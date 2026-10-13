OmaSuu-toimintamallissa hammashoitoa tehdään kerralla enemmän

Oma Häme ottaa Hämeenlinnan Jukolan hammashoitolassa käyttöön OmaSuu-toimintamallin maaliskuun alussa 2027. Tavoitteena on tehdä asiakkaan tarvitsemaa kiireetöntä perushammashoitoa mahdollisimman valmiiksi yhdellä käynnillä ja vähentää erillisten hoitokäyntien tarvetta.

OmaSuu-toimintamallissa asiakkaan hoito etenee yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Hammaslääkäri tekee suun tutkimuksen ja tarvittavia toimenpiteitä, kuten paikkauksia. Tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan asiakas pääsee saman käynnin aikana myös suuhygienistille esimerkiksi hammaskiven poistoon ja saa ohjausta suun omahoitoon.

Toimintamallin tavoitteena on nopeuttaa hoitoon pääsyä, lyhentää hoitojaksoja ja käyttää vastaanottoaikoja aiempaa joustavammin. Kun samalla käynnillä voidaan tehdä enemmän, asiakas säästää aikaa ja matkakuluja. Myös erillisten hoitokäyntien tarve vähenee.

Tavoitteena on, että vähintään puolet OmaSuuhun tulevista asiakkaista saadaan hoidettua valmiiksi jo ensimmäisellä käynnillä.

– OmaSuussa asiakkaan tarvitsemaa kiireetöntä perushammashoitoa voidaan tehdä mahdollisimman valmiiksi jo ensimmäisellä käynnillä. Asiakas voi saada samalla kertaa sekä hammaslääkärin että suuhygienistin hoitoa oman hoitosuunnitelmansa mukaisesti. Näin hoito etenee sujuvasti ja erillisten käyntien tarve vähenee, kertoo erikoishammaslääkäri Joanna Lius.

Aiemmasta kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia

OmaSuu-toimintamallia kokeiltiin Jukolan hammashoitolassa 1.3.–31.12.2024. Kuukausitulosten perusteella 38–57 prosenttia asiakkaista saatiin hoidettua valmiiksi yhdellä käynnillä.

Aiemmassa kokeilussa OmaSuussa hoidettiin myös päivystyspotilaita. Päivystyshoitoon voi sisältyä esimerkiksi juurihoitoa, jota ei aina voida tehdä valmiiksi yhdellä käynnillä. Maaliskuussa 2027 käynnistyvä OmaSuu keskittyy kiireettömään perushammashoitoon, minkä vuoksi yhdellä käynnillä valmiiksi hoidettujen asiakkaiden osuuden arvioidaan voivan nousta aiempaa korkeammaksi.

Kokeilun aikana toteutettuun henkilöstökyselyyn vastasi puolet OmaSuussa työskennelleistä ammattilaisista. Vastaajat kokivat työnsä arvokkaaksi ja arvioivat, että työtehtävistä suoriutumiseen oli riittävästi aikaa. Vastauksissa korostuivat myös työssä viihtyminen ja myönteinen kokemus töihin tulemisesta.

Maaliskuussa alkava toiminta toteutetaan perinteisen vastaanottotoiminnan rinnalla. Toiminta käynnistyy tämänhetkisen suunnitelman mukaan pienemmällä huonemäärällä, ja sitä on tarkoitus laajentaa myöhemmin enimmillään viiteentoista hoitohuoneeseen. OmaSuussa työskentelee hammaslääkäri–hammashoitaja -työpareja sekä suuhygienistejä.

OmaSuussa asiakkaiden hoidon tarpeet, käytettävissä olevat ammattilaiset ja vapaat hoitohuoneet sovitetaan joustavasti yhteen. Näin vastaanottoaikoja voidaan käyttää tehokkaasti ja asiakkaan tarvitsemaa hoitoa tehdä mahdollisimman paljon saman käynnin aikana.

Toimintamallilla tavoitellaan myös henkilöstön työhyvinvoinnin parantamista ja suun terveydenhuollon resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Kun saman asiakkaan tarvitsemia toimenpiteitä yhdistetään yhdelle käynnille, myös välinehuollon ja kertakäyttöisten tarvikkeiden tarve voi vähentyä.

Kenelle OmaSuu sopii?

OmaSuu on tarkoitettu Oma Hämeen aikuisille asiakkaille, jotka tarvitsevat kiireetöntä perushammashoitoa. Palvelu toimii Hämeenlinnassa Jukolan hammashoitolassa, joten sen arvioidaan palvelevan pääasiassa hämeenlinnalaisia.

Myös muiden Kanta-Hämeen kuntien asukkaat voivat tiedustella mahdollisuutta asioida OmaSuussa. Palvelu ei ole tarkoitettu esimerkiksi päivystyshoitoon, oikomishoitoon tai muuhun erikoishammashoitoon.

OmaSuu voi sopia asiakkaalle, joka

pystyy vastaanottamaan tekstiviestejä

voi saapua hammashoitolaan joustavasti

voi varata asiointiin noin kaksi tuntia

ei tarvitse hoitoa varten esimerkiksi antibioottisuojaa tai rauhoittavaa esilääkitystä

pystyy siirtymään hoitotilojen välillä itsenäisesti ilman liikkumisen apuvälineitä.

Suun terveydenhuollon ensilinjassa arvioidaan ajanvarauksen yhteydessä, soveltuuko OmaSuu asiakkaan hoidon tarpeeseen.

Jos OmaSuu ei sovellu asiakkaalle, hän saa tarvitsemansa hammashoidon perinteisellä vastaanotolla. Myös liikkumisen apuvälineitä tarvitseville asiakkaille voidaan tarjota perinteisellä vastaanotolla mahdollisuus saada kerralla enemmän hoitoa.

Tarkempi vastaanottoaika ilmoitetaan tekstiviestillä

Asiakas saa etukäteen tekstiviestillä tunnin aikaikkunan, jonka sisällä hoito alkaa. Tarkempi vastaanottoaika ilmoitetaan tekstiviestillä 30 minuuttia ennen hoidon alkamista.

Varsinainen hoito kestää arviolta tunnista puoleentoista tuntiin. Asiakkaan kannattaa varata koko asiointiin noin kaksi tuntia.

Näin pääset OmaSuuhun

Jos olet kiinnostunut OmaSuusta, ota yhteyttä Oma Hämeen suun terveydenhuollon kiireettömään Ensilinjaan. Ammattilainen arvioi kanssasi, sopiiko toimintamalli hoidon tarpeeseesi.

Suun terveydenhuollon kiireetön Ensilinja:

arkisin klo 8–15 p. 03 629 6301

Terveys-chat arkisin klo 8–14

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