Mariankadun kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden yhdistää suojellun rakennuksen säilyttäminen ja uuden rakentamisen mahdollisuudet osana alueen kehittämistä. Esisopimus antaa hyvän pohjan suunnittelun jatkamiselle yhdessä Skanskan ja Helsingin kaupungin kanssa”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Ella Sperling.

"Kruununhaan kaltaisilla sijainneilla uudishankkeita toteutuu erittäin harvoin. Olemme iloisia saadessamme kehittää tähän historialliseen ympäristöön uusia laadukkaita kaupunkikoteja, jotka kunnioittavat alueen luonnetta ja tuovat sen rinnalle nykyaikaista asumista”, toteaa Skanska Kotien liiketoimintajohtaja Mikko Herva.

Yhteyshenkilöt

Senaatti

Senaatti on valtion kiinteistöasiantuntija ja toimitilakumppani. Luomme asiakkaidemme kanssa heidän toimintaansa tukevia työympäristöjä ja vastaamme niiden ylläpidosta. Tytärliikelaitoksemme Puolustuskiinteistöt puolestaan vastaa puolustushallinnon kiinteistöistä kaikissa turvallisuustilanteissa. Haluamme tarjota parhaat mahdolliset olosuhteet ja edellytykset tehdä työtä, joka tekee Suomesta maailman toimivimman ja turvallisimman maan. Kehitämme valtion kiinteistövarallisuutta ja pidämme huolta kulttuurihistoriallisista kohteista. Vastuullisuus on kaiken toimintamme keskiössä. www.senaatti.fi 

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