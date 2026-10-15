Rikolliset lähettävät huijaustekstiviestejä S-Pankin nimissä

S-Pankki on saanut ilmoituksia S-Pankin nimissä lähetetyistä huijaustekstiviesteistä. Viesteissä vastaanottajaa pyritään ohjaamaan linkin kautta rikollisten ylläpitämälle verkkosivulle. Huijauksen tavoitteena on saada vastaanottaja luovuttamaan pankkitunnuksia, maksukortin tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja.

Huijausviestien sisältö ja ulkoasu voivat vaihdella. Aiemmissa S-Pankin nimissä levitetyissä kalasteluviesteissä on vedottu esimerkiksi asiakkaan tietojen päivittämiseen, tietoturvapäivitykseen, tilin vahvistamiseen tai maksun palautukseen. Viestien tavoitteena on saada vastaanottaja siirtymään viestissä olevan linkin kautta huijaussivustolle.

”Rikolliset pyrkivät tekemään huijausviesteistä mahdollisimman uskottavia. Viestissä voidaan vedota esimerkiksi tietoturvapäivitykseen, maksun palautukseen tai tilin vahvistamiseen. Huijausviesteillä pyritään saamaan vastaanottaja toimimaan nopeasti ja harkitsematta sekä syöttämään pankkitietonsa rikollisten ylläpitämälle huijaussivustolle”, sanoo S-Pankin talousrikollisuuden torjunnan kehityspäällikkö Sira Nieminen.

Näin tunnistat S-Pankin aidon tekstiviestin

Jos S-Pankin nimissä lähetetty viesti tulee suomalaisesta tai ulkomaisesta matkapuhelinnumerosta, kyseessä on huijausviesti. S-Pankin aidot tekstiviestit lähetetään lähettäjänimellä SPankki, SBanken ja SBank tai lyhytnumeroista 18266 ja 17144.

Lyhytnumeroita käytetään S-Pankin tekstiviesteissä, joihin asiakas voi vastata. Numerosta 18266 lähetetään esimerkiksi asioinnin jälkeisiä asiakaspalautekyselyitä. Numerosta 17144 voidaan lähettää esimerkiksi verkkopankin viestin saapumisesta kertovia heräteviestejä sekä muihin asiakkuuden hoitoon liittyviä tekstiviestejä.

Traficomin määräykset ovat vaikeuttaneet tunnettujen organisaatioiden lähettäjänimien väärentämistä. Jos lähettäjää tai oikeutta käyttää kyseistä lähettäjänimeä ei voida varmistaa, viesti voidaan merkitä tunnuksella Tuntematon tai Roskaposti. Suojauksista huolimatta huijausviestejä voidaan edelleen lähettää esimerkiksi tavallisista puhelinnumeroista.

S-Pankki ei lähetä tekstiviestissä linkkiä verkkopankin kirjautumissivulle tai muille sivuille, joissa kysytään heti pankkitunnuksia tai korttitietoja. Pankkipalveluihin kirjaudutaan aina itse S-mobiilissa tai verkkopankissa.

S-Pankin nimissä saadun huijaustekstiviestin voi poistaa avaamatta siinä olevaa linkkiä. Viestistä voi myös lähettää kuvakaappauksen S-Pankille osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi.

S-Pankin nimissä liikkuu myös muita huijauksia, kuten sähköpostitse levitettäviä kalasteluviestejä.

S‑Pankki on mukana pankkien, teleoperaattoreiden ja viranomaisten yhteistyössä, jossa huijaussivustoihin ohjautuva verkkoliikenne voidaan katkaista nopeasti ja näin vähentää rikollisten mahdollisuuksia huijata asiakkaita.

Näin asioit turvallisesti pankissa

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Mistä tunnistan huijausviestin?

Jos saat S-Pankin nimissä tekstiviestin suomalaisesta tai ulkomaisesta puhelinnumerosta, kyseessä on huijausviesti.

Emme lähetä sähköpostissa tai tekstiviestillä linkkejä verkkopankin kirjautumissivulle tai muille sivuille, joissa sinua pyydetään antamaan pankkitunnuksesi tai korttitietosi.

Jos saat tällaisen viestin, älä klikkaa siinä olevia linkkejä tai avaa epäilyttäviä liitteitä, vaan poista viesti.

Emme koskaan pyydä sinua luovuttamaan pankkitunnuksiasi, korttitietojasi tai muita pankkiasioinnissa käytettäviä tunnistautumistietoja sähköpostilla, tekstiviestillä tai sosiaalisen median kanavissa.





S-Pankin aidot tekstiviestit lähetetään lähettäjänimellä SPankki, SBanken ja SBank tai lyhytnumeroista 18266 ja 17144. Lyhytnumeroita käytetään S-Pankin tekstiviesteissä, joihin asiakas voi vastata. Numerosta 18266 lähetetään esimerkiksi asioinnin jälkeisiä asiakaspalautekyselyitä. Numerosta 17144 voidaan lähettää esimerkiksi verkkopankin viestin saapumisesta kertovia heräteviestejä sekä muihin asiakkuuden hoitoon liittyviä tekstiviestejä.

Pankkiasiointi kannattaa aina hoitaa S-mobiili-sovelluksella tai kirjoittamalla itse nettiselaimen osoiteriville S-Pankin verkkosivujen osoite www.s-pankki.fi.

Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen

Jos olet saanut S-Pankin nimissä tehdyn huijausviestin sähköpostiisi, voit lähettää saamasi viestin edelleen osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Poista tämän jälkeen viesti avaamatta siihen liittyviä liitteitä tai linkkejä. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Jos olet saanut S-Pankin nimissä tehdyn huijauspuhelun, voit ilmoittaa siitä meille sähköpostilla osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Sähköpostista tulisi käydä ilmi huijauspuhelun ajankohta sekä puhelinnumero, josta sait puhelun. Voit sähköpostiviestissä kuvailla omin sanoin, mitä sinun on pyydetty tekemään huijauspuhelun aikana. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Jos olet saanut huijausviestin tekstiviestillä puhelimeesi, voit lähettää kuvakaappauksen saamastasi viestistä edelleen osoitteeseen huijaushavainnot@s-pankki.fi. Poista tämän jälkeen viesti avaamatta siihen liittyviä liitteitä tai linkkejä. Huomioithan, että lähettämääsi sähköpostiin ei vastata.

Olen joutunut huijauksen kohteeksi. Mitä teen?

Jos et ole antanut tietojasi

Jos sinulle on soitettu huijauspuhelu, jossa sinulta on yritetty pyytää esimerkiksi pankkitunnuksiasi tai maksukorttisi tietoja, mutta et ole antanut niitä, sinun ei tarvitse tehdä mitään.

Jos olet saanut huijausviestin ja klikannut siinä olevaa linkkiä, mutta et ole antanut tämän jälkeen pankkitunnuksiasi tai maksukorttisi tietoja sivustolle, voit poistaa viestin. Sinun ei lähtökohtaisesti tarvitse sulkea korttiasi tai pankkitunnuksiasi. Huomaathan kuitenkin, että huijaussivustot saattavat sisältää myös muita riskejä, kuten levittää haitta- tai vakoiluohjelmia. Siitä syystä suosittelemme

tarkistamaan laitteesi mahdollisten haittaohjelmien varalta,

seuraamaan erityisellä huolellisuudella tili- ja maksutapahtumiasi.





Jos havaitset tili- tai maksutapahtumissasi poikkeavaa toimintaa ja epäilet maksukorttisi tai pankkitunnustesi päätyneen ulkopuolisen tietoon, toimi alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Jos olet antanut tietojasi

Jos olet antanut pankkitunnuksiin tai maksukorttiin liittyviä tietojasi, ilmoita siitä välittömästi pankkitunnusten osalta pankkitunnusten sulkupalveluun 09 6964 6820 (pvm/mpm) ja maksukorttien osalta korttien sulkupalveluun 020 333 (pvm/mpm). Molemmat numerot ovat avoinna 24 h/vrk. Nopealla toiminnalla rahan siirto saatetaan pystyä vielä estämään.

Uudet pankkitunnukset saat asiakaspalvelupisteestämme. Tarvitset passin tai henkilökortin uusiessasi tunnuksesi. Uusi kortti toimitetaan sinulle postitse kotiin, kun suljet kortin sulkupalvelussa.

Tee vasta pankille ilmoittamisen jälkeen rikosilmoitus poliisille.

Viisi vinkkiä turvalliseen pankkiasiointiin