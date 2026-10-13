Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoon kaupungin yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

14.10.2026 15:23:06 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

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Kaupunginhallitus päätti 10.8.2026 käynnistää kaupungin koko henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut osana talouden tasapainotustyötä. Viimeinen neuvottelukerta oli tänään 14.10.2026 ja neuvottelut ovat nyt päättyneet.

Värikäs taideteos Espoon keskuksessa.
Espoon kaupunki

Yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet erimielisinä. Neuvottelujen kuluessa on pystytty supistamaan arviota tarvittavien henkilöstövähennysten määrästä. Henkilöstölle viestitään tilanteesta 19.10. ja tiedotamme asiasta myöhemmin laajemmin.

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

Espoo.fi
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