Pelastustoimen palvelutasopäätös aluehallituksessa 19.10.
14.10.2026 15:59:26 EEST | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote
Pirkanmaan aluehallitus käsittelee 19. lokakuuta pelastustoimen palvelutasopäätöstä vuosille 2027–2030. Päätös linjaa pelastustoimen palvelut ja niiden kehittämisen tuleviksi vuosiksi. Tavoitteena on varmistaa, että palvelut vastaavat alueen kasvuun ja riskeihin, ja että pelastustoimen toimintakyky turvataan kaikissa turvallisuustilanteissa jatkossakin.
Palvelutasopäätös on lakisääteinen asiakirja, jonka tavoitteena on varmistaa pelastustoimen palveluiden hoitaminen tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Se määrittelee tavoiteltavan palvelutason ja keskeiset kehittämistarpeet. Kehittämissuunnitelman toimenpiteiden toteuttamisesta linjataan vuosittain osana hyvinvointialueen talousarvioprosessia.
Pirkanmaan väestönkasvu ja erityisesti Tampereen kaupunkiseudun kehittyminen lisäävät pelastustoimen palvelutarpeita toimintaympäristön muuttuessa. Myös muun muassa muuttunut kansainvälinen turvallisuustilanne ja sään ääri-ilmiöt korostavat varautumisen merkitystä. Onnettomuuksien ehkäisytyössä panostetaan entistä riskiperusteisempaan ja vaikuttavampaan valvontatoimintaan.
Pelastusjohtaja Teemu-Taavetti Toivonen Pirkanmaan hyvinvointialueelta kertoo, että palvelutasopäätös määrittelee pelastustoimen nykyisen palvelutason, mutta se katsoo myös tulevaan ja antaa suunnan kehittämiselle huomioiden toimintaympäristön muutokset.
Palveluverkkoa kehitetään kasvavan Pirkanmaan tarpeisiin
Pelastustoiminnan toimintavalmius on Pirkanmaalla pääosin hyvällä tasolla. Kehittämistarpeita on erityisesti ensimmäisen pelastusyksikön toimintavalmiudessa Tampereen kaupunkiseudulla. Palveluverkkoa kehitetään havaittujen puutteiden korjaamiseksi ja tulevaisuuden palvelutarpeisiin vastaamiseksi eri puolilla Pirkanmaata.
– Paloasemaverkkoa kehittämällä ja toimintamalleja uudistamalla voimme parantaa toimintavalmiutta siellä, missä väestö, rakentaminen ja riskit kasvavat. Samalla meille on tärkeää ylläpitää kattavaa ja toimintakykyistä palveluverkkoa koko Pirkanmaalla, Toivonen sanoo.
Osa pelastustoimen valmiutta ovat sopimuspalokunnat ja sivutoiminen pelastushenkilöstö. Niiden merkitys korostuu etenkin harvaan asutuilla alueilla sekä pienissä kaupungeissa ja kunnissa. Palvelutasokaudella tavoitteena on turvata sopimushenkilöstön toimintaedellytyksiä ja huolehtia henkilöstön koulutuksesta, osaamisesta, varusteista ja kalustosta.
Esityslista verkossa
Aluehallituksen esityslistalla on 19.10. seuraavia asioita:
- Muutokset vuoden 2026 talousarvioon
- Sisäisen tarkastuksen puolivuosiraportointi
- Pirkanmaan mielenterveyspalvelujen kehittämissuunnitelma 2026–2028
- Pirkanmaan hyvinvointialueen pelastustoimen palvelutasopäätös 2027-2030
- Kaupin yliopistollisen sosiaali- ja terveysaseman tontin kauppakirja
- Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa 3666/2026
- Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa 34921/2025
- Oikaisuvaatimus vahingonkorvausasiassa 35478/2025
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ikäihmisten asumispalvelujen myöntämiskriteerien vaikutuksista muihin hyvinvointialueen järjestämiin palveluihin
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Omaishoidon vapaan palvelusetelin markkinavaikutusten arvioinnista ja pienten palveluntuottajien toimintaedellytysten turvaamisesta
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Hoitajien autonomisen ja yhteisöllisen työvuorosuunnittelun turvaamiseksi
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Nuorten osallisuuden kehittämisellä kohti parempaa huomista
- Vastaus valtuustoaloitteeseen - Ennaltaehkäisevien toimien ja tiedottamisen kehittäminen maahanmuuttajanaisten ja lasten suojelemiseksi väkivallan eri muodoilta
Yhteyshenkilöt
Toivonen Teemu-TaavettiPelastusjohtajaPelastus- ja ensihoitopalvelutPuh:0400 281 288
Kinnunen ElinaViestintäjohtajaPuh:0505292003elina.kinnunen@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Me hoidamme – tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
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