Nostot medialle 19.–23.10.2026 | Kansalaispaneelien oppeja, kasviproteiinien kasvuloikkaa ja Itämeren suojelua
15.10.2026 13:53:35 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Ma 19.10. | Tapahtuma
Puntaroivat kansalaispaneelit demokratian vahvistajina – valtionhallinnon opit jakoon -webinaari
Puntaroiva kansalaispaneeli on demokratiainnovaatio, jossa satunnaisotannalla valittu joukko tavallisia kansalaisia kokoontuu perehtymään ja keskustelemaan yhteiskunnallisesti tärkeästä kysymyksestä ja tekemään tätä koskevia suosituksia päätöksenteon tueksi. Puntaroivilla kansalaispaneeleilla tuetaan julkista päätöksentekoa ja sen valmistelua.
Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan oppeja valtionhallinnossa järjestetyistä kansalaispaneeleista maanantaina 19.10.2026 klo 13.00–15.45 Teamsissa.
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 15.10. (syke.fi)
Ti 20.10. | Tapahtuma klo 14.30 Teamsissä + uutinen
Kasviproteiineissa on valtava kasvupotentiaali – miten Suomi tarttuu siihen?
Kasviproteiinit tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia vahvistaa taloutta ja huoltovarmuutta sekä edistää terveyttä ja ympäristön hyvinvointia. Miksi näin suuri mahdollisuus on yhä osin käyttämättä?
ACE-hankkeen politiikkapaneelissa 20.10. julkistetaan suositukset kotimaisen kasviproteiinialan kasvun vauhdittamiseksi ja keskustellaan siitä, millaisia poliittisia päätöksiä seuraavalla vaalikaudella tarvitaan. Keskustelemassa ovat kansanedustajat Pinja Perholehto (SDP), Christoffer Ingo (RKP) ja Teemu Kinnari (Kokoomus) sekä Janna Oksanen (MeEat).
Lue lisää ja osallistu (hiilineutraalisuomi.fi)
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Ti 20.10. | Uutinen
Tiistaina vietetään kansainvälistä maisemapäivää
Kansainvälinen maisemapäivä kiinnittää huomion elinympäristömme merkitykseen luonnon ja ihmisen hyvinvoinnille. Maisema ja sen kullekin alueelle omaleimaiset piirteet ovat osa kulttuurista perintöämme ja identiteettiä. Maisemapäivää vietetään 40:ssä Euroopan neuvostoon kuuluvassa valtiossa, joissa on voimassa Euroopan Neuvoston maisemayleissopimus. Vuosittain järjestettävän maisemapäivän valokuvakilpailun teemana vuonna 2026 oli Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä.
Lue lisää maisemapäivän ohjelmasta (ymparisto.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Jonne Hytönen, puh. 029 525 1230 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Ke 21.10./pvm. avoin | Raportti
Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2020–2025
Raporttiin on koottu tietoa ympäristövahinkojen lukumäärästä, vahinkojen seurannasta ja merkityksestä Suomessa vuosina 2020–2025. Tarkastelu kohdistui öljy- ja kemikaalivahinkoihin sekä ympäristövastuudirektiivin tarkoittamiin merkittäviin ympäristövahinkoihin.
Ympäristöministeriön tilaama selvitys jatkaa Suomen ympäristökeskuksen pitkäaikaista ympäristövahinkojen seurantaa. Vastaavia selvityksiä on tehty jo vuodesta 1989 lähtien noin 5–7 vuoden välein.
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Katja Lepistö, puh. 029 525 2082, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
To 22.10. | Tiedote
Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren?
Suomen ympäristökeskuksen vetämässä kolmivuotisessa Interreg Itämeren alueen ohjelman GYPREG-projektissa on selvitetty kipsikäsittelyn soveltuvuutta maatalouden fosforikuormituksen vähentämiseen useissa Itämeren maissa: Suomen Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Projekti perustuu Suomessa saatuihin kokemuksiin kipsikäsittelystä, jonka on todettu vähentävän pelloilta vesistöihin kulkeutuvaa fosforikuormitusta. Mutta voiko menetelmästä tulla laajamittainen ratkaisu koko Itämeren valuma-alueella? Mitkä ovat kipsikäsittelyn mahdollisuudet vähentää maatalouden ravinnekuormitusta eri maissa ja olosuhteissa?
GYPREG-projektin loppuseminaari järjestetään Helsingissä ja verkossa 28.10.2026. Seminaarissa esitellään projektin tulokset ja keskustellaan kipsikäsittelyn tulevaisuuden mahdollisuuksista Itämeren suojelussa. Verkkotilaisuuteen voi ilmoittautua 27.10. saakka.
Lue lisää loppuseminaarista ja ilmoittaudu (interreg.baltic.eu)
Lue lisää GYPREG-projektista Syken sivuilta ja Interreg-ohjelman sivuilta
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava tutkija Petri Ekholm, puh. 029 525 1102 ja viestintäasiantuntija Eija Rantajärvi, viestintäasiantuntija, puh. 029 525 1542, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Pe 23.10. | Tiedote
Uusi InfraKierto-projekti kehittää infrarakentamisen materiaalivirtojen seurantaa
Suomessa käytetään valtavia määriä maa- ja kiviaineksia infrarakentamiseen, mutta materiaalien käytöstä tai kiertotaloudesta ei ole tällä hetkellä kattavaa ja ajantasaista kokonaiskuvaa. Tehokkaampi materiaalien käyttö ja sivuvirtojen hyödyntäminen vähentävät luonnonvarojen tarvetta sekä ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.
Suomen ympäristökeskuksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun uusi InfraKierto-projekti kehittää menetelmiä, joiden avulla infrarakentamisen materiaali- ja jätevirtoja voitaisiin seurata nykyistä järjestelmällisemmin.
Lisätietoja: tutkija Saana Springare, puh. 029 525 1259, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi
Lue lisää projektisivulta: Infran materiaalivirrat ja kiertotalous (InfraKierto)
Ma 26.10. | Politiikkasuositukset ja päättäjäpaneeli
Miten politiikka voi vauhdittaa työkonealan vientiä, kilpailukykyä ja päästövähennyksiä?
Suomessa on vahvaa osaamista työkoneiden valmistuksessa sekä sähkövoimansiirrossa, automaatiossa ja digitalisaatiossa. Vähäpäästöisille ratkaisuille on kasvavaa kansainvälistä kysyntää – mutta miten kotimarkkinat ja politiikkatoimet voisivat vauhdittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja samalla vahvistaa vientiä?
Tervetuloa 26.10. Helsinkiin tai livestriimin äärelle kuulemaan Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektissa valmistelluista uusista politiikkasuosituksista ja keskustelemaan niiden mahdollisuuksista. Tilaisuuden paneelikeskusteluissa poliitikot, virkahenkilöt ja asiantuntijat kommentoivat suosituksia ja keskustelevat politiikkatoimista työkonealan viennin, kilpailukyvyn, talouden ja päästövähennysten vauhdittamisen näkökulmista.
Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 19.10. (hiilineutraalisuomi.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erityisasiantuntija Karoliina Auvinen (tavoitettavissa 21.10. alkaen), puh. 029 525 1235 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Lue lisää julkaisijalta Suomen ympäristökeskus
Invitation for Media: Can Gypsum Applied to Fields Help Save the Baltic Sea? Join the GYPREG Final Seminar on 28 October 202615.10.2026 13:04:50 EEST | Press invitation
Dear Journalist, Can gypsum applied to fields help save the Baltic Sea? Join us in Helsinki or online on Wednesday, 28 October 2026, to hear the latest results from the international GYPREG project. Register now and reserve your place.
Inbjudan för media: GYPREG:s slutseminarium den 28 oktober 2026 – ny kunskap om gipsbehandlingens potential för att skydda Östersjön15.10.2026 13:04:16 EEST | Pressinbjudan
Bästa journalist, Kan gips som sprids på åkermark bidra till att rädda Östersjön? Välkommen att ta del av de senaste resultaten från det internationella GYPREG-projektet onsdagen den 28 oktober 2026 i Helsingfors eller online. Anmäl dig till seminariet.
Kutsu medialle: GYPREG-loppuseminaari 28.10.2026 - uutta tietoa kipsikäsittelyn mahdollisuuksista Itämeren suojelussa15.10.2026 13:02:58 EEST | Kutsu
Arvoisa toimittaja, Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren? Tule kuulemaan uusimmat tulokset kansainvälisestä GYPREG-hankkeesta keskiviikkona 28.10.2026 Helsingissä tai verkossa. Ilmoittaudu mukaan.
Nostot medialle 12.–16.10.2026 | Kasviproteiineista kipsiin – ratkaisuja kestävämpään ruokajärjestelmään8.10.2026 13:52:26 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Suomen ympäristökeskus julkaisi ehdotuksensa seuraavaan hallitusohjelmaan5.10.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Suomen ympäristökeskus (Syke) on julkaissut tutkimukseen perustuvat ratkaisunsa seuraavaan hallitusohjelmaan. Syken ratkaisuissa ympäristö- ja luontokysymykset kytkeytyvät Suomen talouteen, turvallisuuteen ja yhteiskunnan kestävyyteen.
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