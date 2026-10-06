Suomen kielimessut: millaista tulevaisuutta toivomme kielillemme?
15.10.2026 08:47:54 EEST | Hanasaari - ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus | Tiedote
Tervetuloa kielimessuille 22.-23.10.2026. Messuilla keskustellaan Suomen kielitilanteesta: miltä se näyttää tänään, ja mitä on mahdollisesti odotettavissa tulevaisuudessa.
Kielimessujen järjestäjänä toimii Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä, joka tutkii kieliasenteita ja -ideologioita Suomessa (LAIF), yhteistyössä Hanaholmenin kanssa. Kaksipäiväisessä tilaisuudessa tarkastellaan nykyistä kielitilannetta Suomessa ja sitä, miltä se mahdollisesti näyttää tulevaisuudessa.
”Kielimessuille kokoontuu suuri määrä asiantuntijoita Suomesta ja Ruotsista työpajoihin, teemakeskusteluihin ja paneelikeskusteluihin. Luvassa on keskusteluja kielten oppimisesta ja kielten opetuksesta, medioista, kielipolitiikasta ja kotoutumisesta, ja ohjelma on avoin kaikille", kertoo Hanasaaren tiimipäällikkö Janne Wikström.
Kielimessut on monikielinen tilaisuus, jonka pääkielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Päälavan paneelikeskustelut ja yhteiset ohjelmakohdat simultaanitulkataan.
Aika: 22.–23.10.2026
Paikka: Hanaholmen, Espoo
Katso koko ohjelma täältä: https://www.laifproject.org/languagefair
Ilmoittaudu tästä: https://www.lyyti.fi/reg/Language_Fair_6575/en
Lisätiedot: Elizabeth Peterson, PI of LAIF Research Project, University of Jyväskylä, Elizabeth.l.peterson@jyu.fi tai Janne Wikström: janne.wikstrom@hanaholmen.fi, puh. +358 44 563 7071
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Yhteyshenkilöt
Håkan ForsgårdViestintäjohtaja/KommunikationsdirektörHanaholmenPuh:+358 40 767 7373hakan.forsgard@hanaholmen.fihanaholmen.fi
Tietoja julkaisijasta
Hanaholmenin ruotsalais-suomalainen yhteistyö- ja kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanaholmenin kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
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