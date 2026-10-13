Akkreditointi Pikkuhuuhkajien EM-jatkokarsintaotteluun Irlantia vastaan (13.11.)
14.10.2026 15:21:22 EEST | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen alle 21-vuotiaiden maajoukkue kohtaa Irlannin marraskuun EM-jatkokarsinnoissa. Kotiottelu pelataan Tampereella 13. marraskuuta.
Kaksiosaisen otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan U21-EM-lopputurnaukseen.
Suomi aloittaa otteluparin kotona. Avausottelu pelataan Tampereella Tammelan Stadionilla perjantaina 13. marraskuuta kello 18.15.
Media-akkreditointi Irlanti-kotiotteluun on nyt avoinna. Median edustajat voivat hakea akkreditointia otteluun viimeistään sunnuntaina 8. marraskuuta.
Akkreditointi U21-EM-jatkokarsintaotteluun Suomi - Irlanti (13.11.) >>
Vierasottelun pelipaikka ja ajankohta eivät ole vielä vahvistuneet. Vierasottelun akkreditoinnista kiinnostuneiden median edustajien pyydetään ottavan yhteyttä Palloliiton tiedottaja Roope Kuismaan (yhteystiedot alla).
Lisätiedot:
SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi
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