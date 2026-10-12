Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Maksuttoman vesirokkorokotteen saavat kaikki alle 50-vuotiaat rokotesuojaa tarvitsevat
14.10.2026 13:39:09 EEST | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Kansallinen rokotusohjelma sisältää maksuttoman vesirokkorokotteen alle 50-vuotiaille henkilöille, joilla ei ole suojaa vesirokkoa vastaan. Rokote on tarpeeton henkilöille, joilla on jo riittävä suoja vesirokkoa vastaan esimerkiksi aiemmin sairastetun taudin tai aiempien rokotusten perusteella.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella alle 50-vuotiaat aikuiset saavat rokotuksen ajanvarauksella omasta sote-keskuksesta. Influenssarokotteen maksuttomaan rokotusryhmään kuuluvat voivat ottaa vesirokko- ja influenssarokotteen samanaikaisesti.
Vesirokko on yleensä lapsuudessa sairastettava virustauti, joka aikuisiällä sairastettuna voi aiheuttaa vakavampia oireita ja lisätä komplikaatioiden riskiä. Rokotuksella voidaan ehkäistä sairastumista ja vähentää taudin aiheuttamia terveyshaittoja.
Vesirokkorokotukset jatkuvat myös neuvoloissa ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
Lastenneuvoloissa kansallisen rokotusohjelman mukaiset vesirokkorokotukset jatkuvat normaalisti. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa tarkistetaan rokotussuoja ja täydennetään tarvittaessa puuttuvat rokotukset.
Raskautta suunnittelevien asiakkaiden vesirokkosuoja huomioidaan neuvola- ja ehkäisypalveluissa osana ohjausta. Raskautta suunnittelevan kannattaa selvittää vesirokkosuojansa hyvissä ajoin ennen raskautta. Neuvola- ja ehkäisypalveluista saa tarvittaessa neuvontaa vesirokkosuojaan ja rokotuksiin liittyvissä kysymyksissä.
Ajan rokotukseen voi varata sähköisesti Päijät-Sote-sovelluksessa. Aika varataan omaan sote-keskukseen sovelluksen kohdasta ”Jäykkäkouristus- tai vesirokkorokote”. Ajanvarauksen lisätietokenttään tulee laittaa maininta, varaako ajan jäykkäkouristus- vai vesirokkorokotukseen.
Yhteyshenkilöt
Sini Heinoavosairaanhoidon ylihoitajaPuh:044 4825 361
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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