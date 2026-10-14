SDP:n Eveliina Heinäluoma: Hallitus seisoo tumput suorina työperäisen hyväksikäytön edessä
14.10.2026 15:49:29 EEST | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
– Jälleen yksi tapaus, jossa paljastuu työntekijöiden hyväksikäyttöä, tällä kertaa Senaatti-kiinteistöjen työmaalla. On kestämätöntä, ettei hallitus ole vieläkään ryhtynyt toimenpiteisiin, toteaa SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma ja peräänkuuluttaa hallitukselta toimia, joilla väärin toimineet yritykset saadaan paremmin vastuuseen.
Helsingin Sanomat uutisoi tänään 14.10., että Valteri-koulun työmaalla Helsingin Ruskeasuolla on paljastunut työntekijöiden hyväksikäyttöä. Työmaalla on työskennellyt henkilöitä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa.
– Kysymys on siitä, onko hallitus valmis tekemään tarvittavat toimet ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön ehkäisemiseksi, kysyy hallintovaliokunnan jäsen Heinäluoma.
– Hallitus on toimillaan vain lisännyt työperäisen hyväksikäytön riskiä. Paikallisen sopimisen uudistus, harmaan talouden torjunnan heikentäminen sekä ay-liikkeen toimintaedellytysten vaikeuttaminen ovat askeleita väärään suuntaan, hän jatkaa.
– Tälläkin kertaa työmaiden epäkohdat tulivat tietoon ammattiliiton oman selvitystyön ansiosta. Hallitus sen sijaan seisoo tumput suorana ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön edessä. On selvää, että nykyiset toimet eivät ole riittäviä.
– Tässä on kysymys niin rehellisten yritysten reiluista toimintaedellytyksistä, ulkomaalaisen työvoiman suojaamisesta kuin myös kotimaisen työvoiman oikeuksien toteutumisen varmistamisesta. Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet hyvää yhteistyötä ja etsineet keinoja tilanteen ratkaisemiseksi, Heinäluoma jatkaa.
SDP on esittänyt esimerkiksi alipalkkauksen kriminalisointia, kanneoikeuden myöntämistä ammattiliitoille ja tilaajavastuun ulottamista koko alihankintaketjuun. Lisäksi tarvitaan riittävät resurssit harmaan talouden ja työperäisen hyväksikäytön torjuntaan.
Yhteyshenkilöt
Eveliina HeinäluomaKansanedustajaPuh:040 592 1807eveliina.heinaluoma@eduskunta.fi
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