Pääekonomisti: Valtion tukemien vuokrien nousu hidastunut merkittävästi

Tilastokeskuksen tuoreiden tietojen mukaan valtion tukemien asuntojen vuokrien nousutahti on hidastunut nyt seitsemän vuosineljännestä peräjälkeen. Vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä valtion tukemien asuntojen vuokrat kasvoivat koko maan otannassa keskimäärin 1,5 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Nopeinta nousutahti oli valtion tukemissa yksiöissä (+1,8 %) ja hitainta kolmioissa ja sitä suuremmissa (+1,3 %).

- Valtion tukemien asuntojen nousuvauhti on hidastunut selvästi, mikä on toisaalta ollut odotettavissa, sillä omakustannusperiaatteella toimivat vuokrat heijastelevat yleistä korko- ja kustannuskehitystä, mutta viiveellä. Nyt raportoiduissa luvuissa ei käytännössä juurikaan vielä näy tämän vuoden geopoliittisesta myllerryksestä aiheutunut energiahintojen ja korkojen nousu. Oma arvioni koko kuluvan vuoden valtion tukemien asuntojen keskimääräisestä vuokramuutoksesta on noin 1,5 prosenttia, mitä kohti tässä on selvästi nyt menty, toteaa Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat – KOVA ry:n pääekonomisti Eetu Kauria.

Valtion tukemat vuokrat nousivat keskimäärin nopeammin kasvukeskuksissa kuin pienemmillä paikkakunnilla, joskin maan sisällä on havaittavissa suurta hajontaa. Suurista kaupungeista Turussa, Helsingissä ja Espoossa vuosikasvu oli koko maan vauhtia nopeampaa. Vastaavasti Lahdessa, Kuopiossa, Jyväskylässä, Vantaalla ja Tampereella valtion tukemat vuokrat nousivat vähemmän kuin koko maassa keskimäärin.

- Viime aikoina suurimmissa kaupungeissa valtion tukemat vuokrat ovat nousseet tyypillisesti muuta maata nopeammin korkeampien kustannusten ja esimerkiksi suuremman lainakannan takia. Nyt useassa suuressa kaupungissa valtion tukemat vuokrat kasvoivat hitaammin kuin koko maassa keskimäärin. On kiinnostavaa, että esimerkiksi Vaasassa ja Rovaniemellä, jossa markkinatilanne on yleisesti suhteellisen kireä, valtion tukemat vuokrat nousivat selvästi suurimpia kaupunkeja enemmän, Kauria pohtii.

Valtion tukemat vuokra-asunnot selvästi vapaarahoitteisia edullisempia

Valtion tukemien asuntojen koko maan keskivuokra oli vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä 13,5 euroa, mikä oli 2,5 euroa (16 %) vapaarahoitteisia vuokria vähemmän. Alueellisesti valtion tukemien vuokrien keskimääräinen ero oli suhteellisesti suurimmillaan Uudenmaan (22 %), Pirkanmaan (17 %), Varsinais-Suomen (14 %), Pohjois-Pohjanmaan (13 %), Lapin (12 %), Etelä-Savon (11 %) ja Etelä-Karjalan (11 %) maakunnissa. Euromääräisesti ero oli korkein Uudenmaan maakunnassa.

Suurissa kaupungeissa valtion tukemien ja vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen hintaero on suurimmillaan. Sekä suhteellisesti että euromääräisesti suurin se oli Helsingissä, 28 prosenttia (6,1 euroa). Myös Vantaalla (19 %), Tampereella (18 %), Espoossa (18 %), Kuopiossa (15 %) ja Turussa (15 %) valtion tukemat vuokrat olivat merkittävästi vapaarahoitteisia alhaisemmat.

- Luvut osoittavat, että valtion tukema asuntotuotanto alentaa asumiskustannuksia eniten juuri siellä, missä markkinavuokrat ovat korkeimmat. Esimerkiksi Helsingin 6,1 euron neliövuokraero merkitsee tyypillisessä vajaan 60 neliön kokoisessa valtion tukemassa vuokra-asunnossa lähes 350 euron kuukausittaista säästöä asukkaalle. Kyse ei siten ole pienestä hintahyödystä, vaan kotitalouden toimeentulon kannalta huomattavasta summasta. Valtion tukemien asuntojen vuokraero vapaarahoitteisiin nähden on toki hieman kaventunut, mikä johtuu kasvaneista kustannuksista sekä vallitsevasta markkinatilanteesta, jossa vapaarahoitteisia vuokria ei ole voitu nostaa vuokra-asuntojen suurennan tarjonnan takia, Kauria sanoittaa.