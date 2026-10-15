Kutsu medialle: Vetyrekka OSAOn Kempeleen toimipisteessä 28.10.

Tervetuloa tutustumaan Suomen ensimmäiseen tieliikenteeseen hankittuun vetyrekkaan!

Järjestämme kutsuvierastilaisuuden keskiviikkona 28.10.2026 klo 14–16 OSAOn Kempeleen toimipisteessä, osoitteessa Niittyrannantie 5, Kempele.

Tilaisuudessa esitellään Holthausen Clean Technologiesin toimittama vetyrekka, joka otetaan käyttöön OSAOn kuljettaja- ja huoltokoulutuksessa sekä Oulun yliopiston testaus- ja tutkimustoiminnassa. Paikalla on asiantuntijoita kertomassa rekan hankinnasta, teknologiasta ja käytöstä. Kutsuvierailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tutustua vetyrekkaan paikan päällä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.10. mennessä https://link.webropol.com/ep/vetyrekka

Ohjelma

Vetyrekka saapuu

Tervetuloa – Tulevaisuuden osaamista rakentamassa | Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, OSAO

Tavoitteesta toteutukseen – Vetyrekka on nyt täällä | Projektipäällikkö Marjaana Komi, OSAO

Vetyrekka tutkimuksessa ja talvitestauksessa | Dosentti Timo Pohjosenperä, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Vetyrekan tekniikka, turvallisuus ja käyttö opetuksessa | Koulutuspäällikkö Hannu Tervo, OSAO

Mahdollisuus esittää kysymyksiä

Vetyrekkaan tutustuminen

Tilaisuudessa on kahvi- ja teetarjoilu sekä makeaa ja suolaista purtavaa.

Vetyrekan hankinta ja siihen liittyvät oppimisympäristöt ovat osa VISIOK- ja VISIOP-hankekokonaisuutta, jossa OSAO, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu kehittävät vihreän siirtymän oppimis- ja tutkimusympäristöjä. Euroopan unionin osarahoittamalle hankekokonaisuudelle rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeita rahoittaa myös Oulun kaupunki.