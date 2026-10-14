Pohde hakee valtion tukea järjestöjen tekemään hyvinvointityöhön
14.10.2026 14:16:52 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunta kokoontui 14.10.2026. Lautakunta hyväksyi esityksen valtionavustuksen hakemisesta sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan sekä järjestöjen tekemän terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön kehittämiseksi. Valtionavustushankkeessa on mukana useita Pohjois-Pohjanmaalla toimivia sote-järjestöjä. Haettavan valtionavustuksen määrä on 2 530 097 euroa.
Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuositasolla 25 miljoonan euron määräaikaisen valtionavustuksen vuosina 2027–2030 sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointityön tukemiseen. Pohde hakee valtionavustusta aiemmin syksyllä päätettyjen painopisteiden mukaisesti.
Syyskuussa järjestöille avattiin kysely, jolla ne saivat esittää painopisteiden mukaisia hankeideoita. Hankeideat arvioitiin, ja arvioinnin perusteella valtionavustusta päätetään hakea seuraavasti:
-
Painopiste 1: Ikäihmisten yksinäisyyden vähentämisen ja osallisuuden vahvistaminen, viisi osahanketta, yhteensä 575 203 euroa.
-
Painopiste 2: Nuorten mielenterveyden edistämisen, varhaisen tuen ja yhteisöihin kiinnittymisen tukeminen, neljä osahanketta, yhteensä 573 850 euroa.
-
Painopiste 3: Lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki, kolme osahanketta, yhteensä 569 519 euroa.
-
Painopiste 4: Työikäisten arjenhallinnan, taloudellisen hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn tuki, viisi osahanketta, yhteensä 705 375 euroa.
Lisäksi Pohde hakee omien hankehallinnon ja -koordinaation kulujensa kattamiseen valtionavustusta 106 150 euroa. Hankekokonaisuuden talousarvio vuodelle 2027 on yhteensä 2 530 097 euroa.
Pohde työstää hankehakemuksen yhdessä valittujen osatoteuttajajärjestöjen kanssa siten, että hakemus voidaan jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 26. lokakuuta. Ministeriö päättää hankkeista alkuvuodesta 2027.
Mukaan valittujen järjestöjen hankeideat ja valintojen perustelut ovat nähtävillä Pohteen verkkosivuilla kokouksen esityslistan yhteydessä. Siirry esityslistalle.
Aiheesta aiemmin julkaistua: Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokoustiedote 26.8.2026.
Muut kokousasiat
Lautakunta käsitteli infoasioissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ruoka-aputoiminnan valtionavustuksia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistellaan hakemusta THL:n ruoka-aputoiminnan valtionavustushakuun vuosille 2027–2028. Mukaan etsitään ruoka-aputoimintaa toteuttavia yhdistyksiä, järjestöjä ja seurakuntia.
Lisäksi lautakunta käsitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman valmistelua. Lautakunta sai katsauksen suunnitelmasta jätettyihin palautteisiin ja lausuntoihin sekä niiden pohjalta tehtyihin muutoksiin. Viimeistelty suunnitelma tuodaan lautakunnan päätöksentekoon 26.10.2026.
Lautakunta sai myös katsauksen Kaikukortin käytön tilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla. Kaikukortilla tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja esimerkiksi erilaisiin kulttuuripalveluihin ja kansalaisopistoihin.
Lautakunta merkitsi infoasiat tiedoksi.
Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla
Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 26.10.2026.
Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maire MäkiHyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaPuh:044 4368200maire.maki@pohde.fi
Marjo Riitta TervonenYhteistyöjohtajaPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:050 348 5227marjoriitta.tervonen@pohde.fi
Helena LiimatainenJärjestötyön koordinaattoriPohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Yhteistyö, osallisuus ja hyvinvointi -palvelualue
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Pohde sai vuoden lisäajan alijäämän kattamiseen14.10.2026 08:30:33 EEST | Tiedote
Lisäaika on hyvinvointialueelle välttämätön palvelujen turvaamiseksi. Vuoden 2025 tilinpäätöksen perusteella Pohteen katettava alijäämä oli 68,6 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan alijäämää on vuoden 2026 lopussa jäljellä noin 11 miljoonaa euroa.
Pohde käynnistää Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen13.10.2026 15:44:52 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 13.10.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla. Aluehallitus päätti käynnistää Esko Systems Oy:n osakkeiden myynnin ja asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen. Lisäksi päätettiin psykiatrian väistötilojen hankinnasta. Moduulirakennukseen sijoittuu nykyisistä tiloista sisäilmaongelmien vuoksi pois siirrettäviä toimintoja.
OYSin avohoitotalon sähkönjakelu on palautunut13.10.2026 11:40:37 EEST | Tiedote
OYSin avohoitotalossa (G-talo) tapahtui tiistaina 13. lokakuuta asennustöistä johtuva ennalta-arvaamaton sähkökatko, johon liittyi lievää savunmuodostusta. Pelastuslaitos tuuletti osaa avohoitotalon tiloista. Tilanteen vuoksi osa suunnitelluista hoitotoimenpiteistä jouduttiin siirtämään toiseen ajankohtaan.
Pohde etsii nyt ammatinharjoittajalääkäreitä – tarjouspyyntö on avoinna 2.11. saakka12.10.2026 14:15:58 EEST | Tiedote
Ammatinharjoittajalääkäri vastaa perusterveydenhuollon lääkäripalveluista yrittäjänä joko omistamansa yhtiön tai toiminimen kautta. Lääkäreitä etsitään nyt Pohjois-Pohjanmaan eteläiselle alueelle.
Kestintuvan toiminta siirtyy Pohteelle 10. lokakuuta9.10.2026 15:33:01 EEST | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa vastuun Esperi Koti Kestintuvan toiminnasta Nivalassa 10.10.2026. Toiminnan siirron lähtökohtana on turvata asukkaiden arjen ja palvelujen jatkuminen ilman katkoksia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme