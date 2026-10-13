Espoon kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet
14.10.2026 15:23:06 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Kaupunginhallitus päätti 10.8.2026 käynnistää kaupungin koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut osana talouden tasapainotustyötä. Viimeinen neuvottelukerta oli tänään 14.10.2026 ja neuvottelut ovat nyt päättyneet.
Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet erimielisinä. Neuvottelujen kuluessa on pystytty supistamaan arviota tarvittavien henkilöstövähennysten määrästä. Henkilöstölle viestitään tilanteesta 19.10. ja tiedotamme asiasta myöhemmin laajemmin.
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