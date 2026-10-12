Varhainen tuki on avain asunnottomuuden ehkäisyyn
15.10.2026 08:12:23 EEST | Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) | Tiedote
Asunnottomuus on kääntynyt Suomessa huolestuttavaan kasvuun. Lauantaina 17.10.2026 Asunnottomien yöhön osallistuva Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) korostaa asumisneuvonnan merkitystä asunnottomuuden ehkäisemisessä ja vaatii toiminnan jatkuvuuden turvaamista pitkäjänteisellä ja kestävällä rahoituksella.
Valtion tukeman asuntorakentamisen keskuksen (Varke) mukaan Suomessa oli marraskuussa 2025 yhteensä 4 579 yksinelävää asunnotonta, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Pitkäaikaisasunnottomien määrä kasvoi 29 prosenttia. Helsingissä yksineläviä asunnottomia oli 979, eli 193 enemmän kuin vuotta aiemmin.
– Asunnottomuuden kasvu on vakava viesti koko yhteiskunnalle. Työttömyys, toimeentulon heikkeneminen ja asumisen kustannukset voivat horjuttaa ihmisen arkea monesta suunnasta yhtä aikaa. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että ihmiset saavat apua ennen kuin vaikeudet johtavat kodin menettämiseen, Hekan toimitusjohtaja Maria Aspala sanoo.
Asumisneuvonta auttaa turvaamaan asumisen jatkuvuutta
Heka tarjoaa kohtuuhintaisia koteja noin 100 000 helsinkiläiselle. Asumisen jatkuvuuden turvaamiseksi Heka tekee yhteistyötä Helsingin kaupungin asumisneuvonnan kanssa. Maksuttomasta asumisneuvonnasta voi saada tukea esimerkiksi vuokranmaksun vaikeuksiin ja muihin asumista uhkaaviin ongelmiin.
Heka on esittänyt eduskunnan valtiovarainvaliokunnan asunto- ja ympäristöjaostolle antamassaan lausunnossa, että valtion asumisneuvonnan rahoitusta tulee lisätä. Vuoden 2027 talousarvioesityksessä asumisneuvontaan ehdotetaan 2 miljoonaa euroa, mikä on puolet vuoden 2023 määrärahasta.
– On inhimillisesti ja taloudellisesti järkevää auttaa ihmistä säilyttämään kotinsa. Asumisneuvonnalla voidaan ehkäistä vuokravelkojen kärjistymistä ja häätöjä sekä vähentää raskaampien palveluiden tarvetta. Siksi sen riittävä rahoitus on turvattava, Aspala korostaa.
Asunnottomuuden taustalla on erilaisia elämäntilanteita. Osalle ihmisistä keskeistä on löytää omaan taloudelliseen tilanteeseen sopiva asunto, kun taas toiset tarvitsevat asumisen rinnalle esimerkiksi sosiaalityötä, mielenterveyspalveluita tai muuta arjen tukea.
– Kohtuuhintainen koti on tärkeä osa ratkaisua, mutta myös ihmisen tarvitsemien palveluiden on oltava saatavilla. Asunnottomuuden vähentäminen edellyttää eri toimijoiden yhteistyötä, tiivistää Hekan isännöintijohtaja Pekka Pirinen.
Heka on mukana Asunnottomien yön päätapahtumassa Helsingin Kansalaistorilla lauantaina 17. lokakuuta klo 14–21. Hekan teltalla voi tavata isännöitsijöitä, jotka kohtaavat työssään asumisen arkea ja siihen liittyviä haasteita. Heidän kanssaan voi keskustella kohtuuhintaisesta asumisesta sekä siitä, miten asumisen ongelmia voidaan ehkäistä ja asukkaita auttaa vaikeissa elämäntilanteissa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria Aspalatoimitusjohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 4040maria.aspala@hekaoy.fi
Pekka Pirinenisännöintijohtaja, Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka)Puh:09 5767 3801pekka.pirinen@hekaoy.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin kaupungin asunnot (Heka) on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja. Noin 55 000 asunnossamme asuu lähes 100 000 helsinkiläistä eli noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Tarjoamme asukkaillemme kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.
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