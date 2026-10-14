SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus seisoo tumput suorina työperäisen hyväksikäytön edessä

SDP:n Anna-Kristiina Mikkonen: Rohkeutta on pitää huolta koko Suomesta – maakuntalennot turvattava 14.10.2026 09:19:27 EEST | Tiedote

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiesten esitys maakuntalentojen ostotukien lopettamisesta ja lentoasemaverkoston karsimisesta huolestuttaa kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Anna-Kristiina Mikkosta (sd.). Kattava lentoasemaverkosto on myös turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymys. Savonlinnan lentojen rahoitusmalli kaipaa Mikkosen mukaan perusteluja.