Pohde hakee valtion tukea järjestöjen tekemään hyvinvointityöhön

Sosiaali- ja terveysministeriö jakaa hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille vuositasolla 25 miljoonan euron määräaikaisen valtionavustuksen vuosina 2027–2030 sosiaali- ja terveysjärjestöjen hyvinvointityön tukemiseen. Pohde hakee valtionavustusta aiemmin syksyllä päätettyjen painopisteiden mukaisesti.

Syyskuussa järjestöille avattiin kysely, jolla ne saivat esittää painopisteiden mukaisia hankeideoita. Hankeideat arvioitiin, ja arvioinnin perusteella valtionavustusta päätetään hakea seuraavasti:

Painopiste 1: Ikäihmisten yksinäisyyden vähentämisen ja osallisuuden vahvistaminen, viisi osahanketta, yhteensä 575 203 euroa.

Painopiste 2: Nuorten mielenterveyden edistämisen, varhaisen tuen ja yhteisöihin kiinnittymisen tukeminen, neljä osahanketta, yhteensä 573 850 euroa.

Painopiste 3: Lapsiperheiden ja vanhemmuuden tuki, kolme osahanketta, yhteensä 569 519 euroa.

Painopiste 4: Työikäisten arjenhallinnan, taloudellisen hyvinvoinnin sekä työ- ja toimintakyvyn tuki, viisi osahanketta, yhteensä 705 375 euroa.

Lisäksi Pohde hakee omien hankehallinnon ja -koordinaation kulujensa kattamiseen valtionavustusta 106 150 euroa. Hankekokonaisuuden talousarvio vuodelle 2027 on yhteensä 2 530 097 euroa.

Pohde työstää hankehakemuksen yhdessä valittujen osatoteuttajajärjestöjen kanssa siten, että hakemus voidaan jättää sosiaali- ja terveysministeriöön viimeistään 26. lokakuuta. Ministeriö päättää hankkeista alkuvuodesta 2027.

Mukaan valittujen järjestöjen hankeideat ja valintojen perustelut ovat nähtävillä Pohteen verkkosivuilla kokouksen esityslistan yhteydessä. Siirry esityslistalle.

Aiheesta aiemmin julkaistua: Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokoustiedote 26.8.2026.

Muut kokousasiat

Lautakunta käsitteli infoasioissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ruoka-aputoiminnan valtionavustuksia. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella valmistellaan hakemusta THL:n ruoka-aputoiminnan valtionavustushakuun vuosille 2027–2028. Mukaan etsitään ruoka-aputoimintaa toteuttavia yhdistyksiä, järjestöjä ja seurakuntia.

Lisäksi lautakunta käsitteli Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisuunnitelman valmistelua. Lautakunta sai katsauksen suunnitelmasta jätettyihin palautteisiin ja lausuntoihin sekä niiden pohjalta tehtyihin muutoksiin. Viimeistelty suunnitelma tuodaan lautakunnan päätöksentekoon 26.10.2026.

Lautakunta sai myös katsauksen Kaikukortin käytön tilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla. Kaikukortilla tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja esimerkiksi erilaisiin kulttuuripalveluihin ja kansalaisopistoihin.

Lautakunta merkitsi infoasiat tiedoksi.

Kokousajat ja pöytäkirjat Pohteen sivuilla

Hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisen lautakunnan kokous järjestetään seuraavan kerran 26.10.2026.

Kokousajat, esityslistat ja tarkastetut pöytäkirjat löytyvät Pohteen verkkosivuilta: https://pohde.fi/tietoa-meista/paatoksenteko/lautakunnat/hyvinvoinnin-ja-osallisuuden-edistamisen-lautakunta/