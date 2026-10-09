Pääekonomisti: Valtion tukemien vuokrien nousu hidastunut merkittävästi
15.10.2026 09:27:27 EEST | KOVA ry | Tiedote
Valtion tukemien vuokra-asuntojen vuokrien nousu hidastui vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä selvästi. Samalla niiden vuokrat pysyivät huomattavasti vapaarahoitteisia asuntoja alempina etenkin suurissa kaupungeissa, joissa kohtuuhintaisten asuntojen tarve on suurin.
Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan valtion tukemien asuntojen vuokrien nousutahti on hidastunut nyt seitsemän vuosineljännestä peräjälkeen. Vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä valtion tukemien asuntojen vuokrat kasvoivat koko maan otannassa keskimäärin 1,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Nopeinta nousutahti oli valtion tukemissa yksiöissä (+1,8 %) ja hitainta kolmioissa ja sitä suuremmissa (+1,3 %).
- Valtion tukemien asuntojen nousuvauhti on hidastunut selvästi, mikä on toisaalta ollut odotettavissa, sillä omakustannusperiaatteella toimivat vuokrat heijastelevat yleistä korko- ja kustannuskehitystä, mutta viiveellä. Nyt raportoiduissa luvuissa ei käytännössä juurikaan vielä näy tämän vuoden geopoliittisesta myllerryksestä aiheutunut energiahintojen ja korkojen nousu. Oma arvioni koko kuluvan vuoden valtion tukemien asuntojen keskimääräisestä vuokramuutoksesta on noin 1,5 prosenttia, mitä kohti tässä on selvästi nyt menty, toteaa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria.
Valtion tukemat vuokrat nousivat keskimäärin nopeammin kasvukeskuksissa kuin pienemmillä paikkakunnilla, joskin maan sisällä on havaittavissa suurta hajontaa. Suurista kaupungeista Turussa, Helsingissä ja Espoossa vuosikasvu oli koko maan vauhtia nopeampaa. Vastaavasti Lahdessa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella valtion tukemat vuokrat nousivat vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.
- Viime aikoina suurimmissa kaupungeissa valtion tukemat vuokrat ovat nousseet tyypillisesti muuta maata nopeammin korkeampien kustannusten ja esimerkiksi suuremman lainakannan takia. Nyt useassa suuressa kaupungissa valtion tukemat vuokrat kasvoivat hitaammin kuin koko maassa keskimäärin. On kiinnostavaa, että esimerkiksi Vaasassa ja Rovaniemellä, jossa markkinatilanne on yleisesti suhteellisen kireä, valtion tukemat vuokrat nousivat selvästi suurimpia kaupunkeja enemmän, Kauria pohtii.
Valtion tukemat vuokra-asunnot selvästi vapaarahoitteisia edullisempia
Valtion tukemien asuntojen koko maan keskivuokra oli vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä 13,5 euroa, mikä oli 2,5 euroa (16 %) vapaarahoitteisia vuokria vähemmän. Alueellisesti valtion tukemien vuokrien keskimääräinen ero oli suhteellisesti suurimmillaan Uudenmaan (22 %), Pirkanmaan (17 %), Varsinais-Suomen (14 %), Pohjois-Pohjanmaan (13 %), Lapin (12 %), Etelä-Savon (11 %) ja Etelä-Karjalan (11 %) maakunnissa. Euromääräisesti ero oli korkein Uudenmaan maakunnassa.
Suurissa kaupungeissa valtion tukemien ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintaero on suurimmillaan. Sekä suhteellisesti että euromääräisesti suurin se oli Helsingissä, 28 prosenttia (6,1 euroa). Myös Vantaalla (19 %), Tampereella (18 %), Espoossa (18 %), Kuopiossa (15 %) ja Turussa (15 %) valtion tukemat vuokrat olivat merkittävästi vapaarahoitteisia alhaisemmat.
- Luvut osoittavat, että valtion tukema asuntotuotanto alentaa asumiskustannuksia eniten juuri siellä, missä markkinavuokrat ovat korkeimmat. Esimerkiksi Helsingin 6,1 euron neliövuokraero merkitsee tyypillisessä vajaan 60 neliön kokoisessa valtion tukemassa vuokra-asunnossa lähes 350 euron kuukausittaista säästöä asukkaalle. Kyse ei siten ole pienestä hintahyödystä, vaan kotitalouden toimeentulon kannalta huomattavasta summasta. Valtion tukemien asuntojen vuokraero vapaarahoitteisiin nähden on toki hieman kaventunut, mikä johtuu kasvaneista kustannuksista sekä vallitsevasta markkinatilanteesta, jossa vapaarahoitteisia vuokria ei ole voitu nostaa vuokra-asuntojen suurennan tarjonnan takia, Kauria sanoittaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Eetu KauriapääekonomistiKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 724 8096eetu.kauria@kovary.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 141 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat noin 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta KOVA ry
Kutsu: KOVAn ajankohtaisseminaari 11.11.2026: Ratkaiseeko postinumero? – Tarjoaako sama kaupunki asukkaille yhä erilaisemmat vaihtoehdot?9.10.2026 14:35:42 EEST | Tiedote
Tervetuloa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n järjestämään ajankohtaisseminaariin keskiviikkona 11. marraskuuta 2026 klo 12.30-15.30. Seminaarin otsikkona on: Ratkaiseeko postinumero? – Tarjoaako sama kaupunki asukkaille yhä erilaisemmat vaihtoehdot?
Pääekonomistin analyysi: Vuokra-asumisen, kerrostalojen ja yksinasumisen trendi jatkuu9.10.2026 14:23:08 EEST | Tiedote
Suomalaiset asuvat yhä useammin yksin, vuokralla ja kerrostalossa. Kymmenessä vuodessa vapaarahoitteinen vuokra-asuminen on kasvattanut selvästi osuuttaan samalla, kun omistusasuminen ja valtion tukema vuokra-asuminen ovat vähentyneet. Lukujen taustalla näkyvät kaupungistumisen ja kotitalouksien pienenemisen ohella myös asuntokannan muutokset – eivät siis vain suomalaisten asumisvalinnat, kirjoittaa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria analyysissaan.
Juristin analyysi: Huoneenvuokralain uusi tupakointikielto kertoo asumisen arvomuutoksesta7.10.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain uudistus selkeyttää ja nykyaikaistaa vuokra-asumisen sääntelyä monin tavoin. Yksi muutos on kuitenkin sellainen, jolla on suurempaa yhteiskunnallista merkitystä. Se on tupakointia koskeva uusi lähtökohta, kirjoittaa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n juristi Noora Salokangas analyysissaan.
KOVAn Jouni Parkkonen valittiin pohjoismaisen asuntojärjestön varapuheenjohtajaksi2.10.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n toimitusjohtaja Jouni Parkkonen on valittu perjantaina 2.10.2026 pohjoismaisen asuntojärjestön, Housing Nordic – NBO:n varapuheenjohtajaksi.
Juristin analyysi: Huoneenvuokralain uudistus tuo ennakoitavuutta vuokra-asumiseen, mutta ei ratkaise kaikkia siihen liittyviä epäselvyyksiä30.9.2026 06:00:00 EEST | Tiedote
Asuinhuoneiston vuokrauksesta annettu laki uudistuu 1.10. alkaen. Huoneenvuokralain uudistus on merkittävin suomalaisen vuokra-asumisen lainsäädäntöuudistus vuosikymmeniin. Lain perusperiaatteet säilyvät, mutta muutoksia tulee esimerkiksi vuokra-asumisen ennakoitavuuteen. Uudistus voikin parhaimmillaan vähentää lain tulkinnanvaraisuutta ja siitä johtuvia riitoja. Kaikkia ongelmia ja epäselvyyksiä muutos ei kuitenkaan välttämättä ratkaise, kirjoittaa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n juristi Noora Salokangas analyysissaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme