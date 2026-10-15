Nostot medialle 19.–23.10.2026 | Kansalaispaneelien oppeja, kasviproteiinien kasvuloikkaa ja Itämeren suojelua

Ma 19.10. | Tapahtuma

Puntaroivat kansalaispaneelit demokratian vahvistajina – valtionhallinnon opit jakoon -webinaari

Puntaroiva kansalaispaneeli on demokratiainnovaatio, jossa satunnaisotannalla valittu joukko tavallisia kansalaisia kokoontuu perehtymään ja keskustelemaan yhteiskunnallisesti tärkeästä kysymyksestä ja tekemään tätä koskevia suosituksia päätöksenteon tueksi. Puntaroivilla kansalaispaneeleilla tuetaan julkista päätöksentekoa ja sen valmistelua.

Tervetuloa keskustelemaan ja kuulemaan oppeja valtionhallinnossa järjestetyistä kansalaispaneeleista maanantaina 19.10.2026 klo 13.00–15.45 Teamsissa.

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 15.10. (syke.fi)

Ti 20.10. | Tapahtuma klo 14.30 Teamsissä + uutinen

Kasviproteiineissa on valtava kasvupotentiaali – miten Suomi tarttuu siihen?

Kasviproteiinit tarjoavat Suomelle mahdollisuuksia vahvistaa taloutta ja huoltovarmuutta sekä edistää terveyttä ja ympäristön hyvinvointia. Miksi näin suuri mahdollisuus on yhä osin käyttämättä?

ACE-hankkeen politiikkapaneelissa 20.10. julkistetaan suositukset kotimaisen kasviproteiinialan kasvun vauhdittamiseksi ja keskustellaan siitä, millaisia poliittisia päätöksiä seuraavalla vaalikaudella tarvitaan. Keskustelemassa ovat kansanedustajat Pinja Perholehto (SDP), Christoffer Ingo (RKP) ja Teemu Kinnari (Kokoomus) sekä Janna Oksanen (MeEat).

Lue lisää ja osallistu (hiilineutraalisuomi.fi)

Lisätiedot: viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi

Ti 20.10. | Uutinen

Tiistaina vietetään kansainvälistä maisemapäivää

Kansainvälinen maisemapäivä kiinnittää huomion elinympäristömme merkitykseen luonnon ja ihmisen hyvinvoinnille. Maisema ja sen kullekin alueelle omaleimaiset piirteet ovat osa kulttuurista perintöämme ja identiteettiä. Maisemapäivää vietetään 40:ssä Euroopan neuvostoon kuuluvassa valtiossa, joissa on voimassa Euroopan Neuvoston maisemayleissopimus. Vuosittain järjestettävän maisemapäivän valokuvakilpailun teemana vuonna 2026 oli Hyvinvointi rakentuu elävässä ympäristössä.

Lue lisää maisemapäivän ohjelmasta (ymparisto.fi)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoistutkija Jonne Hytönen, puh. 029 525 1230 ja viestintäasiantuntija Eija Järvinen, puh. 029 525 1242, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Ke 21.10./pvm. avoin | Raportti

Ympäristövahingot Suomessa vuosina 2020–2025

Raporttiin on koottu tietoa ympäristövahinkojen lukumäärästä, vahinkojen seurannasta ja merkityksestä Suomessa vuosina 2020–2025. Tarkastelu kohdistui öljy- ja kemikaalivahinkoihin sekä ympäristövastuudirektiivin tarkoittamiin merkittäviin ympäristövahinkoihin.

Ympäristöministeriön tilaama selvitys jatkaa Suomen ympäristökeskuksen pitkäaikaista ympäristövahinkojen seurantaa. Vastaavia selvityksiä on tehty jo vuodesta 1989 lähtien noin 5–7 vuoden välein.

Lisätiedot: viestintäasiantuntija Katja Lepistö, puh. 029 525 2082, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi

To 22.10. | Tiedote

Voiko pelloille levitettävä kipsi auttaa pelastamaan Itämeren?

Suomen ympäristökeskuksen vetämässä kolmivuotisessa Interreg Itämeren alueen ohjelman GYPREG-projektissa on selvitetty kipsikäsittelyn soveltuvuutta maatalouden fosforikuormituksen vähentämiseen useissa Itämeren maissa: Suomen Ahvenanmaalla, Ruotsissa, Latviassa, Liettuassa ja Puolassa. Projekti perustuu Suomessa saatuihin kokemuksiin kipsikäsittelystä, jonka on todettu vähentävän pelloilta vesistöihin kulkeutuvaa fosforikuormitusta. Mutta voiko menetelmästä tulla laajamittainen ratkaisu koko Itämeren valuma-alueella? Mitkä ovat kipsikäsittelyn mahdollisuudet vähentää maatalouden ravinnekuormitusta eri maissa ja olosuhteissa?

GYPREG-projektin loppuseminaari järjestetään Helsingissä ja verkossa 28.10.2026. Seminaarissa esitellään projektin tulokset ja keskustellaan kipsikäsittelyn tulevaisuuden mahdollisuuksista Itämeren suojelussa. Verkkotilaisuuteen voi ilmoittautua 27.10. saakka.

Lue lisää loppuseminaarista ja ilmoittaudu (interreg.baltic.eu)

Lue lisää GYPREG-projektista Syken sivuilta ja Interreg-ohjelman sivuilta

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: johtava tutkija Petri Ekholm, puh. 029 525 1102 ja viestintäasiantuntija Eija Rantajärvi, viestintäasiantuntija, puh. 029 525 1542, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Pe 23.10. | Tiedote

Uusi InfraKierto-projekti kehittää infrarakentamisen materiaalivirtojen seurantaa

Suomessa käytetään valtavia määriä maa- ja kiviaineksia infrarakentamiseen, mutta materiaalien käytöstä tai kiertotaloudesta ei ole tällä hetkellä kattavaa ja ajantasaista kokonaiskuvaa. Tehokkaampi materiaalien käyttö ja sivuvirtojen hyödyntäminen vähentävät luonnonvarojen tarvetta sekä ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.

Suomen ympäristökeskuksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun uusi InfraKierto-projekti kehittää menetelmiä, joiden avulla infrarakentamisen materiaali- ja jätevirtoja voitaisiin seurata nykyistä järjestelmällisemmin.

Lisätietoja: tutkija Saana Springare, puh. 029 525 1259, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@syke.fi

Lue lisää projektisivulta: Infran materiaalivirrat ja kiertotalous (InfraKierto)

Ma 26.10. | Politiikkasuositukset ja päättäjäpaneeli

Miten politiikka voi vauhdittaa työkonealan vientiä, kilpailukykyä ja päästövähennyksiä?

Suomessa on vahvaa osaamista työkoneiden valmistuksessa sekä sähkövoimansiirrossa, automaatiossa ja digitalisaatiossa. Vähäpäästöisille ratkaisuille on kasvavaa kansainvälistä kysyntää – mutta miten kotimarkkinat ja politiikkatoimet voisivat vauhdittaa uusien teknologioiden käyttöönottoa ja samalla vahvistaa vientiä?

Tervetuloa 26.10. Helsinkiin tai livestriimin äärelle kuulemaan Ilmastoratkaisujen vauhdittaja (ACE) -projektissa valmistelluista uusista politiikkasuosituksista ja keskustelemaan niiden mahdollisuuksista. Tilaisuuden paneelikeskusteluissa poliitikot, virkahenkilöt ja asiantuntijat kommentoivat suosituksia ja keskustelevat politiikkatoimista työkonealan viennin, kilpailukyvyn, talouden ja päästövähennysten vauhdittamisen näkökulmista.

Lue lisää ja ilmoittaudu viimeistään 19.10. (hiilineutraalisuomi.fi)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erityisasiantuntija Karoliina Auvinen (tavoitettavissa 21.10. alkaen), puh. 029 525 1235 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

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