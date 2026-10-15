Koulutuskuntayhtymä OSAO

Kutsu medialle: Vetyrekka OSAOn Kempeleen toimipisteessä 28.10.

15.10.2026 09:53:14 EEST | Koulutuskuntayhtymä OSAO | Kutsu

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Valkoinen vetykäyttöinen rekka OSAO-rakennuksen edessä.
Vetyrekka on saapunut OSAOlle. Hannu Tervo OSAO

Tervetuloa tutustumaan Suomen ensimmäiseen tieliikenteeseen hankittuun vetyrekkaan!

Järjestämme kutsuvierastilaisuuden keskiviikkona 28.10.2026 klo 14–16 OSAOn Kempeleen toimipisteessä, osoitteessa Niittyrannantie 5, Kempele.

Tilaisuudessa esitellään Holthausen Clean Technologiesin toimittama vetyrekka, joka otetaan käyttöön OSAOn kuljettaja- ja huoltokoulutuksessa sekä Oulun yliopiston testaus- ja tutkimustoiminnassa. Paikalla on asiantuntijoita kertomassa rekan hankinnasta, teknologiasta ja käytöstä. Kutsuvierailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja tutustua vetyrekkaan paikan päällä.

Ilmoittaudu tilaisuuteen 25.10. mennessä https://link.webropol.com/ep/vetyrekka  

Ohjelma

  • Vetyrekka saapuu
  • Tervetuloa – Tulevaisuuden osaamista rakentamassa | Kuntayhtymäjohtaja-rehtori Jarmo Paloniemi, OSAO
  • Tavoitteesta toteutukseen – Vetyrekka on nyt täällä | Projektipäällikkö Marjaana Komi, OSAO
  • Vetyrekka tutkimuksessa ja talvitestauksessa | Dosentti Timo Pohjosenperä, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu
  • Vetyrekan tekniikka, turvallisuus ja käyttö opetuksessa | Koulutuspäällikkö Hannu Tervo, OSAO
  • Mahdollisuus esittää kysymyksiä
  • Vetyrekkaan tutustuminen

Tilaisuudessa on kahvi- ja teetarjoilu sekä makeaa ja suolaista purtavaa.

Vetyrekan hankinta ja siihen liittyvät oppimisympäristöt ovat osa VISIOK- ja VISIOP-hankekokonaisuutta, jossa OSAO, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu kehittävät vihreän siirtymän oppimis- ja tutkimusympäristöjä. Euroopan unionin osarahoittamalle hankekokonaisuudelle rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeita rahoittaa myös Oulun kaupunki.

Avainsanat

vetyrekkaosaovetyteknologiavihreäsiirtymäkempelelogistiikka

Yhteyshenkilöt

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Koulutuskuntayhtymä OSAO

Koulutuskuntayhtymä OSAO mahdollistaa ammatillisen kasvun, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen. Konserniin kuuluvat OSAO ja OSAO Edu Oy. OSAOn päätoimialueina ovat Oulun seutu ja Koillismaa.

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