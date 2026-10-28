Espoon seurakuntayhtymä

Joulun odotus alkaa 1. marraskuuta – Jouluradio tarjoaa hengähdyshetken maailman kohinan keskellä

28.10.2026 07:00:00 EET | Espoon seurakuntayhtymä | Tiedote

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Marraskuun keskiviikot tuovat Jouluradion pääkanavalle uusia joulun säveliä, kun Uusien joululaulujen päivässä esitellään kello 8 ja 16 tuoretta joulumusiikkia.

Punainen jouluradiolaite lumikasassa auringossa.
Jouluradion kanavat käynnistyvät marraskuun ensimmäisenä päivänä. Kuva: Jouluradio.

Aito ja alkuperäinen Jouluradio aloittaa 24. tuotantokautensa 1. marraskuuta. Samalla käynnistyy joulun odotus, kun joululaulut, tunnelma ja jouluperinteet palaavat osaksi suomalaisten arkea. Vaikka mediakenttä pirstaloituu ja kuuntelutottumukset muuttuvat, Jouluradio kokoaa ihmisiä edelleen yhteen.

– Joulun odotus on hyvä vastalääke kiireelle. Joskus joulun tunnelmaan riittää yksi tuttu joululaulu, joka tuo mukanaan rauhaa, lämpöä ja muistoja maailman kohinan keskelle, sanoo vastaava tuottaja Katri Ketola.

Jouluradio kuuluu tänäkin vuonna 29 FM-taajuudella ympäri Suomen sekä kahdeksan nettikanavan kautta. Kanavaperhe tarjoaa monipuolisen kattauksen joulumusiikkia.

Jouluradion vahva suosio kertoo joululaulujen säilyneestä merkityksestä suomalaisten joulunvietossa. Jouluradio oli joulukuussa 2025 (lähde: KRT Jouluradio, joulukuu 2025) valtakunnallisesti toiseksi kuunnelluin ja toiseksi tavoittavin kaupallinen radiokanava. Joulukuussa kanava tavoitti viikossa 810 000 kuuntelijaa.

Joululauluperinne elää ja uudistuu

Jouluradion ohjelmistossa kohtaavat rakastetut jouluklassikot, uudet tulkinnat sekä tuore joulumusiikki.

– Joululaulujen voima on niiden kyvyssä yhdistää sukupolvia ja herättää muistoja. Samalla joulumusiikki elää ajassa ja saa jatkuvasti uusia merkityksiä. Haluamme tarjota kuulijoille sekä tuttuja suosikkeja että uusia löytöjä, joista voi kasvaa tulevaisuuden jouluklassikoita, sanoo Jouluradion musiikkipäällikkö Joni Hartikainen.

Marraskuun keskiviikot tuovat Jouluradion pääkanavalle uusia joulun säveliä, kun Uusien joululaulujen päivässä esitellään kello 8 ja 16 tuoretta joulumusiikkia.

Kotimaisen joulumusiikin tulevaisuutta rakennetaan myös jo kolmatta kertaa järjestettävässä Suuressa joululaulukilpailussa, joka toteutetaan yhteistyössä Aito Iskelmän kanssa. Ensimmäisenä adventtina kuullaan puolestaan ensiesityksenä Jouluradion 15. Hoosianna, joka tuo tutun adventtivirren tähän päivään.

Joulumusiikki tuo ihmiset yhteen

Jouluradio vie joulunodotusta myös radion ulkopuolelle. Kauden aikana joulumusiikin iloa viedään muun muassa palvelutaloihin, erilaisiin yhteisöihin ja nuorten pariin.

– Joululauluilla on ainutlaatuinen kyky yhdistää ihmisiä. Yhdessä laulettuna ne rakentavat yhteyttä yli sukupolvi- ja taustarajojen sekä luovat yhteisiä joulumuistoja, Ketola sanoo.

Kuuntelijat pääsevät vaikuttamaan ohjelmasisältöihin Suosituimmat joululaulut -äänestyksessä, jonka pohjalta järjestetään yhteislauluhetkiä muun muassa kauppakeskus Triplassa seurakuntavaalien ennakkoäänestyksen yhteydessä 4. marraskuuta ja joululaulupäivänä 15. joulukuuta Fazerilassa.

– Joululaulut eivät katoa, vaikka maailma ja musiikinkuuntelun tavat muuttuvat. Ne tarjoavat jotain pysyvää, mutta jättävät samalla tilaa uusille kokemuksille ja tarinoille, sanoo Jouluradion musiikkipäällikkö Joni Hartikainen.

Jouluradio on 8 kanavan joulumusiikkiperhe ja verkkomedia. Monipuolisesti soivaa pääkanavaa voi kuunnella perinteisillä FM-radiotaajuuksilla ja RadioPlayerissa. Nettikanavat ovat kuunneltavissa Jouluradio.fi:ssä, Suplassa, Ruudussa ja Elisa Viihteessä.

Jouluradio on ev.-lut. seurakuntien yhteinen joulumusiikkimedia, joka kuuluu Kirkko ja kaupunki -mediaan. Jouluradiolla on Sanoma Median kanssa kumppanuussopimus vuosille 2024–2026


Tiedotteen on laatinut Jouluradio. Tämän kauden tiedotteet lähtevät Espoon seurakuntien mediajakelun kautta.

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Kuvat

Katri katsoo kuvassa hymyillen kohti.
Jouluradion vastaava tuottaja Katri Ketola.
Kuva: Joonas Brandt, Jouluradio.
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Kuvassa Joni katsoo hymyillen kohti.
Jouluradion musiikkipäällikkö Joni Hartikainen.
Kuva: Joonas Brandt, Jouluradio.
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Punainen jouluradiolaite lumikasassa auringossa.
Jouluradion kanavat käynnistyvät marraskuun ensimmäisenä päivänä.
Kuva: Jouluradio.
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Punainen jouluradiolaite lumihangessa.
Jouluradio käynnistyy marraskuun ensimmäisenä päivänä.
Kuva: Jouluradio.
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Jouluradion logo kuvassa lukee Jouluradio.fi
Jouluradion logo
Kuva: Jouluradio.
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Tietoja julkaisijasta

Espoon seurakunnat - Evankelis-luterilainen kirkko Espoossa

Espoon tuomiokirkkoseurakunta, Espoonlahden seurakunta, Leppävaaran seurakunta, Olarin seurakunta, Tapiolan seurakunta ja Esbo svenska församling muodostavat yhdessä Espoon seurakuntayhtymän. Seurakunnissa on yhteensä 154 644 jäsentä. Työntekijöitä on noin 500.

Kirkko Espoossa vahvistaa yhteisönä kristillistä uskoa, tulevaisuuden toivoa ja lähimmäisenrakkautta. Olemme läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

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