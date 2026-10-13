Akkreditointi Pikkuhuuhkajien EM-jatkokarsintaotteluun Irlantia vastaan (13.11.)

Kaksiosaisen otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan U21-EM-lopputurnaukseen.

Suomi aloittaa otteluparin kotona. Avausottelu pelataan Tampereella Tammelan Stadionilla perjantaina 13. marraskuuta kello 18.15.

Media-akkreditointi Irlanti-kotiotteluun on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään sunnuntaina 8. marraskuuta.

Akkreditointi U21-EM-jatkokarsintaotteluun Suomi - Irlanti (13.11.) >>

Vierasottelun pelipaikka ja ajankohta eivät ole vielä vahvistuneet. Vierasottelun akkreditoinnista kiinnostuneiden median edustajien pyydetään ottavan yhteyttä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot alla).

Lisätiedot:

SUOMEN PALLOLIITTO

Roope Kuisma, tiedottaja

040 729 8473

roope.kuisma@palloliitto.fi