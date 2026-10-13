Pelastustoimen palvelutasopäätös aluehallituksessa 19.10.

Palvelutasopäätös on lakisääteinen asiakirja, jonka tavoitteena on varmistaa pelastustoimen palveluiden hoitaminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Se määrittelee tavoiteltavan palvelutason ja keskeiset kehittämistarpeet. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisesta linjataan vuosittain osana hyvinvointialueen talousarvioprosessia.

Pirkanmaan väestönkasvu ja erityisesti Tampereen kaupunkiseudun kehittyminen lisäävät pelastustoimen palvelutarpeita toimintaympäristön muuttuessa. Myös muun muassa muuttunut kansainvälinen turvallisuustilanne ja sään ääri-ilmiöt korostavat varautumisen merkitystä. Onnettomuuksien ehkäisytyössä panostetaan entistä riskiperusteisempaan ja vaikuttavampaan valvontatoimintaan.

Pelastusjohtaja Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo, että palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen nykyisen palvelutason, mutta se katsoo myös tulevaan ja antaa suunnan kehittämiselle huomioiden toimintaympäristön muutokset.

Palveluverkkoa kehitetään kasvavan Pirkanmaan tarpeisiin

Pelastustoiminnan toimintavalmius on Pirkanmaalla pääosin hyvällä tasolla. Kehittämistarpeita on erityisesti ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Palveluverkkoa kehitetään havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja tulevaisuuden palvelutarpeisiin vastaamiseksi eri puolilla Pirkanmaata.

– Paloasemaverkkoa kehittämällä ja toimintamalleja uudistamalla voimme parantaa toimintavalmiutta siellä, missä väestö, rakentaminen ja riskit kasvavat. Samalla meille on tärkeää ylläpitää kattavaa ja toimintakykyistä palveluverkkoa koko Pirkanmaalla, Toivonen sanoo.

Osa pelastustoimen valmiutta ovat sopimuspalokunnat ja sivutoiminen pelastushenkilöstö. Niiden merkitys korostuu etenkin harvaan asutuilla alueilla sekä pienissä kaupungeissa ja kunnissa. Palvelutasokaudella tavoitteena on turvata sopimushenkilöstön toimintaedellytyksiä ja huolehtia henkilöstön koulutuksesta, osaamisesta, varusteista ja kalustosta.

Esityslista verkossa

Aluehallituksen esityslistalla on 19.10. seuraavia asioita:

Muutokset vuoden 2026 talousarvioon

Sisäisen tarkastuksen puolivuosiraportointi

Pirkanmaan mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelma 2026–2028

Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2027-2030

Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman tontin kauppakirja

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa 3666/2026

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa 34921/2025

Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa 35478/2025

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ikäihmisten asumispalvelujen myöntämiskriteerien vaikutuksista muihin hyvinvointialueen järjestämiin palveluihin

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Omaishoidon vapaan palvelusetelin markkinavaikutusten arvioinnista ja pienten palveluntuottajien toimintaedellytysten turvaamisesta

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Hoitajien autonomisen ja yhteisöllisen työvuorosuunnittelun turvaamiseksi

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Nuorten osallisuuden kehittämisellä kohti parempaa huomista

Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ennaltaehkäisevien toimien ja tiedottamisen kehittäminen maahanmuuttajanaisten ja lasten suojelemiseksi väkivallan eri muodoilta

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