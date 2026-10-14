Senaatti-kiinteistöt ja Skanska esisopimukseen Mariankadun kiinteistökokonaisuudesta
14.10.2026 13:22:46 EEST | Senaatti-kiinteistöt | Tiedote
Senaatti-kiinteistöt ja Skanska ovat allekirjoittaneet kiinteistökaupan esisopimuksen Helsingin Kruununhaassa osoitteissa Mariankatu 9 ja 11 sijaitsevasta kiinteistökokonaisuudesta. Esisopimus mahdollistaa kokonaisuuden kehittämisen yhteistyössä tulevan ostajan, Senaatti-kiinteistöjen ja Helsingin kaupungin kanssa.
Edellytyksenä lopulliselle kiinteistökaupalle on asemakaavamuutoksen vahvistuminen ja valtioneuvoston päätös kiinteistön luovuttamisesta. Asemakaavamuutosta valmistellaan parhaillaan kumppanuuskaavoituksena sopimusosapuolten kesken. Lopullinen kauppahinta määräytyy uuden asemakaavan mahdollistaman asuinrakennusoikeuden perusteella.
”Mariankadun kokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden yhdistää suojellun rakennuksen säilyttäminen ja uuden rakentamisen mahdollisuudet osana alueen kehittämistä. Esisopimus antaa hyvän pohjan suunnittelun jatkamiselle yhdessä Skanskan ja Helsingin kaupungin kanssa”, sanoo Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Ella Sperling.
"Kruununhaan kaltaisilla sijainneilla uudishankkeita toteutuu erittäin harvoin. Olemme iloisia saadessamme kehittää tähän historialliseen ympäristöön uusia laadukkaita kaupunkikoteja, jotka kunnioittavat alueen luonnetta ja tuovat sen rinnalle nykyaikaista asumista”, toteaa Skanska Kotien liiketoimintajohtaja Mikko Herva.
Yhteyshenkilöt
Ella SperlingSenaatti-kiinteistötPuh:+358 50 501 6502ella.sperling@senaatti.fi
Mikko HervaLiiketoimintajohtajaSkanska KoditPuh:+358 40 558 6580mikko.herva@skanska.fi
Senaatti
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