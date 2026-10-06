Suomen kielimessut: millaista tulevaisuutta toivomme kielillemme?

Kielimessujen järjestäjänä toimii Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä, joka tutkii kieliasenteita ja -ideologioita Suomessa (LAIF), yhteistyössä Hanaholmenin kanssa. Kaksipäiväisessä tilaisuudessa tarkastellaan nykyistä kielitilannetta Suomessa ja sitä, miltä se mahdollisesti näyttää tulevaisuudessa.

”Kielimessuille kokoontuu suuri määrä asiantuntijoita Suomesta ja Ruotsista työpajoihin, teemakeskusteluihin ja paneelikeskusteluihin. Luvassa on keskusteluja kielten oppimisesta ja kielten opetuksesta, medioista, kielipolitiikasta ja kotoutumisesta, ja ohjelma on avoin kaikille", kertoo Hanasaaren tiimipäällikkö Janne Wikström.

Kielimessut on monikielinen tilaisuus, jonka pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Päälavan paneelikeskustelut ja yhteiset ohjelmakohdat simultaanitulkataan.

Aika: 22.–23.10.2026

Paikka: Hanaholmen, Espoo

Katso koko ohjelma täältä: https://www.laifproject.org/languagefair

Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.fi/reg/Language_Fair_6575/en

Lisätiedot: Elizabeth Peterson, PI of LAIF Research Project, University of Jyväskylä, Elizabeth.l.peterson@jyu.fi tai Janne Wikström: janne.wikstrom@hanaholmen.fi, puh. +358 44 563 7071