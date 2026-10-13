Hyvinvointialueilla meneillään työaikakokeilu yötyötä tekeville
15.10.2026 07:30:00 EEST | Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT | Tiedote
Kainuun, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet osallistuvat kokeiluun, jossa osa niiden henkilöstöstä tekee lyhennettyä yötyöaikaa. Työterveyslaitos selvittää tutkimuksellaan muun muassa sitä, vaikuttaako kokeilu sairauspoissaoloihin. – Tutkimus on monella tapaa ainutlaatuinen, Työterveyslaitokselta todetaan.
Kainuun, Päijät-Hämeen ja Pohjois-Pohjanmaan Pohteen hyvinvointialueilta osallistuu yksiköitä 1.9.2026–30.10.2027 toteutettavaan säännöllisen lyhennetyn yötyöajan kokeiluun. Pohteella kokeilu alkaa vuoden 2027 alkupuolella.
Kokeilun toteutumista ja sen vaikutusta työhyvinvointiin, eli henkilöstön sairauspoissaoloihin ja vaihtuvuuteen, selvitetään Työterveyslaitoksen toteuttamalla tutkimuksella. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään kokeilun onnistumista edistäviä tai estäviä tekijöitä.
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt – Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisen alan unioni JAU ry ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry – sopivat keväällä 2025 vapaaehtoisesta työajan lyhentämisen kokeilusta jaksotyössä, kun tehdään yötyötä. Kokeilu on osa vuosien 2025–2028 Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimusta (SOTE-sopimus).
Mukana yksiköitä tehohoidosta palvelukotiin
Kokeilu koskee toimintoja, joissa teetetään säännöllisesti yötyötä jaksotyössä. Kokeilu tehdään voimassa olevien jaksotyömääräysten pohjalta.
Kokeilussa yötyötä tekevien säännöllistä työaikaa vähennetään 38 tunnista ja 15 minuutista 36 tuntiin viikossa. Kolmen viikon työaikajakson täysi säännöllinen työaika on puolestaan 108 tuntia.
Kokeiluun osallistuu kolmelta hyvinvointialueelta yksiköitä tehohoidosta palvelukotiin ja kotiuttamisyksikköön.
Tutkimustieto tukee henkilöstön työhyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
Tutkijat kokoavat tutkimusaineistoa sekä haastattelemalla henkilöstöä, esihenkilöitä ja vuorosuunnittelijoita että hyödyntämällä hyvinvointialue-työnantajien vuorosuunnitteluohjelmistosta saatavaa työaika-aineistoa.
– Hankkeeseen osallistuvat hyvinvointialueet sekä sote-sopimuksen osapuolet pystyvät nopeasti hyödyntämään tutkimustuloksia. Ne julkaistaan avoimesti, mikä mahdollistaa tulosten hyödyntämisen laajemminkin. Hanke tarjoaa uutta tietoa yötyön ja työajan lyhentämisen järjestelyistä sote-sektorilla, mikä tukee henkilöstön hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta, tutkimusprofessori Annina Ropponen Työterveyslaitokselta toteaa.
”Meneillään oleva tutkimus kahdella tapaa ainutlaatuinen”
Työaikojen lyhentämisestä tehdään tieteellistä tutkimusta vain vähän.
– Meneillään oleva tutkimus on kahdella tapaa ainutlaatuinen: Ensiksikin tutkimme säännöllisen yötyön järjestämisessä kokeiltavaa työajan lyhennyksen toteutumista, kokeilun vaikutusta työaikakuormitukseen ja hyvinvointiin sekä kokeilun onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tätä ei ole tietojemme mukaan aiemmin tehty. Toiseksi on ainutlaatuista, että voimme todentaa kokeilun toteutumisen ja vaikutukset työnantajan työaikatiedoilla, Ropponen toteaa.
Tutkimukselle on saatu rahoitus Työsuojelurahastosta ajalle 15.6.2026–31.5.2028.
Yhteyshenkilöt
Annina RopponentutkimusprofessoriTyöterveyslaitosPuh:043 825 1392annina.ropponen@ttl.fi
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Tietoa julkaisijasta
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on kunta- ja hyvinvointialan työnantajajärjestö ja työmarkkinakeskusjärjestö. Jäseniämme ovat kunnat, kuntayhtymät, hyvinvointialueet ja hyvinvointialueyhtymät sekä niiden omistamat yritykset.
Neuvottelemme alan työ- ja virkaehtosopimukset, kehitämme työelämää ja osallistumme lainvalmisteluun. Työmme on lakisääteistä, ja sitä tehdään virkavastuulla. Kunta- ja hyvinvointiala työllistää Suomessa joka viidennen palkansaajan. Tavoitteenamme on turvata suomalaisille laadukkaat hyvinvointi- ja sivistyspalvelut.
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