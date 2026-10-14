Vihreiden Mari Holopainen: Ympäristöministeri Multalan väite siitä, ettei Googlelle tule sanktioita oli vastuuton – katse palloon, Multala, Vestman ja kokoomus

– Kun Googlen mitä ilmeisimmin lainvastaiset toimet Muhoksella ovat alkaneet paljastua, ovat kokoomuksen kärkipoliitikot heitelleet mitä erikoisimpia kommentteja. Erittäin harkitsemattomana on pidettävä ministeri Multalan ulostuloa, jossa hän on väittänyt, ettei Googlelle tule toiminnasta mitään sanktioita, koska laki ei sitä mahdollista. Todellisuudessa voimassaolevan lain puitteissa on aivan mahdollista, että seuraamuksia tulee ja poliisikin selvittää nyt, onko rikoksiin syyllistytty. Miksi ministeri käy tällä tavalla jakamaan oikeutta jo etukäteen? Holopainen ihmettelee.

– Ympäristörikosten osalta on kyllä niin, että Googlen seuraamukset voisivat olla erilaisia, jos hallitus ei olisi viivytellyt ympäristörikosdirektiivin toimeenpanossa. Hallitus jätti EU:n ympäristörikosdirektiivin täytäntöönpanon määräajassa tekemättä. Ajoissa toteutettu lainsäädäntö olisi voinut muuttaa myös Googlen datakeskushankkeisiin liittyvien hakkuiden oikeudellista asemaa. Ympäristödirektiivin täytäntöönpanoa koskeva esitys on vasta lakivaliokunnan käsittelyssä, vaikka sen määräaika meni jo toukokuussa, Holopainen moittii.

Holopainen pitää selvänä, että hallitukseen iski vauhtisokeus datakeskusten osalta:

– Pääministeri Orpo on omalla arvovallallaan innokkaasti edistänyt Googlen ja muiden toimijoiden datakeskusinvestointeja ilman riskiarviointia ja riittävää lainsäädäntöä, Holopainen toteaa.

Holopainen ihmettelee myös perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan Heikki Vestmanin kommentteja, joissa tämä syyttää edellistä hallitusta. Vestmanin mukaan rakennuslain pykälät ovat mahdollistaneet Googlen toiminnan.

– Vestmanin kannattaisi nyt katsoa peiliin ja miettiä, mitä tällä hallituskaudella on tehty. Vaikuttaa siltä, että Googlen työmaalla on rikottu useampaa lakia ja pykälää. Tällä hallituskaudella on ympäristörikosdirektiivin toimeenpanon kompuroinnin ohella esimerkiksi leikattu rajulla kädellä ympäristöviranomaisilta, Holopainen muistuttaa.

– Lisäksi tällä hallituskaudella on avattu datakeskuksille ohituskaista lupa-asioissa tuomalla ne niin kutsutun vihreän siirtymän sijoittamisluvan piiriin. Googlen lupasotku osoittaa, että asian suhteen olisi aika painaa jarrua. Datakeskukset tulee vetää pois nopeutettujen prosessien piiristä, Holopainen vaatii.

– On kansanedustaja Vestmanilta (kok.) ilmeinen savuverho yrittää siirtää keskustelu ympäristövalvonnan haasteista, ympäristöluvituksen lainsäädännöstä ja hallituksen epäonnistumisista yhteen Marinin hallituksen säätämään pykälään, joka ei millään muotoa salli kaikkea sitä toimintaa, joka Googlen työmaalta on paljastunut. Kokoomuksella on kaikki mahdollisuudet korjata kattavasti puutteet ympäristölainsäädännössä, Holopainen päättää.